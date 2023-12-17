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В Татарстане ожидается слабая метель и до -6 градусов
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Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»
В Татарстане сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Будет идти небольшой снег, местами слабая метель. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Будет дуть юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Днем столбик термометра будет показывать от -6 до -11 градусов.
Также жителей республики предупредили о гололедице на дорогах.
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