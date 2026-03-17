«Я остаюсь патриотом Татарстана»: Мухаметшин покинул пост спикера парламента

Фарид Мухаметшин сегодня заявил об уходе с должности спикера парламента Татарстана. Однако он не уходит на заслуженный отдых – депутаты избрали его Почетным Председателем Госсовета. Почему он принял решение сложить полномочия, как его благодарили Минниханов, Шаймиев и депутаты за долгие годы работы – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В политике должна быть преемственность»

Сразу после обсуждения рутинных вопросов, предшествующих традиционному заседанию, Фарид Мухаметшин заявил: «Я, с вашего позволения, дорогие друзья, коллеги, информирую вас о том, что мною принято решение о прекращении полномочий депутата и Председателя Государственного Совета РТ. Заявление мною подписано и передано в секретариат».

Он назвал решение непростым, но «обдуманным и взвешенным», а сегодняшнее заседание – рубежным.

«В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность», – отметил Мухаметшин.

По его словам, прошедшие 30 лет, на протяжении которых он был у руля парламента, стали для него периодом огромной ответственности, напряженной работы и вместе с тем – «временем, наполненным гордостью за наш парламент, за нашу республику и за тех, кто своим упорным трудом вносит весомый вклад в развитие родной республики – опорного региона Российской Федерации».

Мухаметшин отметил, что ему пришлось работать «в эпоху больших перемен».

Совместно с Правительством республики, органами местного самоуправления и органами власти всех уровней, институтами гражданского общества – в единой команде – был сформирован правовой фундамент современного Татарстана, принимались законы, создавшие условия для устойчивого социально-экономического развития.

«Мы поддерживали инициативы, направленные на укрепление нашей экономики, сохранение и развитие родного языка и культуры, укрепление межнационального согласия, работали над повышением качества жизни каждого татарстанца. Нам удалось выстроить конструктивный диалог с коллегами из других регионов, федеральными органами власти, при этом мы успешно отстаивали интересы нашей республики», – напомнил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В моей жизни наступает новый этап, но я не прощаюсь с общественной деятельностью»

Мухаметшин подчеркнул, что всегда было стремление, чтобы парламент был не просто местом для дискуссий, а реально работающим механизмом, который слышит людей и отвечает на их запросы.

«Мне особенно дорого то, что в стенах этого зала, при всех разномнениях, сохранялась атмосфера взаимного уважения. Мы могли спорить, но всех нас объединяла одна общая цель – процветание Татарстана и благополучие его граждан», – заявил он.

Глава парламента поблагодарил Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за доверие, постоянную поддержку и внимание. Отдельные слова признательности глава парламента высказал Государственному Советнику Республики Татарстан, первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, депутатам, аппарату Государственного Совета, чья кропотливая работа зачастую остается за кадром, но без которой невозможна работа Госсовета.

Особые слова благодарности Фарид Мухаметшин адресовал избирателям республики. «Ваше доверие все эти годы было для меня главной опорой и самым строгим мерилом принимаемых решений», – подчеркнул глава парламента.

«В моей жизни наступает новый этап, но я не прощаюсь с общественной деятельностью – я остаюсь патриотом Татарстана, готовым и впредь вносить свой вклад в его развитие, пусть и в ином качестве. Уверен, что Государственный Совет сохранит взятый курс и продолжит эффективно работать, с той же самоотдачей и целеустремленностью. Впереди у республики много задач, и профессионализм депутатов – залог их успешного решения», – заключил Фарид Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов – Мухаметшину и его супруге: «Бик зур рахмэт!»

Слово взял Раис РТ. Рустам Минниханов назвал сегодняшний день особенным и непростым.

«Мы так привыкли к вам. Где бы мы ни работали, я всегда чувствовал вашу поддержку», – сказал он. Раис обратился со словами благодарности к Минтимеру Шаймиеву, под руководством которого они вместе работали.

Он подчеркнул, что Мухаметшин возглавлял Правительство «в самое сложное время», сам Минниханов в то время был министром финансов.

