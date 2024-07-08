Айрат Зарипов: Каждый закон важен, так как направлен на совершенствование какой-то сферы

Айрат Зарипов: «У нас собрались очень активные и инициативные депутаты, которые в течение всего созыва не теряли интереса к депутатской деятельности»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас собрались очень активные и инициативные депутаты»

– Айрат Ринатович, завершается работа шестого созыва парламента. Как вы в целом оцениваете деятельность депутатов комитета, насколько эффективно они работали и справились ли с поставленными задачами? Какие направления работы были приоритетными и какие важные законопроекты приняты?

– Комитет Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам был образован в начале созыва в составе 12 депутатов. В настоящий момент в нашем комитете 14 депутатов, есть представители всех отраслей, курируемых комитетом.

У нас собрались очень активные и инициативные депутаты, которые в течение всего созыва не теряли интереса к депутатской деятельности, активно участвовали в разработке законопроектов, в заседаниях комитета и других мероприятиях, поднимали актуальные вопросы для рассмотрения на комитете. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех коллег по комитету за нашу совместную плодотворную работу.

В шестом созыве мы провели 56 заседаний, из них 17 выездных, рассмотрено 179 вопросов. В работе комитета находилось 50 проектов законов республики, по 42 из них наш комитет был назначен ответственным, 8 законопроектов рассмотрены совместно с другими комитетами в качестве соисполнителя, 29 законопроектов внесено депутатами комитета.

В течение созыва комитет держал на контроле все направления, отнесенные к вопросам нашего ведения, но в приоритете, конечно, всегда были образование и культура. Каждый принятый закон важен, потому что он направлен на совершенствование регулирования в той или иной сфере.

Например, наш комитет ежегодно предварительно рассматривает и выносит на заседание Государственного Совета законопроекты об утверждении нормативов финансирования бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования. На основании этих нормативов Кабинет Министров республики предоставляет субвенции местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Казалось бы, ежегодная стандартная работа, но если нормативы не будут утверждены до принятия бюджета, это может сказаться на всей системе образования.

При разработке нашего законопроекта рабочей группой был учтен накопленный в республике опыт по патриотическому воспитанию детей и молодежи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Качественный сдвиг в системе школьного питания обеспечила республиканская программа»

– По инициативе комитета была создана рабочая группа для разработки законопроекта «О патриотическом воспитании граждан в РТ». В прошлом году закон был принят. Как изменился подход к патриотическому воспитанию после принятия закона? Уже проводился мониторинг этого закона, не требуется ли внесение изменений или уточнений?

– Отмечу, что данный вопрос не имеет отдельного законодательного регулирования на федеральном уровне. При разработке нашего законопроекта рабочей группой был учтен накопленный в республике опыт по патриотическому воспитанию детей и молодежи, а также примеры законодательного регулирования этого вопроса в других регионах России.

Учитывая актуальность вопроса, было принято решение об участии в рассмотрении законопроекта в первом чтении политических партий, не представленных в Госсовете. Представители ЛДПР, «Партии Роста», партии «Яблоко» поддержали концепцию проекта закона и отметили необходимость его принятия. Во время работы над законопроектом поступали обращения граждан, мы внимательно изучили все предложения. Все это позволило проработать законопроект с привлечением широкого круга общественности.

С момента принятия закона «О патриотическом воспитании граждан в РТ» не прошло еще года. Думаю, рано говорить о его мониторинге и актуализации. Тут ведь нет такого, что закон на корню меняет систему патриотического воспитания в республике. У нас эта работа всегда велась планомерно, и закон суммирует этот опыт, позволяет установить единый подход и усовершенствовать правовое регулирование. Работа будет продолжена, контроль над исполнением закона продолжится в следующем созыве.

– Комитет контролирует исполнение республиканского закона «О регулировании отдельных вопросов в области нематериального этнокультурного достояния». Насколько эффективно он работает?

– Напомню, что Закон «О нематериальном культурном наследии в РТ» был принят еще в 2017 году. Он также стал примером опережающего законодательства, не имеющего аналога на федеральном уровне.

