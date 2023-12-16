Роскосмос показал спутниковый снимок циклона «Ваня», обрушившегося на Россию

Фото: пресс-служба госкорпорации «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале снимок достигшего европейской части России 14 декабря циклона «Ваня». Фотография сделана гидрометеорологическим спутником «Метеор-М».

Возникший над территорией Молдовы, ушедший затем к Балтийскому морю и соединившийся там с атлантическим циклоном «Ваня» уже вызвал в регионах Центральной России аномальные снегопады.

В частности, порывы ветра в Москве 15 декабря достили 17 м/с, а высота столичных сугробов в скором времени может превысить полуметра, отмечают в Роскосмосе.

По данным Минэнерго РФ, к 18.00 15-го числа на фоне циклона «Ваня» без электричества остались более 679 тыс. человек. Речь идет о 185,5 тыс. жителях Ростовской области, 235,4 тыс. жителях ДНР и 255,7 тыс. — ЛНР, а также о 1,2 тыс. жителях Псковской области и 1,8 тыс. — Смоленской.

На момент, когда спутник сделал снимок, «Ваня» еще не достиг территории Татарстана, хотя уже добрался до Саратова и Нижнего Новгорода. Сегодня, 16 декабря, в республике ожидаются метели с ухудшением видимости и снежные заносы.