«За время работы в должности Премьер-министра, Президента Татарстана, затем Раиса я всегда чувствовал со стороны Фарида Хайрулловича поддержку и получал помощь. Бик зур рахмэт!» – сказал Минниханов.

Он отметил, что Фарид Мухаметшин не только эффективный и авторитетный глава парламента Татарстана, но и большой общественный деятель.

«Фарид Мухаметшин имеет большой авторитет. Помимо парламентской деятельности, он провел огромную общественную работу с Ассамблеей народов Татарстана, по линии партии и так далее. Большой упор делал на работу с муниципалитетами», – сказал Раис Татарстана.

Минниханов поприветствовал находящуюся в зале супругу Фарида Мухаметшина – Луизу Акрамовну. «Базис семьи Мухаметшиных. Это пример для подражания для многих чиновников, какой должна быть супруга. Бик зур рахмэт!» – представил ее Раис РТ. Депутаты поприветствовали Луизу Мухаметшину долгими аплодисментами.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ вручил Мухаметшину орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сам указ о награждении был подписан Президентом России Владимиром Путиным еще в конце января.

«Опять, татары, вы там своевольничаете?»

Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поблагодарил Раиса.

«Очень трепетно и волнительно. Поймите мое состояние… 30 лет работы», – начал Мухаметшин.

Он вспомнил сложные экономические времена 1990-х годов.

«Вы помните времена Чубайса? Когда я был премьером, я пригласил Рустама Нургалиевича по рекомендации Минтимера Шариповича. Он был министром финансов. Чубайс приехал и говорит: «Все, я от Ельцина специально. Акционируйтесь, распродавайте всю экономику в частные руки. Рынок все отрегулирует». Я говорю: «Да вы что, мы не можем (советуемся с Рустамом Нургалиевичем). Мы категорически против». Встали. Я вынужден был по его запросу через день вылететь в Москву к Ельцину. Он меня пригласил: «Опять, татары, вы там своевольничаете?» Я говорю: «Мы акционируемся, Борис Николаевич. Контрольный пакет акций оставим за Правительством Республики Татарстан и сохраним свою многовекторную экономику».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мухаметшин отметил, что и сегодня ситуация непростая.

«Сейчас так же непросто. Но слаженная, системная работа и выстроенные отношения между ветвями и уровнями власти под руководством Рустама Нургалиевича позволяют удерживать передовые позиции в стране. Рустам Нургалиевич, передовые!» – подчеркнул он.

Мухаметшин выразил благодарность коллегам и подчеркнул личное счастье. «С чувством гордости, большого уважения и признательности хочу пожелать новых успехов всем коллегам в Парламенте Республики Татарстан. Рахмат. Это неправильно будет, вот цветы мне даже потрогать не дал Рустам Нургалиевич, унес Луизе [жене]. Мы с ней счастливые люди. Пятьдесят пять лет вместе. Воспитали детей, воспитываем внуков. Слава Богу, за свою старость мы не беспокоимся. Мне в жизни как человеку повезло во всем: с коллегами, семьей, супругой, с надежными руководителями Татарстана. Желаю вам добрых дел и больших успехов», – заключил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шаймиев: «Мы знаем свое дело, свою ответственность и служим родной республике»

Государственный Советник Республики Татарстан, Первый Президент республики Минтимер Шаймиев так же отметил работу Мухаметшина.

«Очень торжественный день. Все мы тут собрались. Но я вам должен сказать, что простых моментов в нашей деятельности не бывает и этот день особенно значимый», – отметил Шаймиев.

Он подчеркнул важность коллектива и дружеской атмосферы:

«Такой президиум, такой актив, такой состав – приятно работать вот так дружно. Мы с любовью смотрим друг на друга каждый раз, когда встречаемся, улыбаемся. Что еще нам нужно?»

Шаймиев также отметил ответственность и долг перед республикой.

«Мы знаем свое дело, свою ответственность и служим родной республике. Доверие народа есть. Я думаю, что нам оставаться надо такими, какие мы есть», – отметил Первый Президент Татарстана.