Президент России Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России. И он ознаменовался принятием Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».

Потребовалось приведение закона республики в соответствие с федеральным законодательством. Учитывая объем изменений и введение новых понятий и терминов, рабочей группой была предложена новая редакция закона Татарстана с изменением наименования. В действующей редакции с 2023 года он называется «О регулировании отдельных вопросов в области нематериального этнокультурного достояния».

Сейчас в информационной системе «Электронный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния РТ» размещена информация о 110 объектах. Ведется постоянная работа по пополнению реестра. С 2021 года в рамках проекта «Культурный десант» на местах проводится работа по разъяснению механизмов фиксирования объектов нематериального этнокультурного достояния.

С каждым годом все ярче и шире представлены традиционные костюмы, ремесла, обряды и фольклор на республиканских праздниках традиционной культуры народов, проживающих в Татарстане: «Каравон», «Сабантуй», «Семык», «Валда шинясь», «Уяв», «Гырон быдтон», «Иван Купала», «Питрау» – и других.

В День России проходит парад Дружбы народов в красочных национальных костюмах, этнофестивали. Недавно столица республики принимала участников Всероссийской детской фольклориады – масштабного фестиваля народного творчества. Все это тоже примеры успешной реализации положений закона.

С каждым годом все ярче и шире представлены традиционные костюмы, ремесла, обряды и фольклор. В День России проходит парад Дружбы народов в красочных национальных костюмах, этнофестивали Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Большое внимание в этом созыве депутаты уделяли вопросу организации качественного горячего питания в школах, выезжали в образовательные организации. Предложения и рекомендации депутатов были проработаны. На данный момент все вопросы решены в системе школьного питания или необходимо совершенствование законодательства?

– Да, в текущем созыве мы неоднократно возвращались к рассмотрению этого вопроса после его обсуждения на выездном заседании президиума. Конечно, нельзя сказать, что все вопросы решены, система школьного питания требует постоянного контроля.

Но хочется отметить единое мнение всех депутатов: качественный сдвиг в системе школьного питания обеспечила республиканская программа ремонта школьных столовых и оснащения их оборудованием. Мы видим это во время работы в округах, и население всегда с благодарностью отзывается. За три прошедших года проделана огромная работа, и она продолжается, за что большое спасибо Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Мы всегда на связи с коллегами из других регионов»

– На заседаниях комитета рассматривались контрольные вопросы, после их обсуждения предлагались рекомендации. Органы исполнительной власти, муниципалитеты прислушиваются к рекомендациям комитета? Произошли какие-то изменения после предложений депутатов?

– Мы работаем в тесном контакте с органами исполнительной власти и местного самоуправления уже при подготовке вопросов к рассмотрению. По итогам обсуждения направляем наши рекомендации в соответствующие министерства, ведомства, муниципальные образования. Всегда наши предложения прорабатываются, всегда получаем обратный отклик.

Некоторые вопросы невозможно решить в короткие сроки, где-то может потребоваться дополнительное финансирование. Но все вопросы берутся в работу и чаще всего постепенно, поэтапно решаются положительно.

Например, в 2022 году провели выездное заседание в Казанском педагогическом колледже по теме «О мерах по обеспечению педагогическими кадрами дошкольных и общеобразовательных организаций в РТ». Кабинету Министров Татарстана было предложено рассмотреть возможность возобновления грантовой поддержки начинающих учителей. Благодаря поддержке руководства республики в прошлом году, в Год педагога и наставника в России, было принято положительное решение по возобновлению гранта для молодых учителей «Наш новый учитель».

В июне 2023 года в Казани состоялось выездное заседание Комитета Госдумы по культуре. Был рассмотрен опыт Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Как проходило взаимодействие с комитетами Совета Федерации и Госдумы? Приняты ли какие-то совместные решения?

– Мы находимся в постоянном рабочем контакте с профильными комитетами и комиссиями Совета Федерации и Государственной Думы, в том числе в рамках работы по законодательным инициативам, проектам федеральных законов.

