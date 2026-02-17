В Казани из-за непогоды изменили маршруты ряда автобусов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана из-за непогоды изменили ряд автобусных маршрутов. Об этом сообщает казанское ПАТП №2.

В частности, по маршруту №6 автобусы следуют до остановки «Давыдова» без заезда в поселок Северный;

Автобусы №18 и 30 доезжают только до остановки «Файзи» и не продолжают путь до конечной – остановки «Переулок Дуслык».

Один из автобусов, ходящих по маршруту №36а, сегодня, как и накануне, застрял у остановки «Новониколаевский». Его вытолкали, но теперь автобусы временно не заезжают на остановку «Новониколаевский».

Кроме того, из-за очень узкой проезжей части автобусы очень медленно едут в сторону остановок «Залесный переулок», «АЗС» и «Новой Тура». Соответственно, временно изменены графики движения.

Помимо этого, на маршруте №40 автобусы пока не заезжают в посёлок Щербаковка. А на маршруте №93 автобусы не достигают остановки «Берновые Ковали», потому что не могут там развернуться. Они следуют до остановки «Детский сад „Айгуль“» (поворот в село Шигали).

Казанский метрополитен из-за снегопада запустил дополнительный поезд в часы пик. Из-за снежных заносов приостановлено движение трамвая №8.

Сегодня в Татарстане вновь ожидаются сильный снег, гололед и снежные заносы. Мэр Казани Ильсур Метшин накануне раскритиковал коммунальщиков за медленную уборку дворов от снега.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов в связи со снегопадами потребовал следить за ситуацией на дорогах.