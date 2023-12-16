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Метеорологи из Германии объяснили, как циклон «Ваня» получил название
В институте метеорологии Свободного университета Берлина подтвердили, что циклон, принесший обильные осадки в Центральную Европу и аномальные снегопады в Россию, назвали «Ваня». Об этом сообщает ТАСС.
«Мы можем подтвердить, что 7 декабря назвали циклон "Ваня" <...> "Мы <...> не выбираем названия. Частные лица обращаются к нам со своими названиями с просьбой дать имя антициклону или циклону. Те, кто подал заявку первым, получают право запатентовать название», – объяснили специалисты.
Они рассказали, что в этот раз право на патент было предоставлено «крестному по имени Ваня», и резюмировали, что «в этом нет более глубокой причины».
Ранее Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале снимок достигшего европейской части России 14 декабря циклона «Ваня».
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