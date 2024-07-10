Леонид Якунин: Во время работы парламента 6 созыва ситуация в экономике была неординарной

Леонид Якунин: «В течение пяти лет мы каждый год по несколько раз рассматривали изменения в бюджете республики. И, несмотря на сложности, всегда увеличивали доходы и расходы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Две главные задачи бюджета – развитие экономики и решение социальных вопросов»

– Леонид Александрович, завершается работа Государственного Совета Татарстана шестого созыва. Какими вы видите результаты этого созыва? Что важного, на ваш взгляд, сделано по направлению работы комитета, который вы возглавляете?

– В течение пяти лет, за время работы парламента шестого созыва, ситуация в экономике как в мире, так и отдельно в России была неординарной. За этот период мы прошли колебания цен на энергоресурсы, пандемию Covid-19. Затем зарубежные страны ввели крупномасштабные санкции, которые привели к проблемам в экономике. Эти проблемы нужно было решать экстренно, в ручном режиме. На мой взгляд, Правительству республики под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова это удалось сделать. А депутаты законодательно подтверждали и поддерживали эти решения.

В течение пяти лет мы каждый год по несколько раз рассматривали изменения в бюджете республики. И, несмотря на сложности, всегда увеличивали доходы и расходы. Например, по итогам 2023 года доходы регионального бюджета составили 486 млрд рублей, а по итогам 2019-го – 288 млрд рублей. Расходы выросли еще больше.

Если в 2019 году, когда началась работа шестого созыва, бюджетная обеспеченность на одного человека составляла 72,2 тыс. рублей, то к концу 2023 года достигла 121 тыс. рублей. Я здесь, конечно, учитываю и инфляцию, и то, что население Татарстана за пять лет увеличилось.

Еще бы я отметил, что 90% расходов в бюджете расписаны по программам, благодаря этому удалось решить многие социальные вопросы. Если выделить две главные задачи бюджета, то это развитие экономики и решение социальных вопросов населения. Я считаю, что эти задачи удалось решить.

Очень эффективно работал экспертный совет при комитете, куда входят экономисты и финансисты. Советуясь с ними, мы принимали законодательные решения, которые приводили к положительному результату.

– Вы упомянули факторы, которые влияли на бюджет: пандемия, изменившаяся геополитическая ситуация. А в целом структурно бюджет все-таки остался тот же? Что-то пришлось поменять?

– В принципе, особых изменений не было, поскольку у нас по доходам бюджет формировался по тем же налогам. Но по расходной части больше финансовых ресурсов было направлено на медицину и помощь была получена из федерального центра. И из федерального центра средства мы получали на пополнение бюджета. По расходам – 14 направлений, которые записаны в бюджетной классификации расходов. Это образование, медицина, ЖКХ, культура, СМИ, национальная экономика, национальная безопасность и другие направления. Многие годы эта структура действует, она отражена в Бюджетном кодексе России.

«Удалось профинансировать многие мероприятия, в том числе и в социальной сфере. Например, это повышение заработной платы и выплат для женщин с детьми» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Практически всегда звучит тема дефицита бюджета. Насколько он опасен? Или все-таки это больше для обывателя слово некий негативный окрас имеет, а на самом деле обычное дело для финансистов?

– Когда расходов больше, это очень хорошо. Получается, что и сделать можно гораздо больше. Допустим, в 2023 году на 24 млрд рублей расходы были больше. За счет чего мы закрыли дефицит? За счет остатков средств на счетах главных распорядителей доходов, есть также переходящие контракты.

Удалось профинансировать многие мероприятия, в том числе и в социальной сфере. Например, это повышение заработной платы и выплат для женщин с детьми. Дефицит мы увеличиваем, но потом, естественно, его закрываем.

– Расскажите, как идет контроль за расходованием бюджетных средств.

