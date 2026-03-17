Архитектор татарстанского парламентаризма: главное из эпохи Мухаметшина в Госсовете РТ

Сегодня завершилась целая эпоха в татарстанском парламенте – свой пост покинул бессменный спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин. В этот день “Татар-информ” напоминает, какой насыщенный путь Председатель Госсовета прошел вместе с республикой.





Один из авторов «Модели Татарстана»

О том, что Фарид Мухаметшин намеревается покинуть пост Председателя Госсовета, говорили уже несколько лет. Он и сам не скрывал, что готовится завершить карьеру, рассказав журналистам три года назад, что супруга просила его уйти на отдых. Знаменитое «Фарид, хватит!» тогда цитировали буквально все СМИ.

Но в самом разгаре был цикл выборов – три года подряд мы выбирали Президента России, Раиса Татарстана, депутатов Госсовета республики. Колоссальный опыт и влияние Мухаметшина на настроения политической элиты и жителей республики в этот период были как никогда важны.

Как видим, окончательное решение им все же было принято, но уже после этого напряженного этапа.

Новейшую историю республики невозможно представить без Фарида Хайрулловича – он один из главных архитекторов современного Татарстана и его политической модели. И, без преувеличения, он один из живых символов пути, по которому идет Татарстан с начала 90-х годов.

Эффективно работающий парламент, межнациональное согласие, представленность Татарстана во многих международных структурах – это и многое другое является результатом труда Мухаметшина на благо республики. Словом, все то, что вошло в политический лексикон как «Модель Татарстана», под которой подразумевается не расстановка сил на политическом небосклоне, а совокупность решений и алгоритмов, которые привели республику к успехам в экономике, социальной сфере, в международных делах и многом другом.

Начало пути

Фарид Хайруллович уже в молодые годы демонстрировал качества лидера и организатора. Его карьера была очень стремительной. Начав в 16 лет токарем в родном Альметьевске, отслужив в армии, он быстро проявил себя как инициативный и неравнодушный сотрудник. Энергии у Мухаметшина всегда было много: дальше шли ступень за ступенью комсомол, партийные органы. В конце 80-х Мухаметшин становится министром торговли тогда еще советского Татарстана, но через год возвращается в Альметьевск в качестве первого лица нефтяной столицы республики, возглавляет горком партии. И здесь происходит главный поворот в его биографии.

Это был 1990 год, когда в стране шли бурные события: возникла масса активных общественных организаций, кипели дебаты не только в парламенте, но на площадях, рушилась привычная политическая и экономическая система страны. И в этот момент становится понятно, к чему готовила Фарида Хайрулловича жизнь, совершая порой неожиданные карьерные зигзаги. Он снова возвращается в Казань, работает в правительстве, но уже в 1991 году становится председателем Верховного Совета республики.

Чтобы понимать всю меру ответственности, которая тогда легла на плечи 45-летнего политика, нужно вспомнить обстановку в парламенте в те годы.

Республика приобрела новый статус, уйдя от статуса автономии. Новое законодательство еще только выстраивалось, и видение будущего республики у депутатов было очень разным. Депутатские группы “Татарстан”, “Народовластие” выступали с резкими заявлениями, сходились в жесткой полемике по большому числу вопросов. Мухаметшин в течение короткого времени смог задать новый дух в работе Верховного Совета: свойственные Фариду Хайрулловичу настойчивость, при этом глубокое уважение ко всем участникам процесса, тонкое чувство юмора, умение направить в конструктивное русло любой, даже самый ожесточенный спор, на многие годы определили атмосферу в здании на площади Свободы.

Тандем Шаймиев – Мухаметшин

Невозможно говорить о политической карьере Фарида Мухаметшина, не упомянув многолетнюю работу с Первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Совместная работа и политические решения сделали их командой, сумевшей провести Татарстан через тернии перемен начала 1990-х годов.

Об их взаимоотношениях ярко свидетельствуют публичные высказывания обоих лидеров. Сам Шаймиев не раз подчеркивал роль Мухаметшина в принятии важнейших решений, касающихся будущего республики. В свою очередь, Мухаметшин не раз называл Шаймиева наставником и учителем, отмечая его влияние на формирование собственной политической философии и стратегии действий.

Мухаметшин всегда пользовался большим доверием Шаймиева. В 1995 году он назначил Фарида Хайрулловича Председателем правительства республики. Это был крайне непростой период, когда экономика страны и республики только еще становились рыночными и впереди маячил тяжелейший кризис 1998 года, когда в России произошел дефолт и в разы обрушился курс рубля.

С честью отработав три года главой правительства, Мухаметшин возвращается в республиканский парламент, который тогда же был преобразован в Государственный Совет. С тех пор он был его бессменным руководителем. В сумме Фарид Хайруллович у руля татарстанского парламента был 32 года!

Велика роль Мухаметшина и в том, что в Татарстане сформировалась преемственность власти и ее транзит в 2010 году прошел органичным и естественным образом. Когда Минтимер Шарипович оставил пост Президента Татарстана и руководителем республики стал Рустам Минниханов, спикер парламента оставался олицетворением того стабильного курса, которым шел Татарстан. С того момента Минниханов и Мухаметшин продолжали тот же вектор развития республики, который задал Минтимер Шарипович. И этот подход был востребован обществом, что не раз показали в том числе и результаты выборов различных уровней.

