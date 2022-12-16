«Сдадим новые больницы, купим вертолет»: министр здравоохранения РТ о планах на 2023 год

В этом году в Татарстане появились новые больницы, амбулатории и ФАПы. Минздрав РТ ставит смелые планы на 2023 год: купить вертолет, продолжить строительство крупных медцентров, победить свиной грипп. О том, что ждет здравоохранение Татарстана в новом году, на итоговой встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Марат Садыков осмотрел полностью готовую врачебную амбулаторию в Куюках и провел экскурсию для представителей СМИ

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Лучше один раз увидеть

Предновогоднюю встречу с журналистами министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков провел в стенах новой врачебной амбулатории в Куюках. Ее построили по национальному проекту «Здравоохранения». Торжественное открытие такого нужного в деревне объекта состоится на последней неделе уходящего года. Сегодня глава Минздрава сам осмотрел полностью готовый объект и провел экскурсию для представителей СМИ.

Современное трехэтажное здание амбулатории очень комфортно смотрится среди малоэтажной застройки. Новый медицинский объект рассчитан на сто посещений в день.

«В этом году мы строим 34 объекта, два из них перешли на 2023 год – это поликлиники в Осинове и Дербышках. Пятнадцать объектов мы капитально отремонтировали, более двух с половиной тысяч единиц оборудования установили и 22 машины приобрели. Это все национальный проект модернизации первичного звена», – отметил Марат Садыков.

На все перечисленное министром здравоохранения ушло 2 млрд 438 млн рублей, из них 1 млрд 90 млн – на строительство и капремонт.

Новый медицинский объект рассчитан на сто посещений в день Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Для жителей быстрорастущих Куюков появление своей амбулатории – настоящий праздник.

«Здесь порядка 20-30 тысяч человек проживает, и этот объект был очень необходим. До этого у нас был небольшой ФАП. В начале этого года была сдана амбулатория в Царево, сейчас к сдаче готовится ФАП в деревне Ковали и третий объект по линии Министерства здравоохранения готов к работе», – отметил глава Пестречинского муниципального района Ильхам Кашапов.

Марат Садыков добавил, что проблем с поиском врачей и медицинских сестер в большую амбулаторию не было. По его словам, многие медики живут здесь же, а работали раньше в казанских больницах. Всего в амбулатории будут трудиться порядка двадцати врачей, в том числе узких специальностей, и почти 40 медицинских сестер.

Марат Садыков добавил, что проблем с поиском врачей и медицинских сестер в большую амбулаторию не было Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

К тяжелой микст-инфекции из свиного гриппа и Covid-19 Минздрав готов

Одна из центральных тем, которая волновала журналистов, – сегодняшняя эпидемиологическая ситуация. На днях главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина своим постановлением запретила навещать больных в стационарах, а персонал и посетителей всех больниц и поликлиник обязала носить маски.

Как объяснил сегодня глава Минздрава, система здравоохранения Татарстана готова встретить вызовы нового эпидемиологического сезона: свиной грипп, коронавирус и даже микст-инфекцию.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы привили население от гриппа, вакцина защищает от штамма H1N1», – отметил Марат Садыков.

Министр напомнил, что коронавирус никуда не ушел, татарстанцы продолжают им заражаться и болеть.

«Сейчас ходит либо отдельно коронавирус и грипп, либо микст-инфекция. Могу заявить, что вся система здравоохранения готова. Те этапы, которые мы прошли в 2020 и 2021 годах, – это серьезная школа, поэтому мы готовы», – рассказал он.

Министр подчеркнул, что лекарств достаточно, коечный фонд готов. В 2009 году грипп наносил серьезный удар по легким – медицинское оборудование в республике готово и к таким последствиям.

Система здравоохранения Татарстана готова встретить вызовы нового эпидемиологического сезона Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Методом ПЦР теперь определяют и грипп

По постановлению Правительства РФ в больницах и поликлиниках по всей России начнется масштабное тестирование на грипп и другие респираторные инфекции. Оно будет проводиться бесплатно – по ОМС.

В Татарстане на грипп тестируют методом ПЦР.

«Аппарат и при гриппе, и при коронавирусе один и тот же, используются только другие реагенты», – объяснил глава Минздрава РТ.

По словам Садыкова, ковидные времена научили проводить множество таких тестов за короткий период, поэтому больших объемов работы республиканские лаборатории не боятся.

Министр подчеркнул, что врачам на этапе постановки диагноза важно отличить коронавирус от гриппа, потому что лечение у них разное. Остальные ОРВИ лечатся примерно одинаково.

В больницах и поликлиниках по всей России начнется масштабное тестирование на грипп и другие респираторные инфекции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые крупные больницы появятся в срок

Корреспонденту «Татар-информа» Марат Садыков рассказал, что все планы по строительству и ремонту объектов здравоохранения идут по плану.

Новый Перинатальный центр при седьмой казанской больнице обещают запустить в августе 2023 года.

В разработке проекты новой многопрофильной детской больницы Казани, которую планируют построить на улице Гаврилова, Центра высокотехнологичной медицины на базе РКБ и городского кожвендиспансера.

В Закамской зоне продолжается капитальный ремонт инфекционной больницы Набережных Челнов, министр отметил, что в планах завершить его в следующем году.

«Смотрим проект по пятой городской больнице Набережных Челнов. Я думаю, что решением будет все-таки строительства нового здания», – отметил он.

Минздрав и Минстрой РТ, Главное строительное управление республики уже выезжали на объект. После обследования здания стало понятно, что под новые стандарты оказания медпомощи бывшее общежитие приспособить невозможно.

Прорабатывается и вопрос строительства кардиологического корпуса БСМП Челнов.

А еще с января Медсанчать «Татнефти» в Альметьевске полностью перейдет под ведомство Министерства здравоохранения РТ.

Вертолеты санавиации доставляют тяжелых пациентов из отдаленных районов в главные республиканские клиники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В 2023 году купим вертолет»

В следующем году для санавиации Татарстана планируют купить второй вертолет «Ансат».

Напомним, вертолеты доставляют тяжелых пациентов из отдаленных районов в главные республиканские клиники.

«Мы планируем закупить второй вертолет, так должно быть по всем требованиям: два вертолета на замену. Вопрос стоит на 2023 год», – отметил Марат Садыков во время общения с журналистами.

Кроме «Ансата» в республике курсирует еще один вертолет – он отвозит врачей до пациентов, которых нельзя перевозить. Врачи из передовых клиник республики быстро прилетают в районные больницы, Закамскую зону, чтобы спасти больного.