– Мы рассматриваем бюджет на заседаниях комитета. Ежеквартально отчитываются Министерство финансов и Министерство экономики. Отчитывается также Территориальный фонд обязательного медицинского страхования республики. У фонда почти по 80 млрд рублей доходов и расходов. Смотрим планомерность распределения средств. Кроме того, рассматриваем все программы, которые утверждаются, на предмет соответствия закону о бюджете.

Госсовет также дает поручение Счетной палате проверить распределение бюджетных средств по определенным направлениям отрасли. За прошедшие пять лет Счетной палатой было проверено 1287 объектов. Аудиторы выявили нецелевые расходы на общую сумму 15,8 млрд рублей.

– Какие меры были приняты?

– Счетная палата сразу направляет письма в прокуратуру, Правительство РТ, отчитывается у нас на комитете по этим вопросам. И принимаются меры. В основном нарушители привлекаются к административной ответственности.

По рассматриваемым вопросам проверяем и министерства. Принимаем постановление, в котором указаны сроки для устранения нарушений. Естественно, все исполняется на 80-85%, даже на 90%.

«Республика не использовала кредиты коммерческих банков, как другие регионы»

– В этом году в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин распорядился списать долги регионам по бюджетным кредитам. Предлагается «простить» 2/3 такой задолженности. Что это означает для бюджета Татарстана?

– Мы, кстати, очень давно говорили о списании долгов. На наш взгляд, это справедливо. Мы же брали кредиты под проведение российских мероприятий. Сейчас у республики долг составляет около 109 млрд рублей. Это немного при тех доходах, которые у нас есть.

Но списанию подлежит не вся сумма. Мы посчитали – чуть более 70 млрд рублей. Из них одну треть мы должны вложить в развитие экономики, инфраструктурные проекты. Тогда 2/3 задолженности нам спишется. Это приблизительно 50 млрд рублей.

Остальная сумма, поскольку там казначейские кредиты, в обычном порядке будет погашена. А начнется это с 2025 года. Будет принято постановление Правительства о порядке списания. Наш комитет, естественно, будет этим вопросом заниматься.

– Какова процентная ставка по таким кредитам?

– Татарстан брал кредиты под 0,1% из федерального бюджета. Республика не использовала кредиты коммерческих банков, как другие регионы. Я цифры приблизительно знаю – более 2 трлн рублей взято в коммерческих банках. У нас, к счастью, таких долгов нет, благодаря мудрой политике финансовых органов и Правительства Татарстана.

И еще одну особенность нужно отметить – в муниципальных образованиях республики бюджеты принимались бездефицитные. В других регионах муниципалитеты брали коммерческие и бюджетные кредиты. А у нас расписаны все моменты по каждому району. Они получали дополнительное финансирование, если не хватало собственных средств.

– Татарстан – регион-донор, львиная часть налогов уходит в федеральный бюджет. Какую финансовую поддержку взамен получает республика от федерального центра?

– В среднем республика отдает в федеральный бюджет 65% доходов, а 35% оставляем в республиканском бюджете. За 2023 год мы перечислили примерно 62% средств. Это зависит от поступлений крупных федеральных налогов, таких как налог на добычу полезных ископаемых, НДС.

Из федерального бюджета мы ежегодно получаем от 70 до 80 млрд рублей. Сюда входит и софинансирование национальных проектов. Финансирование также поступает на крупные предприятия республики через федеральные министерства. Ежегодно получаем в пределах 100 млрд рублей, эта сумма колеблется. Например, средства идут на развитие Казанского вертолетного завода, КАМАЗа и так далее.

Я бы еще один момент отметил. Доходы от социальных налогов идут в Социальный фонд России, мы покрываем свои расходы только на 60%, а 40% – федеральные средства. Это около 160 млрд рублей. Я уже не говорю о грантах, которые выигрывают муниципальные районы, города, в целом республика.

