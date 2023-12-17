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Из-за снегопада на дорогах Казани увеличилось число ДТП
В Казани в минувшую субботу, 17 декабря, из-за обильного снегопада выросло количество ДТП, превысив среднесуточную норму. По данным городской Госавтоинспекции, за сутки в Казани произошло 278 ДТП, из них 7 – с пострадавшими.
Кроме того, автоинспекторами задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 2 водителя не имеющих права управления.
Ранее мы сообщали, что циклон «Ваня» принес обильные осадки в Центральную Европу и аномальные снегопады в Россию.
В условиях непогоды водитель должен руководствоваться не максимальной разрешенной скоростью, а безопасной. В салоне авто все должны быть пристегнуты, следует воздержаться от опасных маневров на дороге. Пешеходам в темное время суток необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.
ГИБДД РТ призывает всех водителей соблюдать ПДД и быть осторожнее на дорогах.
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