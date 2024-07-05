Альберт Хабибуллин: «Основы, которые были заложены в Конституции Татарстана, сохранились»

Альберт Хабибуллин: «Конституция свою историческую миссию выполнила. Да, в нее был внесен ряд изменений, но они были обусловлены теми переменами, которые происходили в целом в стране и в республике в частности»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В уходящем созыве все восемь комитетов Госсовета РТ выполнили все необходимые и возложенные на них функции»

Альберт Галимзянович, завершается весенняя сессия Государственного Совета. В июле пройдет заключительное заседание. Какими вы видите итоги этой сессии и созыва в целом? Что важного, на ваш взгляд, сделано по направлению госстроительства и местного самоуправления, какие важные законодательные решения приняты?

Прежде всего, я позволю напомнить, что в соответствии со статьей 67 Конституции Татарстана парламент нашей республики является постоянно действующим и единственным законодательным органом государственной власти РТ. И я считаю, что в уходящем созыве все восемь комитетов по своим направлениям, по своим вопросам ведения выполнили все необходимые и возложенные на них функции.

Если конкретно говорить о Комитете по государственному строительству и местному самоуправлению, то на него возложены вопросы основ конституционного строя, федеративного устройства, формирования органов государственной власти нашей республики, вопросы местного самоуправления, законодательства о выборах и референдуме, государственных наградах, почетных званиях, государственных символах нашей республики, административно-территориальном устройстве нашей республики, а также межпарламентское сотрудничество и другие.

Одно из основных направлений в законотворчестве Комитета – деятельность в сфере местного самоуправления.

В 2020 году Государственной Думой был принят Федеральный закон об установлении возможности проведения в сходов граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на части территории населенного пункта. Эта инициатива была внесена в Государственную Дума Государственным Советом Республики Татарстан. Она появилась на основе большого количества обращений жителей, ТОСов города Казани. По результатам всестороннего обсуждения был разработан и в дальнейшем принят республиканский закон, который предусматривает, что границы части территории населенного пункта, на которой проводится сход граждан по вопросу самообложения граждан, определяются представительным органом муниципального образования исходя из критерия общности интересов жителей указанной территории.

Другим основным направлением деятельности нашего комитета является законотворчество в сфере государственных наград.

Для сведения, хотел бы обратить ваше внимание: Законом Республики Татарстан «О государственных наградах Республики Татарстан» учреждены два ордена, одна медаль ордена, шесть медалей и установлено 47 почетных званий. Здесь вкратце отмечу, что в 2019 году принят Закон Республики Татарстан, которым учреждена новая государственная награда Республики Татарстан – медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

В 2020 году в указанный закон было внесено изменение, предусматривающее возможность награждения орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» муниципальных образований Республики Татарстан. Этой наградой в 2020 году был награжден Кукморский муниципальный район.

В 2021 году была учреждена новая государственная награда – медаль «Родительская доблесть», которая направлена на повышение авторитета семьи и престижа родительского труда.

Хочу обратить ваше внимание, что гражданам, награжденным государственными наградами Республики Татарстан, предоставляются меры социальной поддержки.

Так, например, гражданам, награжденным медалью «Родительская доблесть», наряду с мерами социальной поддержки выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Комитетом рассмотрен ряд законов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности должностных лиц.

Так, внесены изменения в Закон Республики Татарстан «О статусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан», которыми установлены новые меры ответственности депутата Государственного Совета Республики Татарстан, основания для применения этих мер ответственности, а также основания для досрочного прекращения полномочий депутата Государственного Совета.

Все эти задачи решались в течение шестого созыва. Конечно, один из самых ответственных периодов был в 2023 году, когда мы вносили изменения в Конституцию нашей республики.

