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СВО 22 января 2024 07:40

В Ленобласти введен особый режим на случай появления дронов ВСУ

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В Ленобласти на территориях объектов критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности, сообщает РИА Новости.

Охранные организации и силовые структуры получили приказы уничтожать беспилотники, если они будут обнаружены.

#спецоперация на Украине
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