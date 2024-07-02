Светлана Захарова о работе Госсовета: «У нас нет такого, как в басне «Лебедь, рак и щука»

Светлана Захарова: «Мы сегодня должны, скорее, «дать удочку» человеку, обеспечить его работой, обучением, чтобы он мог начать зарабатывать, а не быть постоянным получателем субсидий»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Несмотря на все сопротивления, приняты законы, которые запрещают продавать и снюсы, и электронные сигареты»

Светлана Михайловна, какими вы видите итоги этой сессии и созыва в целом? Что важного, на ваш взгляд, сделано по направлению социальной политики, какие важные законодательные решения приняты?

Государственный Совет – это в первую очередь депутаты. В Комитете по социальной политике работают 15 депутатов. Это, наверное, один из самых больших комитетов. Отрадно, что в нем работают люди, которые представляют все сферы социальной деятельности. В Комитете есть представители профсоюзов – это Елена Ивановна Кузьмичева (председатель Федерации профсоюзов РТ, – прим. Т-и), люди, которые занимаются благотворительной деятельностью, – Владимир Владимирович Вавилов (председатель правления Фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой, – прим. Т-и). Есть люди, связанные со здравоохранением, главные врачи. Есть работники предприятий, руководители, молодежь.

Хочу отметить, что Комитет по социальной политике курирует не только вопросы социальной сферы. В зоне нашей ответственности – вопросы охраны труда, материнства, отцовства и детства, вопросы, касающиеся здравоохранения, пенсионеров, летнего отдыха молодежи, спорта. И отрадно, что в нашем комитете есть специалисты, которые глубоко знают эти вопросы.

Во время работы парламента шестого созыва мы провели 70 заседаний комитета, в том числе выездные, рассмотрели 269 вопросов. Среди них 75 законопроектов по вопросам ведения комитета, из них 71 подписаны и приобрели статус закона Республики Татарстан. Кроме законов мы рассматриваем контрольные вопросы, касающиеся реализации законодательства.

Какие из них можете выделить?

В первую очередь те, на которые есть запрос от населения. Скажем, закон об ограничении продажи тоников, энергетических напитков подросткам. Этот вопрос первым поднял наш Молодежный парламент после встреч с жителями.

О возможных воздействиях этих напитков на детский организм мы говорили с представителями медицинского сообщества. Да, одна баночка, наверное, ничего не сделает, но дети берут не только по одной банке. Тонизирующий эффект налицо, но в то же время это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. А организм человека до 21 года еще растет.

Мнения об этом законопроекте разнились. Кто-то говорил: «Да что вы? Всё равно дети будут покупать». Но откликнулись владельцы тех же магазинов, и сейчас продавцы просят показать документ, подтверждающий, что покупатель совершеннолетний. Продажи энергетиков уменьшились.

Мы первыми приняли закон о запрете на продажу несовершеннолетним электронных сигарет, а затем обратились и в Государственную Думу о необходимости установления такого запрета на федеральном уровне. Встретили определенное сопротивление. Говорили: «Вам только запрещать». Так же, как и в предыдущем созыве на предложение Государственного Совета о запрете продажи снюсов (снюс — один из видов некурительного бездымного табака, – прим. Т-и). Наши оппоненты убеждали, что эти табачные таблетки приводят к снижению табакокурения. Красивая упаковка, дети принимают, а родители не чувствуют, потому что нет характерного табачного запаха от рук, из рта. Но в одной дозе содержание никотина в три, а то и в семь раз больше, чем в одной сигарете.

В итоге, несмотря на все сопротивления, на федеральном уровне приняты законы, которые запрещают продавать и снюсы, и электронные сигареты. Все эти законы касаются охраны здоровья граждан.

