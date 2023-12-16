Метеорологи из Германии объяснили, как циклон «Ваня» получил название

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В институте метеорологии Свободного университета Берлина подтвердили, что циклон, принесший обильные осадки в Центральную Европу и аномальные снегопады в Россию, назвали «Ваня». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что 7 декабря назвали циклон "Ваня" <...> "Мы <...> не выбираем названия. Частные лица обращаются к нам со своими названиями с просьбой дать имя антициклону или циклону. Те, кто подал заявку первым, получают право запатентовать название», – объяснили специалисты.

Они рассказали, что в этот раз право на патент было предоставлено «крестному по имени Ваня», и резюмировали, что «в этом нет более глубокой причины».

Ранее Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале снимок достигшего европейской части России 14 декабря циклона «Ваня».

Каждый год немецкие метеорологи дают названия порядка 130-150 циклонам и 50-60 антициклонам, влияющим на погоду в ФРГ и в Центральной Европе. Раньше они пользовались стандартными повторявшимися списками – их было по 10 для циклонов и антициклонов. В каждом из них содержалось по 26 женских или мужских имен. До 1998-го циклонам давали женские имена, антициклонам – мужские, но затем ввели ежегодную ротацию. В 2002 году была поддержана идея продавать названия циклонов и антициклонов на погодных картах. Таким образом стать «крестным или крестной» немецкой погоды можно за определенную сумму.