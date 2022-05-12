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Здоровье
12 мая 2022  11:30
Эвелина Киселёва

В Татарстане началось проектирование Центра высокотехнологичной медицины РКБ

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В Татарстане появится Центр высокотехнологичной медицины на базе Республиканской клинической больницы. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«12 мая 2022 года наш Президент Рустам Минниханов принял решение о проектировании корпуса высокотехнологичной медицины Республиканской клинической больницы», – отметил Министр здравоохранения. 

Марат Садыков поблагодарил Президента Республики за особое внимание к системе здравоохранения и за вклад в здоровье населения.

#ркб
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