В завершение он выразил пожелания коллегам. «Желаю всем благополучия, здоровья на этой ответственной службе, доверенной нам народом. Спасибо всем!»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сила республики была в том, что все ветви власти работали вместе»

Выступили ряд желающих, в том числе один из старейшин парламента – депутат первого – седьмого созывов, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

Он считает, что опыт Мухаметшина помог Татарстану избежать политического хаоса. Большой вклад Фарид Мухаметшин внес в сохранение общественно-политической стабильности республики в переломные годы.

«У Татарстана был свой потенциал конфликтности – и на этнической основе, и на других принципах. И, конечно, заслуга политического руководства республики в том, что удалось удержать общество от радикализации. Мудрость в том, что в руководстве республики оказались люди, которые быстро научились культуре политических дискуссий, парламентской демократии, культуре парламентаризма», – заявил он.

Депутат подчеркнул, что становление политической системы республики проходило в условиях резкого расхождения взглядов в конце 1980-х годов.

«В середине 80-х годов была допущена политическая возможность видеть по-разному. И что тут началось? Находясь в одной партии, настолько диаметральные точки зрения выявились у общества – от монархизма до анархизма, что, если всех слушать, страна могла бы скатиться в охлократию, в хаос», – отметил Галеев.

Он также напомнил о последствиях кризисов начала 1990-х годов. «Сейчас никто не любит это вспоминать, но печальный опыт ошибок трудных 93-го года забывать тоже нельзя. Мирным путем этого противоречия решить было бы невозможно», – сказал депутат.

По его словам, одним из ключевых достижений Татарстана стала согласованная работа всех ветвей власти.

«Сила республики была в том, что все ветви власти – исполнительные, законодательные, представительные – действительно работали вместе. Это очень большое достижение, отнюдь не во всех субъектах это удалось сделать», – подчеркнул он.

Депутат также отметил международный авторитет Мухаметшина, в том числе его работу в Совете Европы.

«Он представлял там не только республику, а всю Россию. И авторитет и республики, и страны в то время был достойный», – добавил он. Галеев подчеркнул, что депутаты нынешнего созыва считают своей обязанностью сохранить и развивать традиции парламентской культуры, сформированные за годы работы Мухаметшина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ркаил Зайдулла о Фариде Мухаметшине: «Фарид абый, ты великий человек»

Председатель Союза писателей республики Ркаил Зайдулла тоже поделился своими чувствами и мыслями.

«Сегодня день немного грустный, но в то же время в душе живет и светлое чувство», – начал он.

«Говорят, не дай бог родиться и жить в эпоху перемен. А мы уже около сорока лет живем в таком времени. В такие периоды очень трудно не потерять ориентиры, сохранить принципы и при этом руководить. Фарид абый, как он сам говорит, человек счастливый – рядом с ним были такие несгибаемые личности, как Минтимер Шарипович», – отметил Зайдулла.

«Не обижайся, что скажу прямо: Фарид абый, ты великий человек», – сказал депутат, напомнив о большом жизненном пути Мухаметшина – от рядового сотрудника до руководителя.

«Он и сегодня продолжает удивлять своими выступлениями и поступками. Его имя будет вписано золотыми буквами не только в историю татарского народа и Татарстана, но и России, а возможно, и всего мира. Мы помним его выступления в Государственной Думе в 90-е годы в защиту суверенитета и федерализма. Он держался как настоящий борец – и те, кто его слушал, не могли не испытывать гордость за татарский народ и Татарстан. Он умеет говорить с людьми. Это человек, который прошел советскую эпоху, знает суть и интересы простого народа, решал их проблемы. Это будет восхищать не только нас, но и будущие поколения», – подчеркнул Ркаил Зайдулла.

Он также отметил высокий авторитет Фарида Мухаметшина в других регионах.

«Он однажды взял меня с собой в деловую поездку на Алтай. Я был поражен его авторитетом и там – местные руководители буквально ловили каждое его слово. Он умеет давать точные и ценные советы», – рассказал Зайдулла.

Депутат с восхищением напомнил, что в детстве Мухаметшин не выучил родной язык, но позже, уже будучи руководителем и Председателем Госсовета, начал изучать татарский.

