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Ночью над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники
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В ночь на воскресенье над тремя российскими регионами уничтожили украинские дроны, сообщает Минобороны РФ.
Около 23.50 силы ПВО отразили атаку беспилотника ВСУ над Тульской областью, сообщает Министерство по региональной безопасности. По предварительным данным, пострадавших нет.
Еще два беспилотника были уничтожены в Орловской и Смоленской областях.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
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