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Общество 5 января 2024 11:37

В Казани отменили семейный фестиваль зимних забав в парке Горького

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Из-за сильных морозов семейный фестиваль зимних забав решили перенести. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов Казани, добавив, что дата проведения мероприятия будет объявлена позже в соцсетях.

Напомним, ранее первый семейный фестиваль зимних забав хотели организовать в парке им. Горького 6 января с 10 до 15 часов. Организаторы планировали устроить турнир по снежкам, футбол в валенках, большую полосу препятствий и мастер-класс по строительству северного жилища чум.

#фестиваль #парк Горького #Казань #отмена
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