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Айрат Зарипов: Каждый закон важен, так как направлен на совершенствование какой-то сферы
О необходимости принятия закона по патриотическому воспитанию, регулировании вопросов в области нематериального этнокультурного достояния, работе депутатов по школьному питанию в интервью «Татар-информу» рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.
«У нас собрались очень активные и инициативные депутаты»
– Айрат Ринатович, завершается работа шестого созыва парламента. Как вы в целом оцениваете деятельность депутатов комитета, насколько эффективно они работали и справились ли с поставленными задачами? Какие направления работы были приоритетными и какие важные законопроекты приняты?
– Комитет Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам был образован в начале созыва в составе 12 депутатов. В настоящий момент в нашем комитете 14 депутатов, есть представители всех отраслей, курируемых комитетом.
У нас собрались очень активные и инициативные депутаты, которые в течение всего созыва не теряли интереса к депутатской деятельности, активно участвовали в разработке законопроектов, в заседаниях комитета и других мероприятиях, поднимали актуальные вопросы для рассмотрения на комитете. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех коллег по комитету за нашу совместную плодотворную работу.
В шестом созыве мы провели 56 заседаний, из них 17 выездных, рассмотрено 179 вопросов. В работе комитета находилось 50 проектов законов республики, по 42 из них наш комитет был назначен ответственным, 8 законопроектов рассмотрены совместно с другими комитетами в качестве соисполнителя, 29 законопроектов внесено депутатами комитета.
В течение созыва комитет держал на контроле все направления, отнесенные к вопросам нашего ведения, но в приоритете, конечно, всегда были образование и культура. Каждый принятый закон важен, потому что он направлен на совершенствование регулирования в той или иной сфере.
Например, наш комитет ежегодно предварительно рассматривает и выносит на заседание Государственного Совета законопроекты об утверждении нормативов финансирования бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования. На основании этих нормативов Кабинет Министров республики предоставляет субвенции местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Казалось бы, ежегодная стандартная работа, но если нормативы не будут утверждены до принятия бюджета, это может сказаться на всей системе образования.
«Качественный сдвиг в системе школьного питания обеспечила республиканская программа»
– По инициативе комитета была создана рабочая группа для разработки законопроекта «О патриотическом воспитании граждан в РТ». В прошлом году закон был принят. Как изменился подход к патриотическому воспитанию после принятия закона? Уже проводился мониторинг этого закона, не требуется ли внесение изменений или уточнений?
– Отмечу, что данный вопрос не имеет отдельного законодательного регулирования на федеральном уровне. При разработке нашего законопроекта рабочей группой был учтен накопленный в республике опыт по патриотическому воспитанию детей и молодежи, а также примеры законодательного регулирования этого вопроса в других регионах России.
Учитывая актуальность вопроса, было принято решение об участии в рассмотрении законопроекта в первом чтении политических партий, не представленных в Госсовете. Представители ЛДПР, «Партии Роста», партии «Яблоко» поддержали концепцию проекта закона и отметили необходимость его принятия. Во время работы над законопроектом поступали обращения граждан, мы внимательно изучили все предложения. Все это позволило проработать законопроект с привлечением широкого круга общественности.
С момента принятия закона «О патриотическом воспитании граждан в РТ» не прошло еще года. Думаю, рано говорить о его мониторинге и актуализации. Тут ведь нет такого, что закон на корню меняет систему патриотического воспитания в республике. У нас эта работа всегда велась планомерно, и закон суммирует этот опыт, позволяет установить единый подход и усовершенствовать правовое регулирование. Работа будет продолжена, контроль над исполнением закона продолжится в следующем созыве.
– Комитет контролирует исполнение республиканского закона «О регулировании отдельных вопросов в области нематериального этнокультурного достояния». Насколько эффективно он работает?
– Напомню, что Закон «О нематериальном культурном наследии в РТ» был принят еще в 2017 году. Он также стал примером опережающего законодательства, не имеющего аналога на федеральном уровне.
Президент России Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России. И он ознаменовался принятием Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».
