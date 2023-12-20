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В Иннополисе впервые протестируют аэродоставку дронами в городской черте
В Иннополисе в 2024 году планируется разрешить эксплуатацию БПЛА в городской черте в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Об этом рассказал директор Департамента цифровой экономики Минэкономразвития РФ Владимир Волошин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Планируется, что эксплуатация — в начале 2024 года. Это первая программа ЭПР по городской аэромобильности. Теперь в Иннополисе будут использоваться все типы беспилотников: наземные доставщики, автономное роботакси и теперь — аэродоставка дронами», — пояснил чиновник, выступая на Международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация».
«Сегодня у нас установлено шесть ЭПР по беспилотному воздушному транспорту в 21 субъекте РФ. 56 различных компаний пользуются механизмом ЭПР для апробации беспилотных технологий <…>», — описал ситуацию в целом по стране представитель Минэкономразвития.
Технологической основой реализуемого в Иннополисе проекта является цифровая интеграционная платформа полетно-информационного обслуживания беспилотных авиационных систем, которая управляет движением БПЛА, в том числе и «роем дронов», уточнил директор по телекоммуникационным проектам компании — инициатора установления ЭПР ООО «Центр организации движения беспилотных транспортных средств» Максим Мысев.
БПЛА в Иннополисе используются с 2021 года, но пока для каждого полета необходимо согласование, которое занимает до пяти дней. В том же году в IT-городе начал работать первый в России автономный дронопорт.
В октябре текущего года в Татарстане была создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Нацпроект должен заработать с начала 2024 года.
До этого, в начале августа, республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен — в Татарстане появятся коптер-парки.
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