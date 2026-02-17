news_header_top
Общество 17 февраля 2026 07:37

Казанский метрополитен из-за снегопада запустит дополнительный поезд в часы пик

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня утром и вечером метрополитен столицы Татарстана в часы пик выведет на линию дополнительный состав из резерва. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Телеграм-канале.

В результате с 7 до 9 и с 17 до 19 часов из-за увеличения числа пассажиров по причине сильного снегопада по линии будут курсировать12 электропоездов. Интервал между поездами сократится до 4 минут 38 секунд.

«Это позволит значительно разгрузить платформы, обеспечивая комфорт и оперативность перевозок», – пояснили в пресс-службе.

В межпиковое время поезда метрополитена будут ходить в обычном режиме.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня в Татарстане вновь ожидаются сильный снег, гололед и снежные заносы. Мэр Казани Ильсур Метшин накануне раскритиковал коммунальщиков за медленную уборку дворов от снега.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов в связи со снегопадами потребовал следить за ситуацией на дорогах.

#казанский метрополитен #казанское метро #снегопад