Потребовалось приведение закона республики в соответствие с федеральным законодательством. Учитывая объем изменений и введение новых понятий и терминов, рабочей группой была предложена новая редакция закона Татарстана с изменением наименования. В действующей редакции с 2023 года он называется «О регулировании отдельных вопросов в области нематериального этнокультурного достояния».
Сейчас в информационной системе «Электронный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния РТ» размещена информация о 110 объектах. Ведется постоянная работа по пополнению реестра. С 2021 года в рамках проекта «Культурный десант» на местах проводится работа по разъяснению механизмов фиксирования объектов нематериального этнокультурного достояния.
С каждым годом все ярче и шире представлены традиционные костюмы, ремесла, обряды и фольклор на республиканских праздниках традиционной культуры народов, проживающих в Татарстане: «Каравон», «Сабантуй», «Семык», «Валда шинясь», «Уяв», «Гырон быдтон», «Иван Купала», «Питрау» – и других.
В День России проходит парад Дружбы народов в красочных национальных костюмах, этнофестивали. Недавно столица республики принимала участников Всероссийской детской фольклориады – масштабного фестиваля народного творчества. Все это тоже примеры успешной реализации положений закона.
– Большое внимание в этом созыве депутаты уделяли вопросу организации качественного горячего питания в школах, выезжали в образовательные организации. Предложения и рекомендации депутатов были проработаны. На данный момент все вопросы решены в системе школьного питания или необходимо совершенствование законодательства?
– Да, в текущем созыве мы неоднократно возвращались к рассмотрению этого вопроса после его обсуждения на выездном заседании президиума. Конечно, нельзя сказать, что все вопросы решены, система школьного питания требует постоянного контроля.
Но хочется отметить единое мнение всех депутатов: качественный сдвиг в системе школьного питания обеспечила республиканская программа ремонта школьных столовых и оснащения их оборудованием. Мы видим это во время работы в округах, и население всегда с благодарностью отзывается. За три прошедших года проделана огромная работа, и она продолжается, за что большое спасибо Раису Татарстана Рустаму Минниханову.
«Мы всегда на связи с коллегами из других регионов»
– На заседаниях комитета рассматривались контрольные вопросы, после их обсуждения предлагались рекомендации. Органы исполнительной власти, муниципалитеты прислушиваются к рекомендациям комитета? Произошли какие-то изменения после предложений депутатов?
– Мы работаем в тесном контакте с органами исполнительной власти и местного самоуправления уже при подготовке вопросов к рассмотрению. По итогам обсуждения направляем наши рекомендации в соответствующие министерства, ведомства, муниципальные образования. Всегда наши предложения прорабатываются, всегда получаем обратный отклик.
Некоторые вопросы невозможно решить в короткие сроки, где-то может потребоваться дополнительное финансирование. Но все вопросы берутся в работу и чаще всего постепенно, поэтапно решаются положительно.
Например, в 2022 году провели выездное заседание в Казанском педагогическом колледже по теме «О мерах по обеспечению педагогическими кадрами дошкольных и общеобразовательных организаций в РТ». Кабинету Министров Татарстана было предложено рассмотреть возможность возобновления грантовой поддержки начинающих учителей. Благодаря поддержке руководства республики в прошлом году, в Год педагога и наставника в России, было принято положительное решение по возобновлению гранта для молодых учителей «Наш новый учитель».
– Как проходило взаимодействие с комитетами Совета Федерации и Госдумы? Приняты ли какие-то совместные решения?
– Мы находимся в постоянном рабочем контакте с профильными комитетами и комиссиями Совета Федерации и Государственной Думы, в том числе в рамках работы по законодательным инициативам, проектам федеральных законов.
В июне 2023 года в Казани состоялось выездное заседание Комитета Госдумы по культуре на тему «Создание правовых и организационных основ для обеспечения сохранения этнокультурного разнообразия в России. Региональный аспект». Был рассмотрен опыт Татарстана.
Для укрепления межпарламентского сотрудничества и обмена опытом с профильными комитетами мы активно участвуем как очно, так и дистанционно в круглых столах, парламентских слушаниях, семинарах, совещаниях, рабочих встречах в Совете Федерации и Государственной Думе.
