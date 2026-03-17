Политика 17 марта 2026 10:26

Фарид Мухаметшин заявил об уходе с должности Председателя Госсовета Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшин заявил о решении досрочно прекратить свои полномочия в должности Председателя Госсовета Татарстана на девятнадцатом заседании Государственного Совета РТ VII созыва.

«Заявление мной подписано и передано в секретариат. Прошу на сегодняшнем заседании рассмотреть мое заявление», – сказал политик.

Фарид Хайруллович Мухаметшин родился 22 мая 1947 года в Альметьевске. Его трудовой путь, начавшийся в 16 лет с работы токарем на газобензиновом заводе, стал примером последовательного восхождения от рабочих специальностей до высших эшелонов власти. Окончив Уфимский нефтяной институт и Саратовскую высшую партийную школу, Мухаметшин прошел ступени от инструктора горкома до председателя исполкома Альметьевска.

В 1990-х годах занимал ключевые посты в Правительстве республики: был заместителем Председателя Совета Министров, а с 1995 по 1998 год — Премьер-министром Татарстана.

Возглавив Государственный Совет в 1998 году, Фарид Мухаметшин внес неоценимый вклад в становление современного парламентаризма и укрепление межнационального согласия в регионе. За годы его руководства законодательная система Татарстана зарекомендовала себя как одна из самых прогрессивных в стране: республика вошла в число регионов-лидеров по количеству законодательных инициатив, 18 из которых были приняты на федеральном уровне. Под его непосредственным контролем реализовывались масштабные социальные программы, включая строительство школ и детских садов в рамках народной программы «Единой России», а также вопросы сохранения татарского языка и культуры.

Мухаметшин Фарид Хайруллович
Почетный председатель Государственного Совета Республики Татарстан

Родился 22 мая 1947 года в Альметьевске.

Окончил в 1972 году Альметьевский техникум газовой промышленности, в 1979 году – Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик», в 1986 году – Саратовскую высшую партшколу при ЦК КПСС.

Трудовую деятельность начал в 1963 году в Альметьевском газобензиновом заводе имени Ленинского комсомола.

В разные годы работал слесарем контрольно-измерительных приборов цеха автоматизации производства НПУ «Альметьевнефть», инструктором горкома ВЛКСМ, инструктором промышленно-транспортного отдела горкома КПСС, заместителем председателя исполкома Альметьевского горсовета, секретарем Альметьевского горкома КПСС, начальником Альметьевского управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.

С 1988 по 1989 год был председателем исполкома Альметьевского горсовета. В 1989–1990 годы занимал должность министра торговли ТАССР. С 1990 по 1991 год – заместитель председателя совета министров ТАССР. В 1991 году стал председателем Верховного совета РТ. А в 1995 году назначен Премьер-министром Татарстана.

В 1998 году избран Председателем Государственного совета РТ, эту должность занимал до 2026 года.

C 2003 года – секретарь Татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия». С 2007 года – председатель совета Ассамблеи народов Татарстана.

В 2004–2010 годах был председателем комитета по культуре и образованию Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей совета Европы – заместителем председателя объединенного Комитета по культуре и образованию Конгресса местных и региональных властей совета Европы. С 2011 по 2012 год – первый заместитель председателя независимой либерально-демократической группы Конгресса местных и региональных властей совета Европы.

17 марта 2026 года на 19-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан сложил с себя полномочия депутата Госсовета РТ и Председателя Госсовета РТ. Тогда же единогласно избран депутатами первым Почетным председателем Государственного Совета Республики Татарстан. 

Доктор политических наук. Обладатель премии «Российский национальный Олимп» в номинации «Спикер года».

Имеет множество наград, в том числе Орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Медаль Ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», Орден Александра Невского, Орден «Дуслык», Орден Дружбы, Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Синоптик Гоголь рассказал, когда в Татарстане сойдет снег

16 марта 2026
Послу Шри-Ланки представили экономический потенциал Татарстана в Полпредстве РТ в РФ

16 марта 2026
