Фарид Мухаметшин заявил об уходе с должности Председателя Госсовета Татарстана

Фарид Мухаметшин заявил о решении досрочно прекратить свои полномочия в должности Председателя Госсовета Татарстана на девятнадцатом заседании Государственного Совета РТ VII созыва.

«Заявление мной подписано и передано в секретариат. Прошу на сегодняшнем заседании рассмотреть мое заявление», – сказал политик.

Фарид Хайруллович Мухаметшин родился 22 мая 1947 года в Альметьевске. Его трудовой путь, начавшийся в 16 лет с работы токарем на газобензиновом заводе, стал примером последовательного восхождения от рабочих специальностей до высших эшелонов власти. Окончив Уфимский нефтяной институт и Саратовскую высшую партийную школу, Мухаметшин прошел ступени от инструктора горкома до председателя исполкома Альметьевска.

В 1990-х годах занимал ключевые посты в Правительстве республики: был заместителем Председателя Совета Министров, а с 1995 по 1998 год — Премьер-министром Татарстана.

Возглавив Государственный Совет в 1998 году, Фарид Мухаметшин внес неоценимый вклад в становление современного парламентаризма и укрепление межнационального согласия в регионе. За годы его руководства законодательная система Татарстана зарекомендовала себя как одна из самых прогрессивных в стране: республика вошла в число регионов-лидеров по количеству законодательных инициатив, 18 из которых были приняты на федеральном уровне. Под его непосредственным контролем реализовывались масштабные социальные программы, включая строительство школ и детских садов в рамках народной программы «Единой России», а также вопросы сохранения татарского языка и культуры.