Россияне смогут бесплатно пройти тест на грипп и ОРВИ в больницах и поликлиниках

В больницах и поликлиниках России начнется масштабное тестирование на грипп и другие респираторные инфекции. Оно будет проводиться бесплатно — в рамках программы ОМС, говорится в постановлении Правительства РФ.

Решение принято после серьезного роста заболеваемости по стране. Это относится как к обычному гриппу, так и протекающему в сочетании с Covid-19. Ожидается, что благодаря тестированию медики смогут оперативно выявлять таких больных, определять тип инфекции и своевременно назначать необходимое лечение.

О необходимости такого тестирования на совещании с Президентом России Владимиром Путиным 14 декабря сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, что в Татарстане уже введены ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили в Минздраве РТ, за прошедшую неделю число заболевших выросло почти на 29 тыс. человек.

В субботу Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить профилактику заболеваний в регионе, в том числе ужесточив фильтры на входе в школы, вузы и предприятия РТ.