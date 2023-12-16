Циклон принесет в Татарстан снегопады и потепление

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Сегодня, 16 декабря, в Татарстане за счет влияния пришедшего с запада циклона ожидается повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. По всему региону днем прогнозируется снег. Местами, включая Казань, вероятны метели с ухудшением видимости до 1-2 километров, о чем предупреждали синоптики и Госавтоинспекция.

Юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на юго-западное. Кое-где, в том числе в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 14 м/с. На дорогах сохранится гололедица, в дневные часы местами возможно образование снежных заносов.

Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от -7 до -12 градусов (в Казани — от -7 до -9 градусов). Согласно прогнозу метеорологов, на следующей неделе на территории республики должно потеплеть до нуля градусов.

Накануне Роскосмос показал спутниковый снимок циклона «Ваня», обрушившегося на Россию, о чем сообщал «Татар-информ».