Минниханов: Помимо парламента, Фарид Мухаметшин много занимался общественной работой

Фарид Мухаметшин – не только эффективный и авторитетный глава парламента Татарстана, но и большой общественный деятель. Об этом на 19-м заседании Государственного совета РТ VII созыва заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Фарид Мухаметшин имеет большой авторитет. Помимо парламентской деятельности, он провел огромную общественную работу с Ассамблеей народов Татарстана, по линии партии и так далее. Большой упор делал на работу с муниципалитетами», – сказал руководитель республики.

Он подчеркнул, что на протяжении всех лет работы чувствовал поддержку от Фарида Мухаметшина и работал с ним рука об руку.

«За время работы в должности Премьер-министра, Президента Татарстана, затем Раиса, я всегда чувствовал со стороны Фарида Хайрулловича поддержку и получал помощь», – акцентировал Минниханов.

Отдельно Раис РТ обратился к супруге Фарида Мухаметшина – Луизе Акрамовне.

Депутаты Госсовета поприветствовали Мухаметшина и его супругу долгими аплодисментами.