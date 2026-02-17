В Казани из-за сильного снегопада приостановлено движение трамвая №8

В столице Татарстана из-за сильного снегопада временно приостановлено движение трамваев по маршруту №8. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Телеграм-канале.

«Ведутся работы по очистке путей от снега», – уточнили в пресс-службе.

Сегодня в Татарстане вновь ожидаются сильный снег, гололед и снежные заносы. Мэр Казани Ильсур Метшин накануне раскритиковал коммунальщиков за медленную уборку дворов от снега.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов в связи со снегопадами потребовал следить за ситуацией на дорогах.

Казанский метрополитен из-за снегопада запустил дополнительный поезд в часы пик, о чем сообщал «Татар-информ».