«Мы всегда должны помнить то поколение депутатов, нашего первого Президента Минтимера Шариповича Шаймиева, под руководством которого была принята эта Конституция» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основы, которые были заложены в первой Конституции 1992 года, сохранились

Об этом хотелось бы поговорить подробнее. Давайте напомним, в связи с чем возникла необходимость вносить изменения в нашу Конституцию. Как велась эта работа, какие были сложности, с чем пришлось столкнуться в период обсуждения?

Конституция Республики Татарстан была принята на год раньше Конституции Российской Федерации, 30 ноября 1992 года. В течение десятилетий она выполняла не просто политическую, а историческую миссию. Мы всегда должны помнить то поколение депутатов, нашего первого Президента Минтимера Шариповича Шаймиева, под руководством которого была принята эта Конституция.

Я считаю, пусть это не покажется пафосным, но Конституция свою историческую миссию выполнила. Да, в нее был внесен ряд изменений, но они были обусловлены теми переменами, которые происходили в целом в стране и в республике в частности.

Возвращаясь к 2023 году, эта работа (по внесению изменений в Конституцию РТ, – прим. Т-и) начала проводиться очень заблаговременно. Была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Администрации Раиса, Аппарата Кабинета Министров, Прокуратуры, Министерства юстиции и ряд других.

Хотел бы остановиться на вопросе, что именно способствовало внесению изменений в Конституцию. В частности, это принятие целого ряда федеральных законов: например, о поправке к Конституции РФ, об общих принципах организации публичной власти и др. Кроме того, учитывались постановления Конституционного суда РФ и решения Верховного суда РТ.

Мы провели практически постатейную ревизию действующего тогда текста документа. Но я считаю, что основы, которые были заложены в первой Конституции 1992 года, сохранились.

Я позволю себе процитировать первую статью Конституции нашей республики, которая гласит: «Республика Татарстан — демократическое правовое государство в составе РФ. Государственность РТ выражается в обладании РТ всей полнотой государственной власти вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и РТ, наличии своей территории, населения, системы органов государственной власти, своей Конституции и законодательства, государственных языков и государственных символов РТ. Статус республики не может быть изменен без взаимного согласия РТ и РФ. Границы территории РТ не могут быть изменены без ее согласия. И в пределах своих полномочий республика самостоятельно участвует в международных и внешнеэкономических связях».

Я считаю, это одна из важнейших статей Конституции. И еще хотел бы напомнить, что положения этой статьи могут быть изменены только по результатам референдума РТ. Указанный подход сохранился и в новой редакции.

Работа по изменению Конституции Республики Татарстан проходила в два этапа.

Первым этапом стало принятие в декабре 2022 года Закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан», устанавливающего новое наименование должности высшего должностного лица Татарстана.

Вторым этапом стало принятие Государственным Советом закона в январе 2023 года, которым мы уточнили полномочия высшего должностного лица нашей республики, Государственного Совета, Кабинета Министров и ряд других вопросов.

Указанный Закон «О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан» является итогом проведенного рабочей группой детального анализа, многочисленных согласительных дискуссий с Администрацией Раиса Республики Татарстан, прокуратурой Республики Татарстан. По праву проект можно назвать компромиссным, учитывающим мнения и позиции всех заинтересованных сторон.

Изменения в Конституцию Республики Татарстан отражают федеральные новации, в то же время призваны обеспечить стабильность и преемственность Основного закона республики.

«Мы сохранили все лучшее, что было у местного самоуправления»

В последнее время на площадках различного уровня стали обсуждать возможности участия граждан в решении вопросов местного значения. Речь идет о территориальном общественном самоуправлении (ТОС), инициативном бюджетировании, участии жителей в формировании комфортной городской среды и благоустройстве сельских территорий, самообложении граждан, реализации госпрограмм, проведении публичных слушаний и т.п. Как эта работа построена в нашей республике?

Основные формы участия населения в решении местных вопросов определены в 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в нашем республиканском законе № 435-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан». Таких форм сегодня в законе прописано 13.

