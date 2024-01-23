Сетевая компания закупит систему РЭБ для противодействия беспилотникам

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Акционерное общество «Сетевая компания» выделит почти 69 млн рублей на оснащение своих объектов системой радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Первый тендер более чем на 9,5 млн рублей направлен на поиск поставщика неисключительного права использования лицензии Kaspersky Antidrone Russian Edition.

Второй тендер более чем на 59,2 млн рублей предусматривает непосредственно поставку этой системы обнаружения, классификации и противодействия гражданским серийным беспилотным воздушным судам (БВС).

Из технического описания следует, что система предназначена для борьбы с мультироторными дронами (например, квадрокоптерами). Подавление сигналов управления беспилотником осуществляется путем создания радиопомех.

Утверждается, что сенсоры для видеодетектирования, радиочастотного и радиолокационного анализа в комбинации с технологией на базе нейросетей обеспечивают мгновенное информирование о приближении БПЛА к контролируемой зоне.

Комплекс, включающий в том числе модуль радиочастотного детектирования, два радара и широкополосный двухканальный генератор сигналов, работает в круглосуточном режиме. Нейтрализация дрона должна осуществляться в один клик.

Подача заявок завершится 30 января, исполнителей обоих тендеров определят 6 февраля. Согласно графику поставки, система РЭБ должны быть установлена не позднее мая текущего, 2024 года.

Раис РТ Рустам Минниханов еще 25 ноября 2022 года запретил использование беспилотников в Татарстане. Ограничение продолжит действовать до снятия режима базовой готовности, установленного указом Президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022-го. Исключение предусмотрено только для Иннополиса, где впервые протестируют аэродоставку дронами в городской черте.

Ранее частная охрана объектов ТЭК получила право уничтожать беспилотники. Причиной принятия этой инициативы стали участившиеся удары украинских беспилотников. Так, после атаки на Петербургский нефтяной терминал в Угольной гавани и пожара на химическом терминале «Новатэка» в Усть-Луге (по информации издания «Фонтанка», также вызванного БПЛА) в Ленинградской области введен особый режим на случай появления дронов ВСУ.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента России Владимира Путина с 24 февраля прошлого, 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.