«Алабуга» с 2005 по 2024 год получила льготы на 25 млрд рублей. За этот период, уже встав на ноги, особая экономическая зона перечислила в бюджетную систему страны более 56 млрд рублей! Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проект с самозанятыми себя оправдал»

– Давайте поговорим о налоговых льготах, которые республика предоставляет бизнесу. В частности, у нас действуют две особые экономические зоны – «Алабуга» и «Иннополис» – с особым налоговым режимом. Какой финансово-экономический эффект мы получаем?

– Льготы – это регулятор. Если Правительство хочет решить определенную проблему, оно увеличивает ставку по какому-то направлению, кому-то дает льготы, таким образом решая вопрос.

Например, «Алабуга» с 2005 по 2024 год получила льготы на 25 млрд рублей. За этот период, уже встав на ноги, особая экономическая зона перечислила в бюджетную систему страны более 56 млрд рублей. И самое главное – сейчас там работает 38 предприятий, у них значительный оборот. По-моему, за прошлый год он составил 178 млрд рублей. Когда создавались эти зоны, у нас был большой процент безработицы. И стояла основная задача – закрыть этот вопрос.

Предприятия экономической зоны решают и технологическую задачу. То есть за счет технологий людей на производстве будет меньше, а зарплата больше. Сегодня у них высокая средняя зарплата.

Мы им дали возможность для развития, они начали развиваться, инвестировать. Они же вкладывают свои деньги в развитие.

С «Иннополисом» то же самое. В этой экономической зоне сегодня работают 128 компаний. В последнее время оборот, по-моему, достиг 50 млрд рублей. Они получили льготы на 1,7 млрд рублей, а перечислили в бюджет, если не ошибаюсь, более 9,1 млрд рублей.

Мы выезжали туда, рассчитывали эффективность этих льгот. Получилось, что на вложенный республикой рубль отдача – 2,2 рубля.

– Помимо особых экономических зон у нас еще есть территории опережающего социально-экономического развития.

– Эффект такой же. Там тоже в свое время была высокая безработица. Необходима была помощь для развития производства. Но на селе, в промышленности не хватает людей. Проблему можно решить только техническим перевооружением, новыми технологиями, цифровой экономикой.

«Сейчас промышленные парки работают в 37 районах республики и в двух городских округах. Многие промпарки занимаются импортозамещением, пусть это даже небольшие продукты производств» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– В республике активно развиваются промпарки, они востребованы. Их развитие тоже связано с предоставлением льгот управляющим компаниям и резидентам. Как там складывается ситуация?

– Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым еще в 2021 году в Послании Госсовету была поставлена задача развивать промпарки, причем именно в сельских районах. Для чего это нужно? Во-первых, чтобы закрепить население в сельской местности, а для этого предоставить работу с хорошей зарплатой. Во-вторых, решить вопросы по развитию территорий в целом.

Сейчас промышленные парки работают в 37 районах республики и в двух городских округах. И, кстати, многие промпарки занимаются импортозамещением, пусть это даже небольшие продукты производства. Мы были в Алексеевском районе, там делают кабель, цистерны.

И от промышленных парков эффект тоже есть. Они развиваются, на их территорию приезжают компании даже из других стран. Например, в Сабах работает компания из Казахстана. Где выгоднее, там и развивают производство.

Татарстан и районы помогают – выделяют землю, финансируют часть затрат на коммуникации, строительство зданий, если их не хватает. В целом оборот за год этих промпарков составил 495 млрд рублей. Всего создано 67 тыс. рабочих мест. Они сразу убили всю безработицу.

– В Татарстане действует особый налоговый режим для самозанятых. И в целом для малого бизнеса есть меры поддержки. Насколько эксперимент с самозанятыми себя оправдал?

– Я с самого начала занимался этим вопросом и могу сказать, что проект с самозанятыми себя оправдал. В 2019 году было зарегистрировано 6,5 тыс. самозанятых. На 17 июня этого года уже более 336 тыс. человек в Татарстане перешли на этот режим. Это говорит о его эффективности.

