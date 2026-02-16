В Казани за две недели февраля выпало 147% месячной нормы осадков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По данным Гидрометцентра Татарстана, за две недели февраля в Казани выпало 54,4 мм осадков при месячной норме в 37 мм. Это 147% от нормы, заявил председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров на деловом понедельнике.

«Мы уже работаем в нестандартных климатических условиях, при этом впереди еще половина месяца», – подчеркнул Шайнуров.

По его словам, с начала 2026 года в городе выпало 128,2 мм осадков, в то время как за аналогичный период 2024 года, когда в Казани была одна из самых снежных зим за последние десятилетия, выпало 113,3 мм осадков.

«Толщина снежного покрова за зимние месяцы, по данным метеостанции, достигла более 80 см, что сравнимо с городами сибирского региона, где зима более суровая», – добавил председатель комитета.

Шайнуров подчеркнул, что за всю зиму с улиц Казани вывезли более 1 млн тонн снега, из них 903,6 тыс. тонн (88%) – только за январь и половину февраля.