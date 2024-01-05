В Казани отменили семейный фестиваль зимних забав в парке Горького

Из-за сильных морозов семейный фестиваль зимних забав решили перенести. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов Казани, добавив, что дата проведения мероприятия будет объявлена позже в соцсетях.

Напомним, ранее первый семейный фестиваль зимних забав хотели организовать в парке им. Горького 6 января с 10 до 15 часов. Организаторы планировали устроить турнир по снежкам, футбол в валенках, большую полосу препятствий и мастер-класс по строительству северного жилища чум.