Перечислю основные из них, востребованные у населения. Это территориальное общественное самоуправление, проведение референдумов и участие в них, выборы в органы местного самоуправления.

Отмечу, что в некоторых регионах страны при формировании местной власти прекратили свое существование сельсоветы, и там появилась такая форма, как территориальное общественное самоуправление (ТОС). Они заменили органы местного самоуправления.

Мы сохранили все лучшее, что было у местного самоуправления, взяли за базу бывшие сельские советы. На сегодня в Татарстане насчитывается 956 муниципальных образований, 463 ТОСа. Они получают очень хорошую поддержку, в том числе и финансовую.

Те гранты, которые сегодня выделяются на развитие территориального общественного самоуправления плюсом к самообложению, является большим подспорьем. И жители, наши избиратели имеют возможность непосредственно участвовать в решении тех или иных вопросов.

Самообложение вообще считаю «фишкой» нашей республики в масштабах страны. За 10 лет, за время реализации этой программы, в Татарстане сделано многое. Да, местные бюджеты у нас бездефицитные, но их полномочия не всегда были подкреплены финансами. Согласно 131-му ФЗ, на сельские поселения было возложено порядка 40 полномочий. Федеральный центр прислушался к мнению регионов, за что мы очень благодарны, и количество полномочий было сокращено до 13.

Сегодня у нас существует очень необходимый, востребованный институт местного самоуправления, как Ассоциации советов местного самоуправления. И ни один закон, касающийся дальнейшего развития местного самоуправления, не проходит без согласования с муниципальным сообществом нашей республики. Это жесткое требование Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Мы его неуклонно исполняем.

В рамках самообложения на местах сделано многое. В ряде районов привели в порядок сельские кладбища, подъездные пути к некоторым объектам, облагораживаются парки, скверы на территории небольших населенных пунктов. И уровень жизни в некоторых местах не отличается от городских.

На это направление – поддержку самообложения – в бюджете республики заложено 1 млрд 350 млн рублей.

Замечу, что Федеральный закон о местном самоуправлении претерпел изменения. И теперь одной из форм участия населения в решении местных вопросов является инициативное бюджетирование. При такой форме человек вне зависимости от прописки имеет право на внесение добровольных взносов на те или иные цели по месту жительства. Кроме того, при инициативном бюджетировании на эти цели можно привлекать средства тех бизнес-структур, которые осуществляют деятельность на этой части территории.

На основе соглашений?

Да. И это делается на добровольной основе под контролем жителей за расходованием средств.

За годы действия закона было собрано более 2 млрд рублей от населения. Плюсом к этому из бюджета РТ выделено более 9 млрд.

«Считаю, что в уходящем созыве все восемь комитетов по своим направлениям, по своим вопросам ведения выполнили все необходимые и возложенные на них функции» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Институт экспертов на сегодня востребован и выполняет функции коллегиального органа до принятия закона»

Законотворческий процесс сегодня уже невозможен без взаимодействия с экспертным сообществом. В Государственном Совете экспертные советы созданы при всех восьми комитетах, в том числе Комитете по государственному строительству и местному самоуправлению. Насколько они помогают в законотворческой работе?

Я считаю, в свое время было принято очень правильное и необходимое решение для нашей совместной работы. Эксперты имеют большой опыт – и жизненный, и политический. Экспертный совет нашего комитета возглавляет Валентина Николаевна Липужина. Мы все ее прекрасно знаем, это опытнейший парламентарий. Кроме того, в составе нашего комитета есть представители сельского поселения, районного уровня, муниципалитетов, есть юристы, ученые. Поэтому до вынесения того или иного проекта закона на заседание комитета мы обмениваемся мнениями, получаем очень дельные советы.

Также члены экспертного совета вместе с депутатами комитета принимают участие в выездных мероприятиях, принимают участие в мероприятиях по обмену опытом с коллегами из других регионов.

