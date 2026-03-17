Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выступил с речью после заявления о сложении своих полномочий. Он отметил, что текущее, девятнадцатое заседание Госсовета, стало для него особенным.

«Сегодняшнее заседание имеет для меня особый, рубежный характер. Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий и депутата, и председателя Парламента Республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность. Прошедшие 30 лет, на протяжении которых я был у руля парламента, стали для меня периодом огромной ответственности, напряженной работы и, вместе с тем, временем, наполненным гордостью за наш парламент, за нашу республику», – подчеркнул он.

По его словам, несмотря на все разногласия, правительству удавалось приходить к общему мнению и работать на благо республики.

«Мы всегда стремились, чтобы наш парламент был не просто местом для дискуссий, а реально работающим механизмом, который слышит людей и отвечает на их запросы. Мне особенно дорого то, что в стенах этого зала, при всех разных мнениях, сохранялась атмосфера взаимного уважения. Мы могли спорить, но всех нас объединяла одна общая цель – процветание Татарстана и благополучие его граждан», – отметил Мухаметшин.

Он также рассказал о том, что республике удалось выстроить конструктивный диалог с другими регионами и федеральным аппаратом.

«Нам довелось работать в эпоху больших перемен. Совместно с Правительством республики, органами местного самоуправления и органами власти всех уровней, институтами гражданского общества в единой команде мы формировали правовой фундамент современного Татарстана, принимали законы, создавая условия для устойчивого социально-экономического развития. Мы поддерживали инициативы, направленные на укрепление нашей экономики, сохранение и развитие родного языка и культуры, укрепление межнационального согласия, работали над повышением качества жизни каждого татарстанца. Нам удалось выстроить конструктивный диалог с коллегами из других регионов, федеральными органами власти, при этом мы успешно отстаивали интересы нашей республики», – сказал он.

Особые слова благодарности Фарид Мухаметшин адресовал избирателям республики.

«Ваше доверие все эти годы было для меня главной опорой и самым строгим мерилом принимаемых решений. В моей жизни наступает новый этап, но я не прощаюсь с общественной деятельностью – я остаюсь патриотом Татарстана, готовым и впредь вносить свой вклад в его развитие, пусть и в ином качестве. Уверен, что Государственный Совет сохранит взятый курс и продолжит эффективно работать, с той же самоотдачей и целеустремленностью. Впереди у республики много задач, и профессионализм депутатов – залог их успешного решения», – заключил Фарид Мухаметшин.