«Закон об ограничении продажи тоников, энергетических напитков подросткам. Этот вопрос первым поднял наш Молодежный парламент» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Любой закон социальной направленности должен быть подкреплен финансово»

Отдельно хотела бы остановиться на законах, направленных на поддержку детей, страдающих различными заболеваниями, например лейкозом. В бюджете республики заложены средства на проведение операций по пересадке костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток. Если я не ошибаюсь, сегодня в Татарстане делается от 4 до 7 подобных операций и нет необходимости везти маленьких пациентов в Москву или Санкт-Петербург.

Вопросы формирования бюджета мы рассматриваем ежегодно. Обязательно смотрим, чтобы все программы и законы, которые находятся в работе нашего комитета, финансировались, чтобы ни в коем случае не ограничивалось их финансовое обеспечение.

Любой закон социальной направленности должен быть подкреплен финансово. Когда мы говорим про деньги, мы должны знать, откуда мы их должны взять. Это как любой семейный бюджет. Предприятия и граждане платят налоги, формируя доходную часть бюджета, и из этого бюджета мы уже планируем мероприятия. И мы понимаем, что, выходя с новой мерой социальной поддержки, с новым проектом, мы должны подкрепить их финансово.

«В бюджете республики заложены средства на проведение операций по пересадке костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Меры социальной поддержки затрагивают более одного миллиона жителей Татарстана

За прошедшие пять лет всем нам пришлось столкнуться с серьезными вызовами: пандемия коронавируса, специальная военная операция, беспрецедентное политическое и санкционное давление на нашу страну... Безусловным приоритетом всегда была поддержка наших граждан. Расскажите поподробнее о том, какие меры соцподдержки были введены дополнительно.

Так получилось, что наш созыв как раз попал на период пандемии коронавируса. Тогда мы поддержали предприятия, малый бизнес – были введены определенные преференции.

Когда началась СВО, мы на опыте пандемийного периода уже были готовы по мерам социальной поддержки и помощи гражданам.

Отдельные меры поддержки оказываются в каждом муниципалитете. Это бесплатные детские сады, бесплатное дополнительное образование. Кто-то сделал бесплатным проезд, летний отдых для детей участников СВО.

А если говорить о поддержке граждан в целом?

В целом в Республике Татарстан оказывается 61 мера поддержки. Из них шесть федеральных и 55 мер региональных. Они касаются более одного миллиона граждан. В бюджете на эти цели заложено более 25 миллиардов рублей. Плюс еще 3,8 миллиарда федеральных средств.

У нас есть закон об адресной социальной поддержке населения, где прописаны все категории граждан, кто может получать соцподдержку. Это многодетные семьи, дети-сироты, ветераны труда, лица, награжденные государственными наградами РТ и другие. Меры поддержки очень большие.

В то же время отмечу, что меры поддержки у нас распределены по критериям нуждаемости. Это, наверное, правильно – мы сегодня должны, скорее, «дать удочку» человеку, обеспечить его работой, обучением, чтобы он мог освоить какие-то новые профессии и начать зарабатывать, а не быть постоянным получателем субсидий, обременяя тем самым свою семью.

Когда мы изучали сингапурскую систему, мне было очень интересно, как там оказываются меры поддержки. Когда человек попадает в трудную жизненную ситуацию, ему предлагается учеба по нескольким направлениям, говорят, куда он сможет трудоустроиться. На период обучения ему выплачивается пособие. А дальше человек идет на работу, и никаких бесконечных пособий ему не платится. Наверное, мы тоже должны переходить к такой системе.

Да, есть инвалиды, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, здесь государство должно выполнять все социальные обязательства. Но когда человек трудоспособен, но оказался без работы, мы все-таки должны протянуть руку помощи именно по обучению и трудоустройству.

И сегодня такие программы есть и работают. Например, по обучению новым профессиям женщин, находящихся в декретном отпуске.

«Новый виток в развитии волонтерства, связанный с социальной работой, наступил во время пандемии коронавируса» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы всегда открыты для диалога, потому что цель у нас одна – помочь людям»

С начала СВО тема волонтерства стала особенно актуальной. В этой деятельности участвует много депутатов. По каким направлениям ведется эта работа? В чем выражается поддержка республикой волонтеров?