«Разиль Валеев рассказывал: он мог позвонить и ночью – в час – и спросить, как правильно сказать то или иное слово. Он учился по ночам и в итоге начал свободно говорить на настоящем литературном татарском языке. Слушать его выступления на татарском – это особое эстетическое удовольствие», – подчеркнул он.

Зайдулла также отметил, что Фарид Хайруллович является примером и в семейной жизни.

По его мнению, сейчас Мухаметшину стоит написать воспоминания о своем жизненном пути.

«Думаю, ему нужно написать мемуары. Когда книга выйдет – примем его в Союз писателей», – завершил он свое выступление с улыбкой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«История татарстанского парламента навсегда будет связана с вашим именем»

Слово взял и «вечный оппонент» – руководитель фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов, в голосе которого чувствовалось переживание.

«Волнуюсь! Сегодня мы подводим итоги целой эпохи в жизни татарстанского парламентаризма, который неразрывно связан с именем Фарида Мухаметшина, бессменного его председателя столько лет. Для нашей республики, для всех политических сил ваше имя стало синонимом стабильности, высокой политической культуры и умения держать баланс интересов. Вы были премьер-министром, затем на протяжении четверти века руководителем Госсовета. За это время менялись экономические циклы, партийные конфигурации, федеральные законодательства, но неизменным оставалось одно – ответственное отношение Фарида Хайрулловича к своему долгу перед РТ и его жителями. Вы представляли и представляете партию «Единая Россия», но для нас всегда было очевидно, что в этом зале вы выступали прежде всего как председатель парламента всей республики, как человек, для которого интересы Татарстана выше любой партийной разметки», – сказал он.

Миргалимов отметил, что благодаря Мухаметшину в парламенте всегда могли прийти к диалогу:

«Самые интересные периоды политической борьбы, как и страсти за пределами этого зала, зашкаливали, но у нас здесь, в стенах этого священного зала, сохранялся уважительный тон обсуждения. И в этом ваша личная заслуга».

По его словам, Мухаметшин прошел длинный путь в политике Татарстана.

«Вы прошли большой путь от комсомольского партийного работника советского времени до одного из наиболее авторитетных региональных спикеров современной России. Нам особенно важно, что в вашей жизни есть этапы, связанные с советской школой управления, с уважением к труду простого человека. Именно эта основа помогла вам выдержать испытания переходных десятилетий», – считает депутат.

Он пожелал Мухаметшину здоровья и долгих лет жизни: «Мы рассчитываем, что вы с вашим авторитетом, опытом и связями в федеральных структурах и дальше будете работать в интересах Татарстана. От имени всей партии КПРФ хочу пожелать здоровья, долгих лет активной деятельности, сил и энергии для новых задач. Как бы ни менялись политрасклады, история татарстанского парламента уже навсегда будет связана с вашим именем».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И. о. спикера парламента стал Марат Ахметов

Фарид Мухаметшин оставил пост депутата и спикера, но не покидает парламент.

Депутаты избрали его Почетным Председателем Государственного Совета Республики Татарстан.

Звание Почетного Председателя Государственного Совета учреждено так же на сессии.

Как отметил вице-спикер Юрий Камалтынов, должность создали «в целях использования опыта и знаний Председателя Государственного Совета, прекратившего исполнение своих полномочий, а также в знак признания его вклада в развитие законодательства Татарстана, межпарламентского сотрудничества и в укрепление роли парламента в общественно-политической жизни республики и Российской Федерации».

Практика учреждения звания Почетного Председателя законодательного собрания есть как на федеральном (Совет Федерации ФС РФ), так и на региональном уровне (республики Дагестан и Марий Эл, Самарская область).

Согласно документу, Почетным Председателем Государственного Совета может быть избран подавший в отставку председатель республиканского парламента, руководивший им в течение трех и более созывов. Работать он будет на безвозмездной основе. При этом может принимать участие в работе Государственного Совета и его президиума, иных рабочих и консультативных органов, имеет право выступать на заседаниях парламента, направлять предложения, обязательные для рассмотрения.

Исполнение обязанностей Председателя Государственного Совета Республики Татарстан (до избрания нового) возложено на заместителя вице-спикера Марата Ахметова.