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Руc Тат
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СВО 18 января 2024 15:15

Нефтяной терминал Петербурга подтвердил, что стал целью атаки украинских дронов

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Совладелец Петербургского нефтяного терминала в Угольной гавани Михаил Скигин подтвердил, что объект стал целью атаки украинских беспилотников. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Бизнесмен поблагодарил Министерство обороны России и Президента РФ Владимира Путина за работу противовоздушной обороны по перехвату дрона.

«Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике. <…> это блестящая работа», — заявил предприниматель.

Вместе с тем позднее в разговоре с изданием «Фонтанка» Скигин заверил, что при возможном ударе беспилотника по резервуарам терминала масштабных последствий бы не возникло из-за специальной технологии их строительства.

«<…> у нас резервуары с двойными стенами. Угроза маловероятна. Если бы какие-то взрывчатки были, то, может быть, что-то и произошло, но ничего масштабного не должно произойти, так как у нас по старой технологии резервуары расположены далеко друг от друга», — пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что силы ПВО в ночь на 18 января перехватили украинские беспилотники над Московской и Ленинградской областями. Обломки БПЛА, перехваченного над Ленинградской областью, были обнаружены на территории нефтяного терминала в Санкт-Петербурге.

Глава Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале рассказал, что отправленный Вооруженными силами Украины беспилотник нес около 3 килограммов взрывчатки.

Губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александр Дрозденко и Александр Беглов сообщили об отсутствии пострадавших в результате инцидента.

#спецоперация #Санкт-Петербург #беспилотники
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