В июне 2023 года в Казани состоялось выездное заседание Комитета Госдумы по культуре на тему «Создание правовых и организационных основ для обеспечения сохранения этнокультурного разнообразия в России. Региональный аспект». Был рассмотрен опыт Татарстана.

Для укрепления межпарламентского сотрудничества и обмена опытом с профильными комитетами мы активно участвуем как очно, так и дистанционно в круглых столах, парламентских слушаниях, семинарах, совещаниях, рабочих встречах в Совете Федерации и Государственной Думе.

Всегда встречаемся в Казани, когда сенаторы и депутаты Госдумы приезжают на различные мероприятия российского и международного масштаба, находим время для обсуждения актуальных вопросов.

– Как складывалась работа с законодательными органами других регионов России?

– В текущем созыве мы плотно сотрудничали с коллегами, провели четыре выездных заседания совместно с профильными комитетами парламентов других субъектов Российской Федерации.

Дважды встречались с коллегами из Башкортостана. В 2021 году в рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане организовали заседание в Актанышском районе, затем в 2022 году – в городе Нефтекамске Башкортостана. Говорили о роли родного языка, о национальных культурах и народных традициях.

В Дрожжановском районе состоялось совместное заседание с профильным комитетом Государственного Совета Чувашии Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В рамках Года культурного наследия народов России и Года цифровизации в Татарстане в 2022 году в Дрожжановском районе состоялось совместное заседание с профильным комитетом Государственного Совета Чувашии. Обсудили сохранение традиций и внедрение современных технологий в сфере культуры.

В Год педагога и наставника в России провели выездное заседание в Зеленодольском районе с коллегами из Марий Эл. Состоялась обстоятельная беседа о статусе педагога и наставника.

Мы признательны Председателю Государственного Совета Татарстана Фариду Мухаметшину и спикерам парламентов республик за поддержку и личное участие во всех заседаниях. Я считаю, такие встречи укрепляют сотрудничество и позволяют нам «сверить часы», наметить дальнейшие шаги по актуальным темам.

Конечно, совместными выездными заседаниями наше сотрудничество не ограничивается, мы всегда на связи с коллегами из других регионов, проводим рабочие встречи, созваниваемся, советуемся по разным вопросам.

«Вопросы ведения нашего комитета будут актуальны всегда»

– Насколько эффективной, на ваш взгляд, была работа экспертного совета при комитете? Как члены экспертного совета помогали депутатам?

– Экспертный совет при комитете в текущем созыве работал очень результативно. Его председатель, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева – высокий профессионал и активная личность, вникает в каждый вопрос. И в составе совета у нас собрались авторитетные, неравнодушные эксперты-специалисты в области культуры, науки, образования и СМИ. Проводились расширенные заседания экспертного совета с привлечением практиков, в том числе из муниципальных образований.

Такое предварительное обсуждение позволяет более детально проработать вопросы до рассмотрения их на заседании комитета. Члены экспертного совета всегда активно участвовали в заседаниях комитета с выступлениями и предложениями.

Экспертный совет при комитете в текущем созыве работал очень результативно. Роза Ахмадиева – высокий профессионал и активная личность, вникает в каждый вопрос Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Какие актуальные вопросы предстоит решать депутатам Госсовета седьмого созыва? На что бы вы рекомендовали обратить внимание?

– Сегодня мы живем в мире, который стремительно меняется, меняется ситуация. Но вопросы ведения нашего комитета будут актуальны всегда, ведь от образования и культуры зависит будущее республики и страны. Образование и культура формируют общество, формируют взгляды на мир и так далее.

Практически каждый день мы убеждаемся, как актуальны и деликатны национальные вопросы, как важно сохранение и развитие межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Хочу пожелать седьмому созыву успехов в работе во благо Татарстана и России, а какие вопросы потребуют внимания – подскажет время.

Напомним, что скоро завершается работа Государственного Совета Татарстана шестого созыва. Его заключительное заседание состоится 11 июля. «Татар-информ» публикует цикл интервью, посвященных подведению итогов весенней сессии парламента и созыва в целом.