Заметим, что при Шаймиеве Мухаметшин возглавлял парламент примерно около 16 лет, и практически столько же, сколько при Минниханове – 16. И такие равновесные цифры не выглядят случайностью.

Твердо, но конструктивно

Напомним некоторые вехи из жизни татарстанского парламента, связанные с именем Фарида Мухаметшина.

Это создание практически с нуля огромного массива законов республики. Важнейшим и очень непростым этапом были переговорные процессы с федеральным центром по разграничению полномочий. Мухаметшин, безусловно, играл в них ключевую роль и своей твердой, но при этом конструктивной позицией завоевал уважение и авторитет в глазах руководителей, политиков и экспертного сообщества в масштабах всей страны.

В начале нулевых был не менее сложный процесс приведения татарстанского законодательства в соответствие с федеральным, затем принятие новой редакции Конституции республики. В этих процессах участвовал весь парламент, эксперты, ученые, представители исполнительной ветви власти, но, безусловно, наиболее глубокое понимание всех нюансов и нити процесса были у Фарида Хайрулловича.

Как он сам говорил в своем докладе на торжественном заседании, посвященном 100-летию ТАССР, республика сыграла важную роль в переустройстве России на началах реального федерализма. Безусловно, в этом очень велика роль самого Мухаметшина.

У Фарида Хайрулловича есть особый талант: твердо, при этом уважительно, выразить позицию, когда она не всем удобна. Можно вспомнить совсем недавний пример: его призыв о необходимости системной работы с детьми трудовых мигрантов вызвал резонанс по всей стране. Он звучал в противовес тем, кто в принципе выступает против миграции, не отдавая себе отчета о реальном состоянии рынка труда в России.

Вне стен парламента

Кроме работы в парламенте, Фарид Мухаметшин активно занимается деятельностью по укреплению межнациональных отношений. Татарстанский Дом Дружбы народов, Ассамблея народов Татарстана – его детище. Этот опыт активно изучают другие регионы России.

Мухаметшин всегда тонко чувствует все, что связано с вопросами межнациональных отношений и поддержки языков. Не только потому, что этого требует должность. Пожалуй, все в Татарстане знают его личную историю, связанную с татарским языком.

До 45-летнего возраста Мухаметшин, по его собственному признанию, практически не владел татарским языком, говоря всего несколькими словами вроде «исэнмесэз» и «саубулыгыз». Однако, заняв пост председателя Верховного Совета Татарстана, стал упорно заниматься татарским, чтобы полноценно общаться на нем с коллегами-депутатами и жителями республики.

Как рассказывал журналистам сам Фарид Хайруллович, он ежедневно громко читал произведения Туфана Минуллина и Разиля Валеева, записывая незнакомые слова и проверяя их значение у сотрудников аппарата Госсовета. Сейчас, слушая выступления Мухаметшина на татарском, никому не придет в голову, что когда-то он на нем совсем не говорил. Эта история стала ярким символом личной дисциплины и ответственности, которыми обладает Мухаметшин.

Республиканское общественное движение «Татарстан – Новый век», татарстанское отделение партии «Единая Россия» – они тоже созданы Мухаметшиным и здесь он стоит у руля уже много лет.

Фарид Мухаметшин известен и активной поддержкой спорта в Татарстане. Нельзя не вспомнить первые успехи хоккейного клуба «Ак барс» в начале нулевых, когда его возглавлял Мухаметшин. Тогда же он был руководителем Федерации хоккея республики, и инициатором строительства многочисленных ледовых арен в городах и районах республики.

С 2006 года Фарид Мухаметшин возглавляет Региональную общественную организацию автолюбителей Республики Татарстан — клуб любителей исторической техники «АвтоРетроКлуб-21», объединяющий коллекционеров и поклонников отечественной автоклассики со всей республики. Основная цель объединения — популяризация отечественного автомобилестроения и сохранение интереса к легендарным моделям, в том числе к «Волге» ГАЗ-21, вокруг которой изначально формировалось клубное движение. Сам он также владеет «Волгой» ГАЗ-21 и лично ухаживает за автомобилем.

В 2011 году он возглавил республиканскую Федерацию волейбола.

Сам Мухаметшин любит активный отдых и физическую нагрузку, предпочитая заниматься плаванием и лыжным спортом. Он убежден, что физическая подготовка помогает сохранять бодрость духа и эффективно справляться с рабочими обязанностями, особенно в периоды напряженной политической работы. Многие знают о его любви к рыбалке.

* * *

Итоги работы Фарида Мухаметшина еще будут подводить его коллеги-депутаты, эксперты-политологи. Вне сомнений, материала наберется на десятки научных работ.

Но главный итог, на наш взгляд, в том, что у руля парламента республики более трех десятков лет был человек, который искренне любит жизнь и людей. Как говорил сам Фарид Хайруллович в одном из своих интервью: «Главное – быть честным по отношению к ним. И помнить, что власть – временное явление».