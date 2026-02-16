«За четыре часа ни одного дворника!»: Метшин раскритиковал уборку снега во дворах Казани

В Казани прошли аномальные снегопады – только за две недели февраля в городе выпало полторы месячных нормы осадков. Вместе с тем не все службы и управляющие компании добросовестно подходят к уборке снега. С чем поручил разобраться Ильсур Метшин – в материале «Татар-информа».





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Толщина снежного покрова сопоставима с уровнем в сибирских городах

По данным Гидрометцентра Татарстана, за две недели февраля в Казани выпало 54,4 мм осадков при месячной норме в 37 мм. Это 147% от нормы, заявил председатель Комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров на деловом понедельнике.

«Мы уже работаем в нестандартных климатических условиях, при этом впереди еще половина месяца», – подчеркнул Шайнуров.

По его словам, с начала 2026 года в городе выпало 128,2 мм осадков, в то время как за аналогичный период 2024 года, когда в Казани была одна из самых снежных зим за последние десятилетия, выпало 113,3 мм осадков.

«Толщина снежного покрова за зимние месяцы, по данным метеостанции, достигла более 80 см, что сравнимо с городами сибирского региона, где зима более суровая», – добавил председатель комитета.

Альберт Шайнуров: «Мы уже работаем в нестандартных климатических условиях, при этом впереди еще половина месяца» Фото: kzn.ru

С улиц города вывезли более 1 млн тонн снега

Шайнуров подчеркнул, что за всю зиму с улиц Казани вывезли более 1 млн тонн снега, из них 903,6 тыс. тонн, или 88%, только за январь и половину февраля. При этом снегоплавильные пункты работают в условиях повышенной нагрузки – на них завозится снега в полтора-два раза больше проектной мощности.

Он добавил, что ежедневно на уборку города в среднем выходит 1,1 тыс. единиц техники, половина из которых привлечена из различных организаций – строительных компаний, предприятий по ремонту дорог и других.

Председатель комитета также отметил вклад ГИБДД в уборку улиц. Благодаря работе ведомства начали решать проблему автомобилей, припаркованных в неположенных местах, что позволяет качественно очищать крайние полосы вдоль дорог. Так, за январь и февраль эвакуировали почти 2,4 тыс. машин, более 200 из них – только за последние выходные.

«Совершенно обоснованные жалобы по дворам»

«Уже язык устал говорить, сколько снега выпало. Миллион 20 тысяч тонн снега мы уже вывезли. Качество уборки значительно выше, чем в 2024 году, при том, что рабочих рук по-прежнему не хватает», – заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что в администрацию поступает достаточно много обращений по уборке снега, при этом больше всего проблем во дворах.

Градоначальник сказал, что накануне вечером с 18 до 22 часов он сам инспектировал ход уборки снега.

«Центр, Советский район, Старо-Татарская слобода – кроме коммунальной техники наших МУПов, которая слаженно вывозила снег, я не увидел ни одного дворника от слова совсем. За 4 часа! Я не знаю, какой режим, но, наверное, не в 6 утра они стартуют. Поэтому совершенно обоснованные жалобы по дворам», – заявил мэр.

Он добавил, что в городе есть дворы, где хорошо выстроено взаимодействие управляющих компаний и дворников.

«Там, где об этом позаботились заранее, видны порядок и чистота. Но есть дворы, где, как говорится, конь не валялся – снег так и лежит», – заявил Метшин.

Ильсур Метшин: «Уже язык устал говорить сколько снега выпало. Миллион 20 тысяч тонн снега мы уже вывезли» Фото: kzn.ru

Мэр также обратил внимание на состояние крыш в городе, отдельно подчеркнув необходимость контроля на социальных объектах. По его словам, в нынешней ситуации на очистку кровель не хватит никаких альпинистов. В качестве примера он привел школы и предложил обращаться к родителям учеников с просьбой помочь в очистке крыш.

«Чтобы взрослый человек, не старшеклассник, соблюдая все меры безопасности, аккуратно скинул этот снег с крыш. На целую школу детей, наверное, найдется тот родитель, кто мог бы эту работу провести», – сказал мэр.

Мэр также обратил внимание на состояние крыш в городе, отдельно подчеркнув необходимость контроля на социальных объектах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Радует, что наши Кулибины продолжают высоко держать марку инженерной школы Казани»

«Не могу не отметить новые технологии, которые мы опробовали на прошлой неделе», – заявил мэр Казани, говоря о наземных беспилотниках для уборки снега, первые испытания которых прошли на прошлой неделе.

«Первые уже в бою, скажем так. Мы с коллегами из СМИ приехали в двор, где снег лежал достаточно давно. То есть плотный снег, утрамбованный, но тем не менее он прямо как масло срезал и помогал», – отметил Метшин.

Он подчеркнул, что, несмотря на перспективность новинки, предстоит еще много работы в части технологического усовершенствования машин, а также удешевления проекта.

«Радует, что наши Кулибины продолжают высоко держать марку казанской инженерной, технической, научной, машиностроительной и авиационной школы. До того момента, когда, как в песне, «вкалывают роботы, а не человек», пока еще далеко. Но можно надеяться, что уже в обозримом будущем наряду с ручным трудом в наших дворах будут работать и высокотехнологичные разработки, которые сегодня применяются в зоне СВО. Спектр их использования весьма широк», – заключил мэр.