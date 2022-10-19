Путин ввел режим базовой готовности во всех регионах за пределами ЦФО, включая Татарстан

Во всех регионах России за исключением Центрального федерального округа и юга страны, включая Татарстан, вводится режим базовой готовности. Об этом говорится в указе Президента РФ Владимира Путина. Такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность населения после объявления режима военного положения в новых субъектах страны: Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

Введение редима боевой готовности означает, что власти Татарстана и других субъектов должны усилить охрану общественного порядка, а также военных, важных государственных и специальных объектов. Кроме того, требуется обеспечить бесперебойное функционирование транспорта, коммуникаций и безопасность объектов, представляющих повышенную опасность для людей и природной среды.

В южной части России, а также в Центральном федеральном округе, в том числе и в Москве, установлен режим повышенной готовности.

Ранее Путин поручил Кабмину создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности, который возглавит Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.