Шакир Ягудин: «При разработке законопроектов есть место для творчества»

Шакир Ягудин: «Основные задачи всех комитетов Государственного Совета обозначены в Конституции Республики Татарстан» Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/sakir-yagudin-pri-razrabotke-zakonoproektov-est-mesto-dlya-tvorcestva-5953498

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Решение хотя бы одного контрольного вопроса на заседании – это неукоснительное правило»

Шакир Шахмедович, завершается работа Государственного Совета шестого созыва. Какая работа велась Комитетом по законности и правопорядку, какие знаковые решения были приняты?

Комитет по законности и правопорядку является одним из восьми комитетов Государственного Совета Республики Татарстан. Действует он на основе Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Татарстан, федеральных и республиканских законов. Кроме того, существует специальный Закон о комитетах Государственного Совета Республики Татарстан, который детально регламентирует порядок организации и деятельности комитетов.

Есть также процедурный документ – это Регламент Государственного Совета. Все эти законодательные акты лежат в основе нашей деятельности. Комитет действует на плановой основе, кроме того, за ним дополнительно закреплено формирование и контроль за выполнением ежегодного Примерного плана законопроектной работы в Государственном Совете Республики Татарстан.

Расскажите об основных задачах, стоящих перед комитетом.

Основные задачи всех комитетов Государственного Совета обозначены в Конституции Республики Татарстан. Прежде всего, это предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на рассмотрение Государственного Совета, законопроектная работа и третье большое направление – контрольная деятельность.

Любой вопрос, вносимый в парламент, предварительно рассматривается в соответствующих профильных комитетах. Наш комитет не исключение. Прежде всего, это могут быть организационные вопросы, кадровые, отчеты министерств, ведомств, доклады по нашему профилю – они все предварительно рассматриваются и при необходимости дорабатываются.

Что касается законопроектной работы, то каждый комитет по своему направлению прорабатывает эти вопросы, рассматривает их на своих заседаниях. Нами рассмотрено свыше 50 законопроектов, из них 31 разработан по инициативе самого комитета и его членов. Здесь много интересных направлений, есть место для творчества.

Например, я как депутат разработал с участием юристов Правового управления 12 законопроектов, связанных с защитой прав и свобод человека, с организацией правоохранительной и законодательной деятельности, мировой юстиции.

Как я уже говорил, третье важное направление – контрольная деятельность. Установка Председателя Госсовета Республики Татарстан Фарида Хайрулловича Мухаметшина – осуществление контроля за реализацией принятых законов. Иначе жизнь «пробуксовывает» по тем или иным вопросам, если нет, например, подзаконных актов Правительства, министерств и ведомств республики.

Практически на каждом заседании нашего комитета мы рассматриваем по одному-два контрольных вопроса. Это уже стало неукоснительным правилом, которому мы следуем.

Вы сказали, что разработали совместно с юристами 12 законопроектов. Что это за законопроекты? Расскажите об основных.

Один из важнейших, фундаментальных законов – это Закон от 3 июля 2010 года «О мониторинге законов Республики Татарстан». Мониторинг – это наблюдение, как закон работает, как он действует, был ли он использован, применен в судах, были ли какие-то жалобы, были ли поправки к нему. Вот это все можно выяснить в результате мониторинга. В соответствии с указанным законом два раза за созыв составляется Доклад о состоянии законодательства Республики Татарстан.

Мы основательно контролируем ход реализации законодательства о бесплатной юридической помощи. С прошлого года в республике начал работать Государственный юридический центр, и буквально недавно Президиум Государственного Совета на выездном заседании рассмотрел его работу.

У нас одна из лучших систем оказания бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Но, как справедливо заметил Фарид Хайруллович, ограничиваться этим не стоит. Надо смотреть также и практику других субъектов Российской Федерации. Люди в России творческие, много чего интересного можно почерпнуть, поэтому в ближайшие месяцы комитет обобщит опыт работы по оказанию бесплатной юридической помощи в масштабе Российской Федерации для того, чтобы перенять самые лучшие практики.

Также по линии нашего комитета проходило законодательство в части правоохранительной деятельности в республике. Это в том числе участие граждан в охране общественного порядка, добровольные дружины и т.д. Помимо всего прочего, это комиссия по делам несовершеннолетних при муниципальных образованиях и при Правительстве Республики Татарстан. В настоящее время налажена соответствующая стабильно функционирующая система. Периодически комитет заслушивает отчеты о реализации правоохранительного законодательства.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Кажущаяся легкость решения вопросов обманчива, за этим стоит большая работа»

Кто вошел в состав комитета в шестом созыве? Как часто проводились заседания комитета?

