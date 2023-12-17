Синоптики Татарстана предупреждают о метелях с ухудшением видимости и снежных заносах

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 18 декабря, на территории Татарстана опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром понедельника местами по республике, включая Казань, будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с. На это же время прогнозируются метели с ухудшением видимости менее 1000 метров.

Кроме того, как в ночные, так и в дневные часы на дорогах региона сохранится гололедица и образуются снежные заносы, отмечают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на следующей неделе в Татарстане потеплеет до нуля градусов. Накануне в регион принес снегопады циклон «Ваня», соответствующее видео опубликовал Раис РТ Рустам Минниханов. Сегодня синоптики обещали республике слабые метели и до 6 градусов мороза.