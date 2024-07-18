Андрей Егоров: В парламент надо идти работать, чтобы оправдать доверие избирателей

Андрей Егоров: «Люди голосуют за нас, чтобы мы находили способы решения проблем. Нужно оправдать доверие избирателя»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Брака в законописании у нас не было, и в этом большая заслуга экспертного совета»

– Андрей Юрьевич, завершилась работа шестого созыва парламента. Как вы можете оценить деятельность депутатов комитета?

– Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию – самый молодой. Этот восьмой комитет был образован с начала работы шестого созыва парламента. Раньше эту сферу курировал другой комитет.

Мы видим, что поступает много обращений граждан по ЖКХ, ведь это одно из важных направлений, жизненно необходимых для любого человека. Каждый день мы пользуемся электричеством, водой, газом, а зимой включаем отопление. На улице мы снова сталкиваемся со сферой ЖКХ – это уборка подъезда, дворов.

Поэтому и было принято решение вывести это направление в отдельный комитет. Сюда вошло все жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, благоустройство, строительство дорог и мостов.

И я хочу сказать, что в нашем комитете собрались профессионалы своего дела, специалисты-практики. Каждый депутат как-то проявил себя в системе жилищно-коммунального хозяйства, строительстве дорог, благоустройстве территорий и так далее. Кроме того, в состав экспертного совета вошли практики.

Наверное, поэтому наш комитет подготовил и внес около 60 законодательных инициатив. Часть законопроектов находится на согласовании в Госдуме. И все они направлены во благо жителей.

– Насколько важна работа экспертного совета при комитете? Как члены экспертного совета помогали депутатам, какие их предложения были учтены в работе?

– В комитете есть традиция, заложенная еще предыдущим председателем, предварительной, детальной проработки законодательных инициатив с выездом в муниципалитеты и в другие регионы. Такая форма работы позволяет точечно исследовать конкретную сферу с привлечением экспертов, отраслевых специалистов и выработать предложения на основе положительного опыта.

Комитет часто проводил выездные заседания в районах республики. Например, депутаты выезжали на строительство дорог, в транспортные депо. Как правило, на объектах главы администраций, строители, сотрудники жилищно-коммунальных служб озвучивают какие-то проблемные вопросы.

Эти вопросы мы обсуждаем с экспертами, советуемся с ними, предлагаем разработать проекты законов. Все мнения учитываются. Брака в законописании у нас не было, и в этом большая заслуга экспертного совета.

Думаю, что состав совета можно расширить, потому что должны быть эксперты в области тарифного регулирования. Не просто экономисты, а еще и практики, которые сталкивались с этими вопросами.

– Какие наиболее важные законопроекты поддержал комитет в шестом созыве? Какие законопроекты разработали и внесли члены комитета?

– Комитет и в силу специфики предметов ведения, и профессионального состава является одним из самых активных и даже смелых в плане выработки законодательных инициатив. 93% из всех поддержанных законопроектов разработаны депутатами комитета. И они все важные, потому что охватывают широкий круг наиболее острых и социально значимых вопросов, касаются населения, коммунальных предприятий, региональных операторов, перевозчиков, строителей и так далее.

Например, в прошлом году мы закрепили для детей-сирот преимущественное право на получение жилья и право на жилищный сертификат. Ранее в республиканском законе был заложен механизм компенсации транспортным предприятиям недополученных доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан.

У нас отлажено взаимодействие с отраслевыми ведомствами, что помогает в разработке базовых норм. Так, в оптимальные сроки параллельно с актами Правительства был разработан пакет законов по комплексному развитию территорий с закреплением максимальных гарантий жилищных прав граждан. И, что не менее важно, работа проводилась в тесном сотрудничестве со всеми парламентскими партиями.

Аналогичная работа ведется и по федеральным инициативам. И мы благодарны федеральным коллегам за поддержку наших предложений по совершенствованию механизмов расселения аварийного жилья, по защите жилищных прав многодетных семей. Это позволило более чем 4 тысячам участников программы социальной ипотеки воспользоваться средствами материнского капитала. Это инициативы, основанные на запросах граждан, наших избирателей.

Тема «аварийки» Татарстану до боли знакома. Когда в парламенте образовали новый жилищный комитет, депутаты первым делом включились в федеральную повестку по корректировке законодательства в сфере расселения аварийного жилья. Была образована рабочая группа по разработке региональных предложений. В результате были подготовлены поправки к проекту федерального закона.

Их суть заключалась в закреплении дополнительных гарантий жилищных прав граждан в виде возмещения собственнику аварийного жилья рыночной стоимости земельного участка и предоставления равнозначного жилого помещения. Такое же понимание было достигнуто по предложениям Татарстана в части расширения спектра «аварийки» до индивидуального жилищного строительства.