Какие проблемы решают самозанятые? Выводят малый бизнес из тени. Налоги там небольшие, мы посчитали, что со 100 рублей можно заплатить 3–4 рубля. Люди, у которых нет больших финансовых ресурсов, могут получить субсидии на развитие. Здесь отдельная федеральная и региональная поддержка. Можно пройти обучение. Все есть для того, чтобы малый бизнес дал ростки и вырос в более крупный.

И сегодня есть примеры, когда люди начинали с малого бизнеса, а теперь получают прибыль в 2,4 млн рублей в год.

А если говорить об автоматизированной упрощенной системе налогообложения, то по ней работают пока меньше. Около 2,6 тыс. человек зарегистрировано. При этом на этот спецрежим каждый год переходят многие предприятия.

– То есть она востребована?

– Да. В Госдуме сейчас обсуждают изменения в налоговой системе, хотят установить новый порядок по УСН. Для «упрощенки» предлагают установить налоговую ставку 6% (от дохода) и 15% (от разницы между доходами и расходами). А мы применяли ставки 8% и 20% при обороте свыше 260 млн рублей.

Для бизнеса это изменение – нормально. Но у кого оборот превысит 60 млн рублей в год, должны платить НДС.

«В 2019 году было зарегистрировано 6,5 тыс. самозанятых. На 17 июня этого года уже более 336 тыс. человек в Татарстане перешли на этот режим» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главный вопрос для нашего комитета – сбалансированность бюджетной системы»

– Мы знаем, что многие парламентарии ведут активную волонтерскую деятельность, связанную с СВО. А депутаты, входящие в ваш комитет, какую работу проводят в этом плане?

– Все так или иначе участвуют. Депутаты помогают собирать гуманитарную помощь, отправили уже 600 тонн груза. Заместитель председателя комитета Камиль Нугаев несколько раз выезжал в Луганск, сопровождал гуманитарный груз, собранный в районах. Мы работаем с волонтерами, которые ездят в новые регионы.

Каждый оказывает посильную помощь. Так было и во время пандемии. Предприятия выпускали специальную продукцию и даже открывали мини-заводы по производству спецодежды, масок.

– Осенью пройдут выборы депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва, будет сформирован новый состав парламента. На ваш взгляд, как опытного парламентария, какие основные вопросы, вызовы возникнут перед Комитетом по бюджету, налогам и финансам уже в новом созыве?

– Первый и главный вопрос для нашего комитета – сбалансированность бюджетной системы в целом. Бюджетная система не может быть сбалансирована на каком-то отдельном участке, она связана с федеральным законодательством, с муниципальными образованиями. На федеральном уровне происходит много изменений, совершенствуется налоговое законодательство. Любой налог влияет и на региональные налоги, и на муниципальные.

Мы также курируем вопросы Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики по финансированию здравоохранения. Сегодня медицинская отрасль совершенствуется, но этого недостаточно. Технологические процессы идут вперед, нужно современное оборудование. Все это надо предусмотреть и найти возможности финансирования.

И, конечно, самый главный вопрос – это поддержка населения. Необходимо находить деньги для семей с детьми, для учителей за классное руководство, фонда оплаты труда бюджетников. Сегодня 180-190 млрд рублей только на эти цели уходит.

Я еще раз хочу сказать, что сбалансированность бюджетной системы остается главной. И еще через пять лет этот вопрос тоже останется главным. Мы должны решать основные задачи – развитие экономики и социальной сферы, поддержка малоимущих. Эти вопросы всегда первоочередные. Их финансирование не подлежит уменьшению.

Еще есть вопросы по налоговой системе. Здесь мы все равно пока находимся в развитии. Наша налоговая система еще строится, поэтому изменений ожидается много.

Напомним, что завершается работа Государственного Совета Татарстана шестого созыва. Его заключительное заседание состоится 11 июля. «Татар-информ» публикует цикл интервью, посвященных подведению итогов весенней сессии парламента и созыва в целом.