Всегда встречаемся в Казани, когда сенаторы и депутаты Госдумы приезжают на различные мероприятия российского и международного масштаба, находим время для обсуждения актуальных вопросов.
– Как складывалась работа с законодательными органами других регионов России?
– В текущем созыве мы плотно сотрудничали с коллегами, провели четыре выездных заседания совместно с профильными комитетами парламентов других субъектов Российской Федерации.
Дважды встречались с коллегами из Башкортостана. В 2021 году в рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане организовали заседание в Актанышском районе, затем в 2022 году – в городе Нефтекамске Башкортостана. Говорили о роли родного языка, о национальных культурах и народных традициях.
В рамках Года культурного наследия народов России и Года цифровизации в Татарстане в 2022 году в Дрожжановском районе состоялось совместное заседание с профильным комитетом Государственного Совета Чувашии. Обсудили сохранение традиций и внедрение современных технологий в сфере культуры.
В Год педагога и наставника в России провели выездное заседание в Зеленодольском районе с коллегами из Марий Эл. Состоялась обстоятельная беседа о статусе педагога и наставника.
Мы признательны Председателю Государственного Совета Татарстана Фариду Мухаметшину и спикерам парламентов республик за поддержку и личное участие во всех заседаниях. Я считаю, такие встречи укрепляют сотрудничество и позволяют нам «сверить часы», наметить дальнейшие шаги по актуальным темам.
Конечно, совместными выездными заседаниями наше сотрудничество не ограничивается, мы всегда на связи с коллегами из других регионов, проводим рабочие встречи, созваниваемся, советуемся по разным вопросам.
«Вопросы ведения нашего комитета будут актуальны всегда»
– Насколько эффективной, на ваш взгляд, была работа экспертного совета при комитете? Как члены экспертного совета помогали депутатам?
– Экспертный совет при комитете в текущем созыве работал очень результативно. Его председатель, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева – высокий профессионал и активная личность, вникает в каждый вопрос. И в составе совета у нас собрались авторитетные, неравнодушные эксперты-специалисты в области культуры, науки, образования и СМИ. Проводились расширенные заседания экспертного совета с привлечением практиков, в том числе из муниципальных образований.
Такое предварительное обсуждение позволяет более детально проработать вопросы до рассмотрения их на заседании комитета. Члены экспертного совета всегда активно участвовали в заседаниях комитета с выступлениями и предложениями.
– Какие актуальные вопросы предстоит решать депутатам Госсовета седьмого созыва? На что бы вы рекомендовали обратить внимание?
– Сегодня мы живем в мире, который стремительно меняется, меняется ситуация. Но вопросы ведения нашего комитета будут актуальны всегда, ведь от образования и культуры зависит будущее республики и страны. Образование и культура формируют общество, формируют взгляды на мир и так далее.
Практически каждый день мы убеждаемся, как актуальны и деликатны национальные вопросы, как важно сохранение и развитие межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
Хочу пожелать седьмому созыву успехов в работе во благо Татарстана и России, а какие вопросы потребуют внимания – подскажет время.
Напомним, что скоро завершается работа Государственного Совета Татарстана шестого созыва. Его заключительное заседание состоится 11 июля. «Татар-информ» публикует цикл интервью, посвященных подведению итогов весенней сессии парламента и созыва в целом.
Родился 8 августа 1962 года.
Окончил в 1984 году Казанский государственный педагогический институт по специальности «физик», в 1995 году – Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент».
Трудовую деятельность начал в 1984 году преподавателем в СПТУ-2 Казани, секретарем комитета ВЛКСМ КПТУ Управления общественного питания при Совете Министров ТАССР.
В 1991 – 1994 годы был председателем Комитета по делам детей и молодежи администрации Приволжского района Казани. C 1994 по 2002 год — начальник отдела, начальник Управления по связям с общественными организациями и СМИ в администрации Казани.
В 2002 – 2006 годах руководил пресс-центром Президента РТ, с 2006 по 2010 год – руководитель пресс-службы Президента РТ.
В 2010 году стал руководителем Управления Роскомнадзора по РТ. С 2015 по 2019 год был руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Государственный советник РФ третьего класса. Заслуженный работник культуры РТ. Имеет ряд наград.
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