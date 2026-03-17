Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета Республики Татарстан. Такое решение было принято сегодня на заседании парламента.

Как отметила пресс-служба Госсовета РТ, звание Почетного Председателя Государственного Совета, учрежденное сегодня на заседании парламента Проектом постановления Госсовета, утверждается в целях использования опыта и знаний Председателя Государственного Совета, прекратившего исполнение своих полномочий, а также в знак признания его вклада в развитие законодательства Татарстана, межпарламентского сотрудничества и в укрепление роли парламента в общественно-политической жизни республики и Российской Федерации.

Практика учреждения звания Почетного Председателя законодательного собрания есть как на федеральном (Совет Федерации ФС РФ), так и на региональном уровнях (республики Дагестан и Марий Эл, Самарская область).

Согласно документу, Почетным Председателем Государственного Совета может быть избран подавший в отставку Председатель республиканского парламента, руководивший им в течение трех и более созывов. Почетный Председатель Государственного Совета осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

Почетный Председатель может принимать участие в работе Государственного Совета и его Президиума, иных рабочих и консультативных органов, имеет право выступать на заседаниях парламента, направлять предложения, обязательные для рассмотрения.