Азат Хамаев: В Татарстане особое отношение к малым формам хозяйствования

Азат Хамаев: «С 2014 года, когда в ответ на санкции Россия запретила импорт продовольствия из западных стран, наш агропромышленный комплекс проделал большой путь»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По своему профилю комитет курирует около 13 направлений»

– Азат Киямович, завершается работа парламента шестого созыва. Что важного, на ваш взгляд, сделано за пятилетний период по направлению экологии, природопользования, агропромышленной и продовольственной политики? Расскажите о ключевых законотворческих инициативах и принятых законах.

– В составе комитета работают 13 депутатов, из них двое на постоянной основе. По своему профилю комитет курирует около 13 направлений. Это вопросы экологии, охраны окружающей среды, природопользования, земельного законодательства, агропромышленных комплексов, продовольственной безопасности, недропользования, охоты и охотничьих угодий, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отходов производства и потребления, ветеринарного дела, садоводничества и огородничества.

Республика вкладывает в эти направления огромные финансы. За пять лет по этим вопросам комитет рассмотрел 79 законопроектов, из них 59 разработаны в парламенте. 74 проекта приобрели статус закона Татарстана, два находятся на предварительном рассмотрении, три возвращены разработчикам.

Например, был принят базовый закон «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ». Очень много вопросов по обращению с животными. Еще один ключевой закон – «О развитии производства органической продукции в РТ». Сегодня идет тренд на здоровый образ жизни. Этот закон дает возможность производить чистую органическую продукцию. Для этого производители должны ее сертифицировать. Сегодня в республике около восьми предприятий производят органически чистую продукцию.

Мы приняли закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере развития пчеловодства в РТ». В России такой закон около 20 лет не могли принять. Поступают обращения от пчеловодов из-за гибели пчел в связи с тем, что сельхозпроизводители обрабатывают химикатами посевы. Поэтому этот вопрос и сегодня под контролем как у депутатов, так и у исполнительной власти.

Кроме того, приняли закон «О регулировании отдельных вопросов в области ведения гражданами садоводства, огородничества для собственных нужд в РТ». Рассматривали законопроекты, касающиеся приведения республиканских законов в соответствие федеральному законодательству. Такие законы тоже должны работать во благо жителей Татарстана.

За пятилетний период были подготовлены обращения в Госдуму. В частности, по вопросу первоочередного получения земельных участков инвалидами, по совершенствованию требований в части предоставления экологической отчетности.

Вместе с Комитетом по жилищной политике и инфраструктурному развитию в 2022 году подготовили обращение в Госдуму и Правительство России о необходимости совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами.

Разработали законодательные инициативы по внесению изменений в федеральные законы. Одним законопроектом предлагали обязательную регистрацию домашних животных, норматив по их количеству. Другой документ касался изменений в статьях федерального закона, связанных со строительными отходами, содержанием контейнерных площадок, территориальных схем, тарифного регулирования.

«Наши сельхозпроизводители успешно справляются с исполнением принятой программы по развитию сельского хозяйства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Урон от санкций старались оперативно сглаживать за счет мер господдержки»

– В Татарстане действует программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы. Этот вопрос депутаты комитета тоже держат под контролем. Как выполняется эта программа, все задачи удается решить?

– Да, программа разработана с перспективой до 2025 года. Сегодня можно сказать, что параметры, которые заложены в программе развития сельского хозяйства, ее плановые показатели выполнены. Самое главное, что решены вопросы финансирования этого направления, республиканских программ, касающихся этих вопросов.

В части производства сельхозпродукции Татарстан находится в передовиках по молоку, картофелю, сахарной свекле и выработке сахарного песка. Поэтому можно сказать, что наши сельхозпроизводители успешно справляются с исполнением принятой программы по развитию сельского хозяйства.

Возникли, конечно, некоторые проблемы из-за санкций западных стран в отношении России. Поскольку семена сахарной свеклы мы приобретаем за границей, у нас много импортной техники и запчастей для сельхозтехники.

– Давайте подробнее остановимся на теме санкций. Как повлияло на продовольственную безопасность России в целом и Татарстана в частности введение санкций? С какими основными сложностями столкнулись сельхозпроизводители, как их удается решать?

– С 2014 года, когда в ответ на санкции Россия запретила импорт продовольствия из западных стран, наш агропромышленный комплекс проделал большой путь. Уже тогда проводилась работа по импортозамещению. И в Татарстане она была проделана не хуже, а может, и лучше, чем в других регионах.

В начале 2022 года пошла новая волна санкций. Они коснулись всех отраслей народного хозяйства. В связи с тем, что республика активно занимается развитием сельского хозяйства, у нас еще до принятия санкций было закуплено много импортной техники. Мы также завозили семена технических культур, куриные яйца. Но благодаря работе сельхозпроизводителей, нашим партнерам из дружественных стран эти вопросы, можно сказать, решаются положительно. Запчасти, семена стали завозиться через дружественные страны, поэтому мы с честью вышли из этой ситуации.

Сегодня Татарстан обеспечен всеми основными продуктами питания, которые необходимы населению. Они производятся в республике и в других регионах России. Татарстан обеспечивает себя на 100% по муке, картофелю, овощам, мясу, молоку, куриным яйцам. А по сахару и растительному маслу показатель составляет 300%, то есть в три раза больше фактической потребности жителей региона.