Есть известная поговорка: «Закон что дышло: куда повернешь – туда и вышло». Вот чтобы этого не было, мы вносим изменения, корректировки, дополнения в законы. Если своевременно не внести изменения, то какая-то услуга будет оказываться не в той мере и не в том качестве.

«Проблем в сфере ТКО немало. Когда целенаправленно рядом с контейнером сваливают строительный мусор – это проблема» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«До сих пор не выстроена рабочая система обращения со строительными отходами»

– Вы долгое время были директором МУП «Водоканал». Поменялись ли как-то ваши взгляды на законодательную деятельность, когда стали работать в Госсовете на постоянной основе и руководить комитетом? Нужно ли, по вашему мнению, усилить какое-то направление работы, каким вопросам следует больше уделить внимания?

– В тему строительства дорог, ЖКХ я глубоко погружен. Потому что раньше работал в управляющих компаниях, в Комитете благоустройства и ЖКХ исполкома Казани. И когда я стал работать в Госсовете на постоянной основе, ничего нового для меня не было. Тем более что я уже входил в состав комитета и все эти вопросы мы обсуждали с предыдущим руководителем – Александром Тыгиным.

Были споры, дискуссии, но мы всегда приходили к единому мнению, потому что законопроектная работа направлена на интересы граждан. Как мы закон напишем, так все и будем по нему жить.

Мы с первого дня работы комитета стали заниматься изменением в законодательстве по твердым коммунальным отходам. Сейчас Татарстан – в числе первых регионов по регулированию вопросов ТКО. Но эта тема не теряет своей актуальности.

В июле в Набережных Челнах у нас прошло выездное заседание комитета, в нем приняли участие представители двух регоператоров – УК «ПЖКХ» и «Гринты». Они четко обозначили, какие есть проблемы. И они совпадают с нашим видением. Договорились, что все постараемся учесть и внесем определенные изменения в законодательстве. В этом созыве уже начали готовить документы, часть запустили в Госдуму на изучение.

Проблем в сфере ТКО немало. В частных секторах часто несанкционированно размещают отходы. И когда целенаправленно рядом с контейнером сваливают строительный мусор – это проблема. Один регоператор не в силах ее решить. Это можно сделать только на законодательном уровне, чтобы четко было прописано, какая ответственность за это возлагается.

– Да, тема обращения с коммунальными отходами волнует как население, так и бизнес, вызывает много обсуждений и споров. Какие еще решения по этому вопросу принимали депутаты?

– Система обращения с отходами действует на территории России с 2019 года, то есть уже пять лет. Это время вполне достаточное для выявления плюсов и минусов реформы.

Парламент республики в лице двух профильных комитетов – жилищный и экологический – приступил к изучению этих вопросов еще в конце 2020 года. Была образована межведомственная рабочая группа, которая на протяжении двух лет занималась исследованием отрасли.

Изучалась практика организации работы с отходами в других субъектах – Московской области, Самаре, Мордовии. Кстати, Мордовия была выбрана не случайно, так как является пилотным регионом, на территории которого уже в 2011 году немецкая компания «Ремондис» стала внедрять систему раздельного сбора отходов.

Такой мониторинг позволил выявить типовые для регионов проблемы в регулировании отрасли. До сих пор не выстроена прозрачная и рабочая система обращения со строительными отходами. Мы считаем, что эти полномочия должны быть у регионов. Много вопросов по созданию и содержанию площадок. Здесь мнения разные, но наша точка зрения – инфраструктурой должен владеть региональный оператор. Нет единых подходов к обращению с растительными отходами – пока этот пробел восполняется судебной практикой. То есть поле деятельности для законодателя достаточно широкое, есть над чем работать.

Мы свои предложения в этой части и не только, консолидированные с регионами Поволжского округа, еще в 2022 году направили в федеральные органы власти. По ряду позиций, в частности по строительным отходам, нашли также понимание.

В то же время законодательный процесс довольно длительный, география регионов России обширная и введение унифицированных требований или же определение каких-то особенностей для отдельных территорий требует колоссальной работы и времени.

Могу заверить, что наш профильный комитет работу по мониторингу отрасли продолжит и в будущем созыве подготовит новые инициативы.

«Уже десять месяцев все участники рынка такси работают в новых правовых условиях» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не было четкого понимания об ответственности за причиненный вред пассажиру такси»

– В прошлом году был принят закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ». Как исполняется законодательство, не требуется ли внесение изменений или уточнений?

