Министр здравоохранения: В Татарстане тестирование на грипп делают методом ПЦР

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В Татарстане на грипп тестируют методом ПЦР. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Аппарат и при гриппе, и при коронавирусе один и тот же, используются только другие реагенты», – объяснил он.

По словам Садыкова, ковидные времена научили проводить множество таких тестов за короткий период, поэтому больших объемов работ лаборатории не боятся.

Министр подчеркнул, что врачам на этапе постановки диагноза важно отличить коронавирус от гриппа, потому что лечение у них разное. Остальные ОРВИ лечатся примерно одинаково.