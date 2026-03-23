Шаймиев – Мухаметшину: Идем дальше по пути служения многонациональному народу Татарстана

На прошлой неделе Фарид Мухаметшин покинул пост Председателя Госсовета Татарстана, который возглавлял более 30 лет. Сейчас он стал Почетным Председателем Госсовета. Первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев пожелал Мухаметшину здоровья и «ни в коем случае не останавливаться».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Должен сказать, это был исторический выбор»

После исторического заседания Государственного Совета Татарстана 17 марта первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дал интервью программе «Семь дней» на телеканале ТНВ, в котором оценил вклад Фарида Мухаметшина в новейшую историю республики.

«У татар есть мудрая пословица: «Юлга чыксаң – юлдашың синнән яхшырак булсын». По-русски звучит примерно так: «Собираясь в дорогу, выбирай попутчика лучше себя». Согласно этой пословице, в начале девяностых годов, когда в стране начиналось непростое перестроечное время и республика вступила на путь борьбы за расширение своих прав и полномочий, было крайне важно выбрать того, кто пойдет рядом с нами по этому тернистому и ответственному пути», – напомнил Шаймиев.

Выбор Мухаметшина, по его словам, стал судьбоносным для истории республики.

«Думаю, мы не ошиблись тогда, выбрав соратника Фарида Хайрулловича Мухаметшина. Должен сказать, это был исторический выбор. Получается, что мы с ним идем вместе по жизни вот уже более трех десятков лет», – заключил Шаймиев.

«Мы с ним идем вместе по жизни вот уже более трех десятков лет» Фото: пресс-служба Минтимера Шаймиева

«Фариду Мухаметшину приходилось молниеносно адаптироваться к быстро меняющейся ситуации в обществе»

В июле 1991 года, после избрания 12 июня Президентом Республики Татарстан, Минтимер Шаймиев отметил, что, приняв присягу и вступив в новую должность, предложил на пост Председателя Верховного Совета республики Фарида Мухаметшина. Тогда тот работал заместителем председателя Совета Министров.

Он подчеркнул, что Мухаметшин прошел хорошую школу партийных и советских органов, был молодым и энергичным и его избрали на новой альтернативной основе – с бурными дебатами и тайным голосованием большинством депутатов.

Судьба распорядилась так, что именно ему предстояло вместе с командой принимать ответственные решения в судьбоносные дни для республики и страны.

«Как показала жизнь, Фарид Хайруллович оказался одним из самых подготовленных людей для парламентской деятельности. Безусловно, парламент, то есть законодательный орган, был и в советское время. Мы все прекрасно помним корифеев, зрелых политических деятелей, достойных людей. Это Фасеев Камиль Фатыхович, Батыев Салих Гилимханович, Закиев Мирфатых Закиевич, Мустаев Шамиль Асгатович и другие. Но они работали в относительно спокойное время, я бы сказал. В отличие от них Фариду Мухаметшину приходилось молниеносно адаптироваться к быстро меняющейся ситуации в обществе», – вспомнил первый Президент Татарстана.

«За годы работы Фарида Хайрулловича во главе парламента было очень много сложных исторических моментов, когда ему приходилось отстаивать позиции республики на всех уровнях, в том числе и на международном. Ему было непросто, но он прошел такую мощную закалку, которой хватало на все последующие годы», – заявил Шаймиев.

Именно Фариду Мухаметшину предстояло вместе с командой принимать ответственные решения в судьбоносные для республики и страны дни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фарид Хайруллович был рожден для этой миссии»

Готовясь к этому интервью, Минтимер Шаймиев вспомнил один интересный случай, который, по его словам, ярко раскрывает выдержку и стойкость Фарида Хайрулловича.

«Как известно, 21 марта 1992 года в республике состоялся референдум о статусе Татарстана, проведение которого федеральный центр не одобрял. 19 марта Фарид Хайруллович выступил на сессии Верховного Совета РСФСР. Он в очередной раз доводил до руководства страны цели предстоящего референдума. Время было горячее, вся страна следила за развитием событий, каждый день искали новые подробности о нашем референдуме.

Так вот, 19 марта состоялся как бы «открытый суд» Верховного Совета России. На трибуне стоял Фарид Хайруллович Мухаметшин, Председатель Верховного Совета республики. Большого опыта парламентской борьбы на таком уровне у него еще не было, однако он аргументированно разъяснил нашу позицию и сумел противостоять разного рода недружелюбным нападкам. Разговор был тяжелый, но на него сильно давили, требовали срочно созвать Верховный Совет республики и принять решение о его отмене накануне референдума. Но он выстоял. Это было очень важно для нас, поэтому мы всем президиумом нашего Верховного Совета ждали до глубокой ночи, чтобы посмотреть по телевидению запись этого заседания и увидеть всё как было», – рассказал он.

Шаймиев подчеркнул, что Фарид Хайруллович один из лучших парламентариев страны.

«Думаю, он и был рожден для этой миссии. У него есть мощный прирожденный дар убеждения, а это самое главное в его деятельности. За тридцать лет работы под его руководством Государственный Совет Республики Татарстан доказал свою жизнеспособность и готовность ответить любым вызовам времени. Было время, когда мы назначили его премьер-министром республики, но потом попросили снова вернуться в парламент, так как этого требовала тревожная ситуация тех лет», – отметил Государственный Советник РТ.

В знак признания заслуг депутаты избрали Мухаметшина Почетным Председателем Государственного Совета республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ни в коем случае не останавливаться»

Шаймиев выразил благодарность Фариду Хайрулловичу за его многолетний труд на благо Татарстана и подчеркнул значимость поддержки семьи.

«Я хочу поблагодарить Фарида Хайрулловича за многогранный добросовестный труд во благо Татарстана, за многолетнее сотрудничество и взаимопонимание. Огромная благодарность его замечательной семье, всегда поддерживающей и понимающей его, – прекрасной супруге и верной спутнице жизни, уважаемой Луизе Акрамовне, детям и внукам. Благодарю вас!» – поблагодарил он.

Шаймиев также пожелал Почетному Председателю Госсовета дальнейших успехов.

«Мое пожелание Фариду Хайрулловичу – здоровья и дальнейших успехов и ни в коем случае не останавливаться. Скажу по своему опыту: сейчас перед ним открывается прекрасная возможность реализовать то, о чем давно мечтал, чему до сих пор не хватало времени. Нам всем, конечно, совершенно очевидны его знания, мудрость, его слово, основанное на многолетнем и бесценном опыте жизни, всегда востребовано и должно использоваться для успешного развития родной республики», – заявил он.

Шаймиев отметил, что в знак признания заслуг депутаты избрали Мухаметшина Почетным Председателем Государственного Совета республики.

«Так что, дорогой Фарид Хайруллович, идем дальше по нашему однажды выбранному пути служения многонациональному народу Татарстана», – заключил Минтимер Шаймиев.