– Так называемый закон о такси начал действовать на территории России только с 1 сентября 2023 года. Но есть пятилетний период для адаптации. Мы на своем региональном уровне в рамках полномочий приняли все необходимые законодательные и подзаконные акты. И уже десять месяцев все участники рынка такси работают в новых правовых условиях.

Вопрос необходимости законодательной модернизации сферы таксомоторных перевозок назревал более десяти лет. В Советском Союзе был таксопарк, куда водитель приходил на смену, проходил медосмотр, осматривалось транспортное средство перед выездом. Потом серьезно изменились подходы к оказанию этих видов услуг, появились агрегаторы, оформляющие заказы через электронные приложения.

При этом их деятельность, правоотношения с перевозчиками такси и пассажирами законодательством никак не регулировались. Стали появляться частные недобросовестные таксисты, они позволяли себе ездить на неисправной машине, подвергая себя и пассажиров опасности, а также других водителей. Не было четкого понимания об ответственности агрегаторов, перевозчиков такси за причиненный вред пассажиру, его имуществу.

Новый закон эти вопросы максимально регулирует. Детализированы требования к перевозчикам и службе заказа, распределена ответственность между ними. Еще один важный момент – допуск самозанятых к перевозкам такси, что позволит легализовать водителей, работающих в серой зоне.

Действительно, это системный документ, который наделяет правами, обязанностями и ответственностью всех участников этого процесса. Закон, безусловно, сложный, комплексный. Никакого восторга ни у перевозчиков, ни у агрегаторов эти новации изначально не вызвали. Выстраивать работу в правовом поле всегда сложнее. Но это специфическая отрасль, сопряженная с жизнью и здоровьем людей. И обеспечение безопасности и защиты их интересов без такого системного подхода невозможно.

Конечно, как и любой другой закон, он не лишен недостатков и наверняка будет корректироваться. Регионы со своей стороны и мы будем мониторить реализацию закона и при необходимости давать свои предложения федеральным властям. Но говорить сегодня о каких-то конкретных изменениях преждевременно.

На мой взгляд, пока остается проблема с таксистами в аэропорту Казани. Люди не успевают выйти, а на них уже налетают таксисты. Я говорил министру транспорта и дорожного хозяйства, что так не должно быть. Не надо у входа пробку создавать и за рукав людей дергать. Все должно быть цивилизованно. Вроде нас услышали.

Например, в питерском аэропорту Пулково была такая же ситуация, но все наладили. Там либо подходишь на стойку и заказываешь такси, либо выходишь и в порядке очереди к тебе подъезжает машина, либо человек сам вызывает.

– На заседаниях комитета депутаты рассматривали вопросы перевозки пассажиров общественным транспортом. Какие проблемы, на ваш взгляд, остаются в этой сфере? Как их можно решить?

– Это очень чувствительная сфера. Особенно остро она проявилась в период пандемии коронавируса. Множественные ограничения, нестабильность геополитической обстановки не могли не сказаться на транспортной системе Татарстана. Прежде всего, это коснулось предприятий автомобильных пассажирских перевозок.

На сегодня этот вид транспорта является основным при обеспечении мобильности населения. На долю автомобильного транспорта приходится более 70% общего объема перевозок пассажиров. Резкое снижение пассажиропотока, рост стоимости топлива, подвижного состава, комплектующих сильно отразились на финансовом положении перевозчиков.

Конечно, своевременно были приняты меры господдержки – программы субсидирования, специальные казначейские кредиты. Это позволило продолжить им свою деятельность бесперебойно, обеспечив при этом доступность общественного транспорта для населения и даже сохранив льготы для отдельных категорий граждан.

Однако в целом проблем в отрасли достаточно. Одна из главных – острая нехватка кадров. А ведь еще десять лет назад мы даже не думали, что будет дефицит рабочих. Причин здесь несколько.

Первая – несоизмеримость заработной платы. Если раньше водитель на грузовом автомобиле получал в разы меньше, чем водитель пассажирского автобуса, то сейчас ситуация складывается наоборот. Средняя заработная плата водителей автобусов сегодня находится примерно в диапазоне 45-95 тыс. рублей. Конечно, размер зарплаты напрямую зависит от общего финансового состояния предприятия, может быть где-то меньше или больше.

Вторая – низкий уровень престижа профессии. Средний возраст водителя пассажирского транспорта старше 50 лет. Молодежь просто не идет. Здесь много факторов: отсутствие популяризации профессии, ослабление социальной защищенности работающих в этой сфере, размер оплаты труда и так далее. Все эти вопросы сегодня требуют внимания и принятия необходимых мер, возможно, путем запуска отдельной государственной программы.