В состав комитета входят девять человек – председатель, избираемый вместе с составом, заместитель председателя и семь членов комитета. Среди них почти половина юристов, есть также люди с производства. Например, Ильдар Шамилов – он ранее работал на КАМАЗе, а сейчас возглавляет там профсоюз.

Должен сказать, что все работают достаточно активно. У нас есть правило выезжать и на месте оценивать, добросовестно ли исполняется действующее законодательство. Тогда и обсуждение бывает основательным, фундаментальным и выливается в соответствующие рекомендации, которые адресуются Правительству Республики Татарстан, министерствам и ведомствам.

Заседания у нас проводятся ежемесячно. Но вопросы, они же в жизни постоянно возникают, поступают к нам в разное время. Бывает, что прошло заседание комитета, а через день у нас уже новые вопросы, до сессии несколько дней, и вопрос требует своего рассмотрения. Тогда мы собираемся еще раз и в ускоренном режиме его рассматриваем. Но замечу, что делаем это мы, как положено, предусмотрено Регламентом и законодательством.

Также здесь необходимо взаимодействие с другими государственными структурами, общественными организациями, с Правовым управлением Аппарата Госсовета. Задача одна – решить вопрос, который поставлен перед комитетом в соответствии с законодательством и максимальной пользой для республики, для людей.

Хотелось бы более подробно узнать о том, как вы взаимодействуете с органами государственной власти и с общественными организациями. Может быть, приведете какие-либо примеры?

Очень основательно на постоянной основе мы взаимодействуем с Министерством юстиции и прокуратурой республики, с Верховным судом, МВД по Республике Татарстан и другими. Если необходимо решить какой-то узкий профессиональный вопрос, мы наших коллег включаем в состав рабочих групп, они непосредственно принимают участие в подготовке соответствующих вопросов. Они также могут выступать с докладами и представлены в экспертном совете при комитете.

В результате основательной подготовительной работы, в ходе обсуждения и в комитете, и в парламенте вопрос решается. Такая «легкость» обманчива, потому что за этим стоит огромная и ответственная подготовительная работа, проведенная в соответствии с действующими законами.

Шакир Шахмедович, расскажите, как осуществлял работу экспертный совет при комитете. Насколько важна его работа?

Экспертный совет при каждом комитете работает достаточно плотно. Председатель Государственного Совета Фарид Хайруллович Мухаметшин постоянно акцентирует внимание на их работе. Прежде всего, мы привлекаем юристов разных направлений к обсуждению и подготовке соответствующих вопросов, чтобы это было основательно, обосновано с научной и практической точек зрения, с позиции интересов министерств, ведомств, прокуратуры, суда.

Они рассматривают и проблемные вопросы, которые председатель Экспертного совета, Паймухин Валентин Борисович, ставит уже на заседании комитета.

Еще одно направление – это участие членов Экспертного совета в реализации решений, принятых Государственным Советом. Это требует полноценного погружения в проблематику работы комитета. И польза, несомненно, есть. Это, я полагаю, для практики субъектов Российской Федерации достаточно новое направление, потому что к нам приезжают учиться и перенимать опыт многие регионы. Например, по вопросам бесплатной юридической помощи из Нижнего Новгорода приезжали депутаты, работники аппарата, знакомились с работой Министерства юстиции по оказанию такой помощи.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Политическая зрелость и широта интересов граждан остается на высоком уровне»

Хотелось бы подробнее остановиться на конкретных законах. Одним из важнейших вопросов стал мониторинг Закона об обращениях граждан. Расскажите, насколько эффективной была его реализация.

Рассказывать об эффективности этого закона, конечно, можно много и долго. И всегда будут основания для того, чтобы говорить об этом, потому что обращения граждан в форме заявлений, жалоб и предложений, были, есть и будут всегда.

Главная задача нашего комитета заключается в том, чтобы системно исключать те негативные моменты, которые мешают прохождению обращений граждан через органы государственной власти, местного самоуправления либо тормозят их на каких-то стадиях рассмотрения, нарушают права и свободы граждан.

Другое дело, что конкретные предложения, заявления, обращения не всегда разрешаются положительно. За этим иногда кроется попустительство со стороны местных органов, специалистов в сфере управления.

