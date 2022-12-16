Глава Минздрава РТ: Мы готовы лечить микст свиного гриппа и Covid-19

Система здравоохранения Татарстана готова встретить вызовы нового эпидемиологического сезона: свиной грипп, коронавирус и микст-инфекцию. Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков на встрече с журналистами.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы привили население от гриппа, вакцина защищает от штамма H1N1», – отметил он.

Министр напомнил, что коронавирус никуда не ушел, татарстанцы продолжают им заражаться.

«Сейчас ходит либо отдельно коронавирус и грипп, либо микст-инфекция. Могу заявить, что вся система здравоохранения готова. Те этапы, которые мы прошли в 2020 и 2021 год – это серьезная школа, поэтому мы готовы», – рассказал он.

Министр подчеркнул, что лекарств достаточно, коечный фонд готов. В 2009 году грипп наносил серьезный удар по легким – медицинское оборудование в республике готово к таким последствиям.