Еще одна проблема – это планирование маршрутной сети. Сегодня вопросы территориального и транспортного планирования в условиях интенсивной жилищной застройки выходят на первый план. Эти задачи у нас в республике решает Институт планирования. Разрабатываемые ими модели территориального развития ложатся в основу стратегических документов транспортной отрасли.

В настоящее время Миндортрансом ведется работа по запуску важных для отрасли документов – регионального комплексного плана и регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Будущие документы должны обеспечить взаимосвязь градостроительного, социально-экономического и транспортного развития территорий.

Но без повышения роли государства в пассажирском транспорте имеющиеся проблемы не решить. Государство должно помогать транспортникам. Думаю, что в следующем созыве какое-то решение будет принято. Бесконечно повышать стоимость за проезд тоже неправильно. Но и предприятиям на какие-то деньги нужно технику закупать.

Кстати, в республике благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова каждый год обновляется общественный транспорт. Сами предприятия не могли бы себе это позволить. Либо проезд должен быть очень дорогой, либо нужны дотации государства. Вот республика и приобретает пассажирский транспорт, автопарк обновляется.

«Граждане, может, не догадываются, но они играют огромную роль в формировании законодательной повестки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люди голосуют за нас, чтобы мы находили способы решения проблем»

– Как была организована работа с населением? С какими вопросами обращались граждане к депутатам комитета? Все ли удалось решить?

– В этом созыве поступило около 4 тыс. обращений к депутатам комитета. Это 40% от всех обращений, поступивших в адрес парламентариев. Вопросы разные: начиная с частных проблем – это ремонт крыш, дворов, заканчивая общими – строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий, качество перевозок и так далее.

Каждое обращение рассматривается индивидуально. По отдельным проводим совещания с приглашением самих авторов и с выездом на места. Как я уже сказал, такой формат очень эффективен и в плане выработки законодательных предложений. Есть возможность более детально разобраться в конкретной ситуации и получить конструктивные предложения от самих граждан.

Граждане, может, не догадываются, но они играют огромную роль в формировании законодательной повестки. И все те инициативы, о которых я говорил, появились на основе анализа обращений и запросов граждан.

Скрывать не буду, на сто процентов не все удалось решить. Но мы над этим работаем. Есть вопросы, которые решаются сразу на месте. Например, был случай, когда к нам обратился человек с ограниченными возможностями здоровья, попросил сделать пандус. Обратились в управляющую компанию, вопрос решился.

Нам еще Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин говорил, что мы всегда должны носить депутатский значок. И никогда не должны его снимать, неважно, где находишься – на рынке, в магазине. Чтобы люди могли обратиться к депутатам. И неважно, кто подошел, с твоего округа или нет, мы обязаны выслушать человека, записать вопросы и взять в работу.

Ведь люди голосуют за нас, чтобы мы находили способы решения проблем. Нужно оправдать доверие избирателя. В конце концов, мы все делаем одно общее дело – работаем на благо нашей республики и нашей страны.

– На что бы вы рекомендовали депутатам Госсовета седьмого созыва обратить внимание? Есть ли какие-то пожелания к их работе?

– Хочется пожелать, чтобы новый созыв работал не хуже. По нашему комитету планка очень высокая. Но главное – понимать, что мы работаем для населения, для граждан. И всегда нужно ставить себя на место гражданина. Проблемы, которые есть у него, могут стать твоими. Если ты не решишь для людей – не решишь для себя. У всех есть дети, внуки, им в этой стране жить, пользоваться благами, нести обязанности. И если сегодня в части законодательства что-то не изменить на будущее, то это может быть мина замедленного действия. Где-то она сработает.

Многие говорят, что у депутатов есть иммунитет. Нет никакого иммунитета, надзорные органы все неприкосновенности снимут. В парламент надо идти, чтобы работать, а не для того, чтобы вручили значок депутата.

Егоров Андрей Юрьевич – депутат Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию

Родился 28 августа 1967 года в Нижнекамске.

Окончил Институт экономики, управления и права в 2005 году. Трудовую деятельность начал в 1989 году в культурно-спортивном комплексе исполкома горсовета Нижнекамска. В разные годы работал заместителем директора телекомпании «Кама-ТВ», заместителем председателя ПСК «Фундамент», генеральным директором ОАО «ВКиЭХ».

С 2005 по 2006 год был генеральным директором Управляющей компании ЖКХ Нижнекамского района и Нижнекамска. В 2006-2009 годы — председатель Комитета благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани.

С августа 2009-го по апрель 2024 года занимал должность директора МУП «Водоканал».

С 2014 по 2019 год — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, с сентября 2019 года — депутат Госсовета РТ шестого созыва. С апреля 2024 года – председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ. Кандидат экономических наук. Имеет награды.