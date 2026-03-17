Шаймиев об уходе Мухаметшина с поста: «Простых моментов в нашей деятельности не бывает»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственный Советник Республики Татарстан, первый Президент республики Минтимер Шаймиев высказался по поводу ухода Фарида Мухаметшина с поста Председателя Госсовета в ходе 19-го заседания Государственного Совета РТ VII созыва.

«Очень торжественный день, – отметил Шаймиев. – Все мы тут собрались. Но я вам должен сказать, что простых моментов в нашей деятельности не бывает, и этот день – особенно значимый».

Политик подчеркнул важность для плодотворной работы коллектива и дружеской атмосферы: «Такой президиум, такой актив, такой состав – приятно работать вот так дружно. Мы с любовью смотрим друг на друга каждый раз, когда встречаемся, улыбаемся. Что еще нам нужно?»

Шаймиев также обратил внимание на ответственность государственных деятелей и их долг перед республикой. «Мы знаем свое дело, свою ответственность, и служим родной республике. Доверие народа есть. Я думаю, что нам оставаться надо такими, какие мы есть», – выразил уверенность выступающий.

В завершение Государственный Советник РТ обратился к коллегам с пожеланиями. «Желаю всем благополучия, здоровья на этой ответственной службе, доверенной нам народом. Спасибо всем!» – сказал он.