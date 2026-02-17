news_header_top
Общество 17 февраля 2026 06:00

Сильный снег, гололед и снежные заносы прогнозируют в Татарстане 17 февраля

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане 17 февраля будет облачно. В западной половине республики вечером и ночью Гидрометцентр РТ прогнозирует сильный снег.

Днем небольшие и умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах – с дождем. Также ожидаются метель и гололед.

Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, порывами 17-22 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит -2..-7 градусов, на юге и востоке от 0 до +3 градусов. К вечеру температура снизится до -7..-12 градусов.

На дорогах сохранятся сильная гололедица и снежные заносы.

#погода в татарстане