Вы правы, волонтерское движение очень развито в Татарстане. Его начало было положено во время Универсиады 2013 года. Тогда же мы приняли закон о волонтерском движении. Но все же оно больше касалось поддержки спортивных мероприятий. Люди активно принимали участие, в основном это были студенты. Сегодня же очень развито волонтерство «серебряного возраста», когда к добровольческому движению присоединились люди старшего поколения.

Новый виток в развитии волонтерства, но уже связанный с социальной работой, наступил во время пандемии коронавируса. В этой работе активно участвовали и депутаты, и партийные фракции. В этом вопросе мы всегда объединялись. Мы всегда открыты для диалога, потому что цель у нас одна – помочь людям.

Вспомните, с какой ситуацией мы столкнулись в период пандемии, – практически закрыли всю страну, были сложности с перемещением, у многих начиналась паника. Ребята из «Молодой гвардии», депутаты развозили продукты, помогали финансово, отдавали свои машины для доставки медикаментов и товаров первой необходимости.

С началом СВО эта работа только усилилась. Мы оказываем помощь семьям бойцов и нашим ребятам на фронте. Собираем гуманитарные грузы, оказываем поддержку подшефным Татарстану городам Лисичанск и Рубежное.

Очень приятно, что звонят граждане и говорят, что готовы оказать помощь, уточняют, как это можно сделать. Они хотят, чтобы помощь была адресной и оказана именно тем, кто сегодня в ней нуждается.

«Татарстан является лидером в вопросах организации отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья» Фото: kzn.ru

Инклюзивный летний отдых тоже должен быть доступен

В нашей республике большое внимание всегда уделялось летнему отдыху детей. Тем не менее проблемы остаются. Расскажите, как организован отдых в этом году.

Мы ежегодно рассматриваем ход реализации программы летнего отдыха и оздоровления детей. Весной, в апреле-мае, мы смотрим, насколько готовы наши лагеря, получили ли они заключения на предмет санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности, готовы ли столовые. Затем обсуждаем итоги летней оздоровительной кампании.

Сегодня у нас есть лагеря во всех муниципальных образованиях республики. Спасибо Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Когда мы обратились к нему с просьбой о реконструкции имеющихся и строительстве новых лагерей, на эти цели было выделено 7,5 млрд рублей.

Ежегодно в лагерях Татарстана отдыхают чуть больше 200 тысяч детей. Родительская плата составляет 15%. В программе активно участвуют предприятия. Средства на обеспечение детей летним отдыхом выделяются и из республиканского бюджета.

Интересная статистика – всё больше и больше ребят хотят отдыхать в палаточных лагерях. Такие путевки разбираются в первую очередь. У нас есть лагеря и с круглогодичным проживанием.

Мы тщательно смотрим за тем, чтобы оздоровительная, образовательная и воспитательная программы в лагерях были разнообразные, чтобы проходили не только спортивные или языковые смены. Ребенок должен обязательно оздоровиться. Обязательно отслеживаем, с какими показателями ребенок приезжает в лагерь и с какими выезжает.

Также хочу обратить внимание, что Татарстан является лидером в вопросах организации отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья. Все новые лагеря приспособлены для пребывания детей с ОВЗ. Сейчас рассматривается возможность того, чтобы дети, которым необходим уход, могли приехать в лагерь вместе с родителями.

В республике развито инклюзивное образование, и инклюзивный летний отдых тоже должен быть доступен. Я думаю, что эти вопросы будет рассматривать уже новый созыв Госсовета.

В продолжение детской темы поговорим о школьном питании. Какова на сегодня статистика, сколько детей охвачены питанием, в том числе горячим? Какие еще проблемы остаются? Какая работа ведется?