Безусловно, из-за роста курса валют повысились цены на импортный племенной скот, посевной материал, корма, оборудование. Возникали определенные проблемы с поставками из-за рубежа сельхозтехники и ее комплектующих. Но урон от санкций старались оперативно сглаживать за счет мер государственной поддержки, переориентации по рынкам сбыта.

«В части производства сельхозпродукции Татарстан находится в передовиках по молоку» Фото: © «Татар-информ»

«В отношении сельхозпроизводителей решаем вопросы, которые направлены на развитие»

– В республике проходят зональные семинары-совещания по повышению деловой активности сельского населения. Какую работу депутаты комитета проводят по этому направлению? Как реализуется республиканский закон о государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств? Какие меры поддержки частных подворий пользуются наибольшей популярностью у фермеров?

– На ежегодных семинарах-совещаниях в районах рассматриваются актуальные вопросы. Они связаны с деятельностью органов местного самоуправления поселенческого уровня, в том числе исполнением местных бюджетов. Основное внимание уделяется поддержке сельского бизнеса. Она предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Татарстане особое отношение к малым формам хозяйствования. В прошлом году они произвели продукцию на 128 млрд рублей. То есть крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства производят почти половину сельхозпродукции от республиканских объемов. Уровень производства КФХ и ЛПХ удается держать благодаря мерам господдержки.

В районах строятся мини-фермы, хозяйства приобретают нетелей. Например, это направление развивает Кукморский район, который производит более 500 тонн молока в сутки. В прошлом году в республике построено 195 мини-ферм на 821 корову.

В отношении сельхозпроизводителей мы решаем вопросы, которые направлены на их развитие. Так, на поддержку малых форм хозяйствования в прошлом году было направлено 2,4 млрд рублей. На субсидирование сельскохозяйственных кооперативов выделено 352 млн рублей. На субсидии личным подсобным хозяйствам на этот год заложено 546 млн рублей.

– В этом году в Татарстане стартовал пилотный проект «Авыл яши – Деревня живет». Он направлен на развитие деловой активности на сельских территориях. Какое участие в проекте принимают депутаты комитета, какие перспективы в нем заложены?

– Этот проект родился в стенах Государственного Совета по инициативе депутатов нашего комитета. Концепция проекта была разработана рабочей группой, в нее входили специалисты министерств сельского хозяйства, культуры, здравоохранения, образования.

В основе этого проекта – использование потенциала сельских библиотек, готовых стать информационно-координационными центрами по развитию деловой активности на сельскохозяйственных территориях и сельского образа жизни. Всего к плотному проекту подключились 79 библиотек Агрызского, Бавлинского, Апастовского и Балтасинского районов.

В библиотеках имеются материалы, но информации было недостаточно. Поэтому мы обратились к руководству республики по выделению дополнительных средств на обеспечение литературой и специальными материалами сельские библиотеки этих четырех районов.

Думаю, проект имеет хорошее начало. Он востребован. Мы хотим, чтобы жители сельских населенных пунктов знали, что сегодня делается в республике, какие возможности есть, какие новшества появляются.

«Проблема сохранения плодородия, эффективного использования сельхозземель стоит остро» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Много вопросов не только по сохранению плодородия земель, но и по использованию»

– В Татарстане интенсивно развивается сельское хозяйство, в связи с чем высокая степень эксплуатации земель. Как сохранить эти земли, не допустить, чтобы они потеряли свою ценность, необходимые качества?

– На сегодня сельхозугодья составляют более 4 млн гектаров, посевные площади – 2,7 млн гектаров. Поэтому проблема сохранения плодородия, эффективного использования сельхозземель стоит остро.

И в республике есть примеры по эффективному использованию земель. Например, хозяйство «Чулпан» Высокогорского района – образец по сохранению плодородия почвы. Это сельхозпредприятие имеет 6 тыс. гектаров. На площади, где были овраги, сделали искусственные озера. По их берегам посадили лиственницы, березы. Около 3 тыс. гектаров – сельхозземли, которые используются по своему основному назначению.

Сегодня много вопросов появляется не только по сохранению плодородия земель, но и по их использованию. У нас есть заброшенные земли, которые необходимо задействовать. Этими вопросами мы, как депутаты, занимаемся вместе с профильными ведомствами.

– Одно из важных направлений работы депутата связано с обращениями граждан. Как она ведется? С какими вопросами чаще всего обращаются в ваш комитет?

– За период работы депутатов Госсовета шестого созыва в комитет, непосредственно к нашим депутатам было направлено более 1,8 тыс. письменных обращений от граждан и общественных организаций. Это на 38% больше, чем за прошлый созыв.

Основные вопросы, с которыми обращаются жители республики, связаны с вопросами экологии. Они жалуются на негативное влияние деятельности промышленных предприятий на окружающую среду. Затрагивалась проблема засыпки реки Казанки. Поднимались также вопросы ответственного обращения с животными.

В последние два-три года поступало много вопросов от садоводов, потому что работа по этому направлению активизировалась. Каждый год для садоводческих обществ выделяем финансирование в пределах 300–500 млн рублей. Сюда входит строительство подъездных дорог, площадок для ТКО, строительство и ремонт водопроводов, установка водонапорных башен, электрификация.

Депутаты оказывают содействие в решении проблемных вопросов. Все вопросы и предложения из личных обращений и писем анализируются. В отдельных случаях для принятия конкретных мер направляются в исполнительные органы государственной власти или правоохранительные органы.