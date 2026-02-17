news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 февраля 2026 10:18

С улиц Казани за сутки вывезли почти 28 тыс. тонн снега

Читайте нас в
Телеграм
С улиц Казани за сутки вывезли почти 28 тыс. тонн снега
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана с начала февраля выпало 156% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на данные Комитета внешнего благоустройства.

Вчера в уборке улично-дорожной сети города были задействованы 1197 машин и 648 дорожных рабочих. С улиц столицы РТ за сутки вывезли 27,9 тыс. тонн снега, а на обработку дорог и тротуаров израсходовали 1140 тонн противогололедных материалов (439 тонн реагента и 701 тонну песко-соляной смеси).

Сегодня днем в очистке улиц Казани от снега примут участие 574 дорожных рабочих и 591 единица техники, включая 68 комбинированных дорожных машин и 88 тракторных щеток.

В общей сложности с начала зимнего сезона из столицы республики вывезли 1 млн 48 тыс. 115 тонн снега. Израсходовано 55 тыс. тонн противогололедных материалов.

Фото: kzn.ru

Замечания относительно уборки дорог и тротуаров жители Казани могут направить в Telegram-бот @kznhelpbot или по телефонам: 8 (843) 222-72-22 – общегородские территории и 8 (843) 236-4-123 – дворы.

Казанский метрополитен из-за снегопада запустил дополнительный поезд в часы пик. Из-за снежных заносов приостановлено движение трамвая №8. Также в столице РТ сокращены шесть автобусных маршрутов.

Сегодня в Татарстане вновь ожидаются сильный снег, гололед и снежные заносы. Мэр Казани Ильсур Метшин накануне раскритиковал коммунальщиков за медленную уборку дворов от снега.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов в связи со снегопадами потребовал следить за ситуацией на дорогах.

читайте также
Казанский метрополитен из-за снегопада запустит дополнительный поезд в часы пик
Казанский метрополитен из-за снегопада запустит дополнительный поезд в часы пик
В Казани из-за сильного снегопада приостановлено движение трамвая №8
Ограничения движения из-за непогоды на федеральных трассах РТ отменены
В Казани из-за непогоды изменили маршруты ряда автобусов
В Казани из-за непогоды изменили маршруты ряда автобусов
В Казани за две недели февраля выпало 147% месячной нормы осадков
В Казани за две недели февраля выпало 147% месячной нормы осадков
«За четыре часа ни одного дворника!»: Метшин раскритиковал уборку снега во дворах Казани
«За четыре часа ни одного дворника!»: Метшин раскритиковал уборку снега во дворах Казани
#снегопад #уборка снега
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026
Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

16 февраля 2026