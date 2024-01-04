В Татарстане похолодает до −33 градусов

На этой неделе в Татарстане ожидается аномально холодная погода. Пик придется на субботу, 6 января, когда столбики термометров могут опуститься до −33 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

В пятницу, 5 января, местами пройдет небольшой снег, возможен туман. Ночью и утром ожидается от −22 до −25 градусов, при прояснениях похолодает до −28 градусов. Днем прогнозируется от −16 до −21 градуса.

6 января синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями, однако существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром на регион опустится туман. В темное время суток температуры воздуха составят от −24 до −29 градусов, при прояснениях ожидается до −33. Днем — от −17 до −22 градусов.

7 января погода смягчится, возможен снег. Столбики термометров ночью покажут от −18 до −23 градусов, местами — до −26. В светлое время суток ожидается от −11 до −16 градусов, на севере до −19.

«В начале следующей недели, 8-9 января, сохранится аномально холодная погода. Осадки в этот период маловероятны. Температурный фон ночью и утром составит −24...-29°, при прояснениях до −33°, днем 8 января

-17...-22°, 9 января −14...-19°», — говорится в предварительном прогнозе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 4 по 9 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов.