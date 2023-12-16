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«Ваня принес нам снег»: Минниханов опубликовал видео снегопада
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с интернет-пользователями видео, на котором запечатлел красивый снегопад. Руководитель республики заметил, что теперь у работников коммунальных служб прибавилось работы.
«Салкынны куып җиткәч, Ваня безгә кар алып килде. Ә хезмәткәрләргә эш тә (Догнав аномальные морозы, „Ваня“ принес нам снег. А дорожникам работу — перевод с татарского)», — написал в своем телеграм-канале Раис РТ.
В комментариях интернет-пользователи отметили, что снегопад принес новогоднее настроение и главное, не превратился в дождь.
Напомним, «Ваня» – это циклон, принесший обильные осадки в Центральную Европу и аномальные снегопады в Россию. Ранее в институте метеорологии Свободного университета Берлина объяснили, почему циклон получил такое имя.
Видео: телеграм-канал Раиса РТ.
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