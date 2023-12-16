«Ваня принес нам снег»: Минниханов опубликовал видео снегопада

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с интернет-пользователями видео, на котором запечатлел красивый снегопад. Руководитель республики заметил, что теперь у работников коммунальных служб прибавилось работы.

«Салкынны куып җиткәч, Ваня безгә кар алып килде. Ә хезмәткәрләргә эш тә (Догнав аномальные морозы, „Ваня“ принес нам снег. А дорожникам работу — перевод с татарского)», — написал в своем телеграм-канале Раис РТ.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что снегопад принес новогоднее настроение и главное, не превратился в дождь.

Напомним, «Ваня» – это циклон, принесший обильные осадки в Центральную Европу и аномальные снегопады в Россию. Ранее в институте метеорологии Свободного университета Берлина объяснили, почему циклон получил такое имя.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ.