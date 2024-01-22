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В Ленобласти введен особый режим на случай появления дронов ВСУ
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В Ленобласти на территориях объектов критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности, сообщает РИА Новости.
Охранные организации и силовые структуры получили приказы уничтожать беспилотники, если они будут обнаружены.
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