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Общество 17 декабря 2023 06:15

В Татарстане ожидается слабая метель и до -6 градусов

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В Татарстане ожидается слабая метель и до -6 градусов
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В Татарстане сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Будет идти небольшой снег, местами слабая метель. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Днем столбик термометра будет показывать от -6 до -11 градусов.

Также жителей республики предупредили о гололедице на дорогах.

#прогноз погоды #метель
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