news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 25 декабря 2023 22:20

Частная охрана объектов ТЭК получит право уничтожать беспилотники

Скопировать ссылку

В России частная охрана объектов топливно-энергетического комплекса получит право уничтожать беспилотники. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, он размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно новелле, сотрудники частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность ТЭК, смогут «пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов».

Речь идет как о подавлении или преобразовании сигналов дистанционного управления (то есть использовании средств радиоэлектронной борьбы), так и о воздействии на пульты управления и повреждении или уничтожении самих дронов.

Ранее противодействовать беспилотникам вправе были только силовые структуры, ведомственная охрана и частные охранные предприятия, работающие на объектах с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

В сопроводительных материалах к законопроекту отмечалось, что безопасность более 80% объектов топливно-энергетического комплекса сейчас обеспечивают частные охранные организации.

Причиной выдвижения и принятия соответствующей инициативы стали участившиеся в завершающемся 2023 году атаки украинских беспилотников, целью которых становятся в том числе и объекты ТЭК.

Закон был принят Государственной Думой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 22 декабря этого года. Он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента России Владимира Путина с 24 февраля прошлого, 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.

#беспилотники #спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100