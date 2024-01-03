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Из-за аномальных холодов в Татарстане объявили штормовое предупреждение
В период с 4 по 9 января в Татарстане ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха -18..-25, что на 9 — 17 градусов ниже нормы. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Завтра, 4 января, температуры воздуха ночью и днем составят -18..-23 градусов, на востоке РТ -11..-16 градусов. В пятницу и субботу температуры воздуха ночью и утром понизятся до -23..-28 градусов. В субботу, 6 января, местами до -34, днем ожидается -18..-24 градусов.
В период с 7 по 9 января, по предварительному прогнозу, ночью ожидается до -19..-24, местами при прояснениях до -30, днем -13..-18 градусов.
В связи с этим ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует:
- во избежание переохлаждения и обморожения без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних животных и воздерживаться от дальних поездок;
- чтобы избежать переохлаждения одевайтесь многослойно – прослойки воздуха удерживают тепло, носите теплые стельки и шерстяные носки – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими, не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения.
- в сильный мороз лучше не предпринимать дальних прогулок и поездок.
Водителям-дальнобойщикам также следует помнить о своей безопасности — одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.
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