По моему мнению, институт экспертов на сегодня востребован и выполняет свои функции коллегиального органа до принятия закона. Я считаю, за экспертным сообществом есть будущее.

«В течение шестого созыва Госсоветом нашей республики вопрос об изменении границ рассматривался 15 раз» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Во главу угла мы ставим вопрос – нет ли нарушений прав собственников земли»

В течение созыва комитет неоднократно рассматривал законы об изменении границ муниципалитетов. С чем это было связано и насколько мнение жителей учитывалось при изменении границ?

В течение шестого созыва Госсоветом нашей республики вопрос об изменении границ рассматривался 15 раз. Такие вопросы связаны с изменениями внутри муниципалитета, с расширением населенных пунктов. У нас есть территории опережающего экономического развития, есть свободные экономические зоны. И они должны иметь свои границы.

Что касается чистоты принятия этих законов, мы всегда во главу угла ставим вопрос – нет ли нарушений прав собственников земли. Частных лиц, коллективных хозяйств, бизнес-структур.

Наверное, на слуху у многих такой долгоиграющий вопрос по включению Научного городка в границы Казани. Он рассматривался более десяти лет, были сложности. Но у жителей городка было одно желание – быть по закону жителями Казани, хотя территориально это Высокогорский район.

В текущем созыве, в 2022 году мы окончательно приняли, рассмотрели границы города Казани и Высокогорского муниципального района и тем самым удовлетворили желание жителей Научного городка, который вошел в столичные границы. Несколько многоэтажных домов стали частью Казани.

Хочу озвучить еще один момент, связанный с изменениями границ. В 2015 году в статусе закона была принята «Стратегия-2030». Снова возникла необходимость пересмотра границ той или иной территории, были анклавные территории. К сожалению, сегодня федеральным законом нет четкого определения анклавной территории. Но в интересах развития территории, развития экономики республики в целом мы в рамках действующего федерального и республиканского законодательства рассматривали эти моменты и принимали соответствующие нормы.

Очень важная и необходимая работа в части определения границ – это границы территории республики. Сегодня мы граничим с восемью субъектами, со всеми проведены согласительные процедуры. Сведения о границах со смежными территориями внесены в единый государственный реестр недвижимости. Я считаю, что это очень важно, потому что меняется градостроительное законодательство, получают свое развитие агломерации. Установление границ той или иной территории должно быть законодательно закреплено для чистоты экономических процессов.

«С 2019 по 2024 год в Избирательный кодекс нашей республики было внесено 14 изменений в соответствии с федеральным законодательством» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Избирательное законодательство – одно из самых развивающихся»

Наша республика вступила в новый электоральный цикл. Уже прошли выборы Президента России. 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета седьмого созыва. Затем – выборы Раиса Республики Татарстан, муниципальных депутатов, депутатов Госдумы. Какие новшества ожидаются, какие изменения были внесены в избирательное законодательство?

Прежде всего, необходимо отметить, что избирательное законодательство – одно из самых развивающихся. С 2019 по 2024 год в Избирательный кодекс нашей республики было внесено 14 изменений в соответствии с федеральным законодательством.

Какие же существенные изменения претерпело избирательное законодательство?

Здесь хотелось бы отметить, что в первую очередь получили закрепление в законодательстве вопросы регулирования проведения выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, голосования в течение нескольких дней, а также дистанционного электронного голосования.

Буквально на июньской сессии был принят закон, касающийся иностранных агентов. В частности, предусматривается обязанность кандидата к моменту представления документов для регистрации прекратить статус иностранного агента.

Кроме того, дополняется перечень лиц, кто не может быть наблюдателем, доверенным лицом кандидатов и избирательных объединений. Указанным законом устанавливается предельный размер расходования средств избирательного фонда, который может осуществляться до регистрации кандидата, – это составляет 30 процентов предельного фонда.

