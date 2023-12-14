На следующей неделе в Татарстане потеплеет до 0 градусов

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В Татарстане продолжается постепенное повышение температур — очаг аномальных холодов сместился за Урал. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, завтра ночью в регионе ожидается от 13 до 18 градусов мороза, а днем — от −8 до −13. Существенных осадков не прогнозируется.

16 декабря, в субботу, погода изменится. В республику придут снег и метель. Температуры составят от −11 до −16 градусов в темное время суток, и от −6 до −11 — днем. Синоптики предупреждают о гололедице и снежных заносах.

В воскресенье ожидается небольшой снег, столбики термометров покажут от −12 до −17 градусов ночью и от −7 до −12 градусов днем.

Предварительно, в начале следующей недели возможны снег и метели. Потепление продолжится: 18 декабря ожидается от −4 до −9 градусов, 19 декабря — от 0 до −5.