Во многих обращениях ставятся вопросы о выделении материальных ресурсов. Часто встречаются просьбы проложить дорогу или провести освещение в сельской местности. Сельчане, кстати, уже не довольствуются только асфальтом, дорожным полотном, они требуют, чтобы были и тротуары. В общем, жизнь не стоит на месте, она движется вперед, развиваются потребности людей, а они, в свою очередь, ставят их перед соответствующими органами.

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, мировой юстиции также были в центре внимания комитета. А как в целом комитет осуществляет свои контрольные полномочия?

Что касается Уполномоченного по правам человека в Татарстане, здесь мы очень основательно взаимодействуем с Сарией Харисовной Сабурской. Она очень ответственный омбудсмен. Широта тех проблем, которые она решает, причем достаточно эффективно, впечатляет. Мы всегда приглашаем ее на наши заседания, она активно выступает с замечаниями и предложениями.

Все вопросы, которые поднимаются в ее докладах на заседаниях Государственного Совета, берутся на контроль соответствующими профильными комитетами.

Без парламентского контроля не остается ни одно большое направление в жизни нашей республики.

Еще один закон, который был на контроле комитета, – республиканский Закон об оказании бесплатной юридической помощи, о котором мы уже говорили ранее. Как он себя показал?

Его эффективность достаточно высока. Во-первых, бесплатная юридическая помощь сегодня очень востребована. Это важное направление деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественности.

По праву можно говорить, что сложившаяся в Республике Татарстан система бесплатной юридической помощи является одной из самых продвинутых в Российской Федерации. Я уже говорил, что из Нижнего Новгорода приезжали к нам учиться, кроме того, Татарстан был отмечен в федеральном обзоре об оказании бесплатной юридической помощи в части, касающейся выездного ее оказания маломобильным гражданам. В этой работе принимают участие юристы государственных органов, адвокатура, нотариат, кроме того, такая помощь оказывается на двух государственных языках Республики Татарстан.

Всё, что возможно по действующему законодательству, сегодня реализуется в нашей республике. Повторюсь, поставлена задача – дополнительно изучить возможности расширения представления бесплатной юридической помощи. Мы все понимаем, что эта тема сегодня актуальна и актуальность ее со временем будет только расти. Законодательно расширяется перечень лиц, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи.

На протяжении последних лет в наш комитет не поступало жалоб на то, что бесплатная юридическая помощь оказана с задержкой либо необоснованно отказано в ее получении.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вопросов – как из рога изобилия»

Подводя итоги нашей беседы, вы как председатель комитета какую оценку можете дать его работе?

Оценку депутатской деятельности ставят избиратели, граждане, руководство республики и парламент. Но я должен сказать, что комитет работал с полной отдачей, с большой нагрузкой. Основательно работал федеральный центр в области законодательной деятельности. Приведение республиканских законов в полное соответствие с федеральными – значительная часть нашей работы. Налажено взаимодействие с профильными комитетами. Также комитет основательно взаимодействует с депутатами Государственной Думы от Татарстана. За это им большое спасибо. Они безотказно ведут работу по всем нашим инициативам.

Ягудин Шакир Шахмедович — председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку.

Родился 24 января 1947 г. в г. Батайске Ростовской области.

Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение». Кандидат юридических наук.

С 1974 по 1983 г. — инструктор организационного отдела, помощник председателя Президиума Верховного Совета ТАССР.

С 1983 по 1986 г. — инструктор, заведующий сектором информации отдела организационно-партийной работы Татарского обкома КПСС.

С 1986 по 1987 г. — заместитель министра юстиции ТАССР.

С 1987 по 1990 г. — заведующий организационным отделом Президиума Верховного Совета ТАССР, депутат Казанского горсовета.

С 1990 по 1991 г. — член комитета конституционного надзора СССР.

С 1990 по 1995 г. — заведующий отделом законодательства и правопорядка, заведующий юридическим отделом секретариата Верховного Совета ТАССР (Госсовета РТ).

С 1995 по 2009 г. — руководитель правовым управлением Аппарата Госсовета РТ.

С 2009 по 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, председатель Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.

С 2014 по 2019 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

С сентября 2019 г. — депутат Государственного Совета РТ шестого созыва.

С сентября 2019 г. — председатель Комитета ГС РТ по законности и правопорядку.

Заслуженный юрист РФ. Заслуженный юрист РТ.

Кандидат юридических наук (1982 г.), профессор (1995 г.).

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», почетной грамотой РТ, благодарственным письмом Президента РТ, медалью РТ «За доблестный труд», почетным знаком Государственного Совета РТ «За вклад в развитие парламентаризма» (2016 г.).