Есть изменения и по сроку подачи заявок для аккредитации представителей СМИ в выборах. Срок продлен с трех до семи дней.

Были внесены ряд других изменений, которые направлены на совершенствование избирательного законодательства и создание более благоприятных условий.

«Казалось бы, человек обращается с каким-то бытовым вопросом, а через этот вопрос или эту проблему мы выходим на исполнение того или иного конкретного закона» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нет сомнений, что в новый состав Госсовета придут профессионалы»

Одно из важнейших направлений работы депутата – работа с обращениями граждан. Какие каналы связи есть с вашим комитетом? С чем обращаются люди? Назовите наиболее часто встречающиеся вопросы

Вы правы. Я считаю это важнейшим направлением депутата любого уровня, поскольку все мы проходим период предвыборной кампании, встречаемся с населением, когда ставятся те или иные проблемные вопросы со стороны наших избирателей.

Сегодня, когда стремительно развиваются информационные технологии, применяются различные формы встреч, общения, понятно, что важнейшим были и остаются личные встречи, когда можно выслушать просьбы, чаяния, предложения жителей. Граждане ведь не всегда приходят с какой-то личной просьбой, они могут обратиться от инициативной группы.

Коллеги провели анализ обращений в Госсовет за истекший период текущего 2024 года. Практически 41% обращений так или иначе связаны с вопросами государственного устройства, с функционированием органов исполнительной власти. Казалось бы, человек обращается с каким-то бытовым вопросом, а через этот вопрос или эту проблему мы выходим на исполнение того или иного конкретного закона. Иногда возникает необходимость промониторить этот закон или пункт какого-то закона с тем, чтобы выйти на решение того вопроса или той проблемы, поднимаемой нашими избирателями, которые приходят на прием.

Да, способы связи с депутатами есть разные, включая онлайн, но самая лучшая форма – это, конечно, личный прием и личное общение.

В завершение беседы хотелось заглянуть немного вперед. Скоро увидим новый состав парламента, но задачи во многом будут переходить от того состава, который сейчас есть. Какие задачи нужно будет решать после выборов?

Нет сомнений, что в новый состав Госсовета придут профессионалы, депутаты, избранные именно для реализации тех вопросов, которые будут подняты, в том числе в процессе предвыборных встреч. Но должна быть конкретная преемственность от одного созыва к другому созыву, независимо от изменений в персональном составе Госсовета.

Если говорить о нашем комитете, то он, надеюсь, продолжит работу над законом о местном самоуправлении, внесенном в Госдуму два года назад. В нашем парламенте было бурное обсуждение этого законопроекта. Он прошел первое чтение в Госдуме и получил тысячи и тысячи различных предложений и замечаний, новых трактовок из регионов.

Система местного самоуправления в новом проекте закона предполагается переход на одноуровневую систему. В Татарстане сегодня, кроме двух городских округов – Казань и Челны, двухуровневые системы. Анализ показывает, что переход возможен, а местами даже необходим. Но это не должно привести к тому, чтобы представительная власть отдалилась от избирателей. В той или иной форме человек должен иметь возможность обратиться, иметь своего представителя, своего избранника в представительном органе того иного уровня.

Было заявлено, что на осенней сессии Государственной Думы РФ будет дальнейшее рассмотрение этого закона.

В случае его утверждения будет принят блок законов, в том числе и республиканского уровня, которые должны будут урегулировать вопросы местного значения. В любом случае новый федеральный или республиканский закон не должен привести к ухудшению качества жизни населения.

Напомним, в настоящее время завершается работа Госсовета Татарстана шестого созыва, заключительное заседание которого состоится в июле. «Татар-информ» публикует цикл интервью, посвященных подведению итогов весенней сессии парламента и созыва в целом. Открывала серию беседа главного редактора «Татар-информа» Рината Билалова с председателем Комитета по социальной политике Светланой Захаровой.

Цикл был продолжен интервью с членом Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Маратом Галеевым.