В 2023 году для санавиации Татарстана купят ещё один вертолет «Ансат»

В следующем году для санавиации Татарстана планируют купить второй вертолет «Ансат». Об этом рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков на встрече с журналистами.

Напомним, вертолеты доставляют тяжелых пациентов из отдаленных районов в главные республиканские клиники.

«Мы планируем закупить второй вертолет, так должно быть по всем требованиям: два вертолета на замену. Вопрос стоит на 2023 год», – отметил Марат Садыков.

Кроме «Ансата» в республике курсирует еще один вертолет, который отвозит врачей до пациентов, которых нельзя перевозить. Врачи из передовых клиник республики быстро прилетают в районные больницы, закамскую зону, чтобы спасти больного.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что национальная служба санитарной авиации России получила еще три вертолета «Ансат», выпущенных на Казанском вертолетном заводе.