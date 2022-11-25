Минниханов запретил использование беспилотников в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете на использование беспилотников на территории республики. Документ опубликован на портале правовой информации РТ.

Мера вводится для «усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры на территории Республики Татарстан».

Исключением станут БПЛА, которые используются органами государственной власти и организациями, подведомственными им, органами местного самоуправления, иными организациями и физлицами при наличии специального договора.

Запрет продолжит действовать до снятия режима, установленного указом Президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года.