Вопросами школьного питания наш комитет начал заниматься очень давно. И опять же это был запрос от жителей – родители говорили, что дети отказываются питаться в школах. Мы изучили проблему, провели большую аналитику, посмотрели, в чем нуждаются школьные столовые (а это и реконструкция, и замена оборудования). Спасибо Рустаму Нургалиевичу, который поддержал нашу идею по реновации школьных столовых, благодаря чему были выделены необходимые средства. Сегодня программа реконструкции, капитального ремонта, оснащения новым оборудованием работает. В ряде школ появились рестораны.

Кроме того, изменилось и федеральное законодательство, согласно которому обеды для учащихся начальной школы бесплатные.

Сегодня мы также поднимаем вопрос об охвате горячим питанием детей с ограниченными возможностями и детей, которые находятся на домашнем обучении. Он находит свое отражение как на уровне муниципалитета, так и на республиканском уровне.

«Сегодня сиротам, достигшим совершеннолетия, на пять лет выделяются квартиры в специализированном жилом фонде. Потом сроки проживания продляются» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наблюдались случаи, когда сирот обманывали, заставляли продавать или переоформлять жилье»

Сложная и финансовозатратная тема – обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Как решается эта задача? Какие видите пути?

Возможно, многие уже начали забывать, но у нас еще лет пятнадцать назад огромное количество детей-сирот стояло в очереди на получение жилья. Но изменилось законодательство и способы обеспечения. Раньше выдавались сертификаты, на которые покупалось жилье. Но наблюдались случаи, когда сирот обманывали, заставляли продавать или переоформлять это жилье. В итоге дети оставались без квартир.

Сегодня сиротам, достигшим совершеннолетия, на пять лет выделяются квартиры в специализированном жилом фонде. Потом сроки проживания продляются. За подопечным наблюдает комиссия, и когда становится очевидно, что человек социализировался, получил образование, нашел работу и может оплачивать коммунальные услуги, это жилье переходит ему в собственность.

Сегодня ежегодно благодаря поддержке Раиса республики на 600 детей выделяются денежные средства. Государственный жилищный фонд строит новое жилье. Когда его не хватает, жилье приобретается на вторичном рынке.

«Наши коллеги из других регионов всегда говорят: «Вы очень дружно работаете в команде»

Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направлений работы депутата. Как она ведется? Какие каналы связи есть? Какова обратная связь? Какие темы больше всего интересуют граждан?

К нам идут обращения по прямым направлениям работы комитета – это вопросы социальной сферы, охраны труда, здравоохранения, материнства, детства и отцовства, молодежи, летнего отдыха, спорта, есть вопросы по пенсионному обеспечению.

Мы ведем приемы в наших избирательных округах, в общественных приемных партии «Единая Россия», в общественной приемной Президента РФ Владимира Путина. Часто проводим тематические горячие линии.

Конечно, есть онлайн-приемы. Любой житель может найти на сайте Госсовета Татарстана контакты нужного ему депутата и задать вопрос.

Есть разные способы коммуникации, было бы желание избирателя.

К слову, именно на приемах, в том числе онлайн, рождаются вопросы, которые потом берутся в работу и решаются на законодательном уровне.

Скоро стартует избирательная кампания нового созыва Госсовета, и, конечно, наши кандидаты в депутаты будут встречаться с жителями и собирать запросы, которые в будущем найдут отражение в наших законах или в постановлениях Кабинета Министров.

Хочу поблагодарить Правительство республики, мы работаем в одной команде, у нас нет такого, как в басне «Лебедь, рак и щука», никто не перетягивает на себя. Наши коллеги из других регионов всегда говорят: «Вы очень дружно работаете в команде».

Может показаться, что на сессиях Госсовета легко проходят законы. Но бурные обсуждения часто случаются на рабочих совещаниях в ходе работы над законопроектами.

После июльского заседания Государственный Совет уходит на каникулы. Чем занимается депутат в это время?

Очень многие депутаты будут заниматься избирательной кампанией, потому что планируют идти в следующий созыв. Это опять-таки работа с избирателями, проведение различных мероприятий. Очень многие проводят свой отдых, помогая людям.

Но, как правило, депутаты на каникулах проводят больше времени со своей семьей и большой семьей, имя которой – Татарстан.