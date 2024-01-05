В Татарстане сохранится аномально холодная погода, в отдельных районах — туман

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Сегодня в Татарстане сохранится аномально холодная погода. Днем существенных осадков не ожидается, в отдельных районах республики прогнозируется туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

«Ночью и днем 5 января туман», — сказано в предупреждении синоптиков.

Будет дуть северо-западный, западный ветер, его скорость достигает 3-8 метров в секунду. Ночью и утром столбик термометра будет показывать от −20 до −25 градусов, при прояснениях — до −28. Днем температура воздуха составит от −16 до −21 градуса.

Кроме того, татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей и гостей республики быть осторожнее на дорогах в непогоду.