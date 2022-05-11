Ремонт блока «А» инфекционной больницы Челнов завершится к началу осени

В Набережных Челнах продолжается капитальный ремонт блока «А» инфекционной больницы. На аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев поручил замруководителя исполкома по капитальному строительству Айдару Ганиеву держать этот объект на особом контроле.

«Не в ущерб качеству нужно торопиться. В установленные сроки — к началу осени — блок „А“ должен быть отремонтирован. Мы не знаем, как дальше будут разворачиваться события [в связи с коронавирусной инфекцией]. Далее работу по капремонту больницы нужно будет продолжать. Объект большой, более 30 тыс. квадратных метров», — поручил градоначальник.

«Площади второго и третьего этажа блока „А“, где расположены отделения, отданы строителям. Ведутся демонтажные работы», — сообщил глава Горздрава Александр Николаев.

В настоящее время в Челнах работает один провизорный госпиталь, где принимаются первичные обращения.

В городе продолжается вакцинация от Covid-19. Александр Николаев сообщил, что первый компонент вакцины поставили более 295 тыс. челнинцев, второй — более 227,5 тыс. горожан. Вакцинация организована во всех поликлиниках города, работают и выездные бригады.