Рынок «сдулся», но не рухнул: что происходит с ипотекой в Татарстане

Ипотека в Татарстане в 2025 году пережила заметное охлаждение: число сделок сократилось до уровней допандемийного периода. Как рынок адаптировался к высоким ставкам и что будет с ним дальше – в материале «Татар-информа».





В 2025 году в Татарстане выдали 33,8 тыс. ипотечных кредитов, что гораздо меньше показателей предыдущих лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сделки вернулись к допандемийным показателям

В 2025 году активность на ипотечном рынке Татарстана существенно снизилась, следует из статистики Центробанка, опубликованной на днях. За год в республике выдали 33,8 тыс. ипотечных кредитов, что гораздо меньше показателей предыдущих лет. Для сравнения: в 2024 году жители РТ оформили 47,7 тыс. ипотек, а самым результативным за последние семь лет стал 2023 год – 74,6 тыс. кредитов.

«Статистика действительно выглядит сурово, объем выдачи ипотек в Татарстане по итогам 2025 года уменьшился. Количество сделок сократилось. Для сравнения: это сопоставимо с показателями «допандемийного» 2019 года, но с поправкой на то, что цены на квадратный метр за это время выросли в 2–2,5 раза», – подтвердила в разговоре с «Татар-информом» руководитель ипотечного отдела «Флэт» Екатерина Булатова.

При этом декабрь 2025 года стал исключением из общей нисходящей динамики. В последний месяц года в Татарстане выдали 6,2 тыс. ипотечных кредитов, что более чем в два раза превышает показатель декабря 2024 года. Рекорд последних семи лет был поставлен в декабре 2020 года, когда татарстанцы взяли 8,3 тыс. кредитов.

«Рынок выжил. Весь 2025 год прошел под знаком сверхвысокой ключевой ставки. Рыночная ипотека под 20% и выше фактически стала «заградительной». Люди брали ее только в исключительных случаях: небольшие суммы на короткий срок или при срочном разъезде», – отметила Булатова.

По ее словам, Татарстан, будучи одним из лидеров по вводу жилья, столкнулся с затовариванием рынка. Застройщики были вынуждены переходить от «гонки за объемами» к гибким инструментам: рассрочкам, траншевым ипотекам и субсидированию ставок за свой счет.

От инвестиционного хайпа татарстанцы ушли к покупкам по необходимости

Объем ипотечного кредитования, то есть совокупная сумма выданных кредитов, по итогам 2025 года также сократился. За год в Татарстане, по данным Центробанка, было оформлено ипотек на 157,1 млрд рублей – на 13% меньше, чем годом ранее.

В Татарстане «Семейная ипотека» осталась главным драйвером, на который пришлось более половины всех выдач Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«После отмены массовой господдержки в июле 2024-го 2025 год стал годом проверки на прочность для адресных программ. В Татарстане «Семейная ипотека» осталась главным драйвером, на который пришлось более половины всех выдач. Рынок не рухнул, но «сдулся» до здорового, хоть и болезненного минимума. Мы ушли от инвестиционного хайпа к покупкам «по необходимости», – подчеркнула Булатова.

При этом в декабре рынок также продемонстрировал резкое оживление. В последний месяц 2025 года объем ипотек достиг почти 30 млрд рублей, что стало одним из самых высоких декабрьских показателей за последние годы. Для сравнения: в декабре 2024 года объем выдач едва превысил 10 млрд рублей.

«Основным драйвером остается господдержка, на нее пришлось примерно 80% всей выданной за декабрь ипотеки. <…> Такой сильный спрос на нее обусловлен введением с февраля 2026 года правила «один льготный кредит на семью» (Минфин России анонсировал его в конце октября 2025 года) и новостями о возможном дополнительном ужесточении условий программы. Выдачи рыночной ипотеки в декабре также выросли, <…> но остаются умеренными из-за высоких ставок», – говорится в отчете Центробанка.

Татарстан обновил рекорд по ипотечному портфелю

В 2025 году средний размер ипотечного кредита в Татарстане заметно вырос и достиг 4,6 млн рублей. Это значительно выше показателя 2024 года – 3,7 млн. А по сравнению с 2019 годом средний кредит вырос почти в два с половиной раза: тогда он составлял всего 1,9 млн рублей. Что прямо связано с ростом цен на недвижимость.

Этот фактор повлиял и на «удлинение» кредитов. Средний срок ипотечного кредита в Татарстане в декабре 2025-го составил 26,7 года. Для сравнения: в 2019 году, до начала льготных ипотечных программ, татарстанцы рассчитывали выплатить кредит всего за 17 лет.

Ипотечный портфель республики к 1 января 2026 года достиг нового рекорда – 722 млрд рублей, увеличившись за год на 10%.

Ипотечный портфель – это совокупность всех выданных банком кредитов под залог недвижимости (ипотек). Но в расчет не включены кредиты, по которым банк уже продал права требования другим организациям. То есть учитываются только те ипотечные займы, которые остаются непосредственно в банке.

Для оценки масштабов: доходы бюджета республики в 2026 году прогнозируются на уровне 552,2 млрд рублей, в 2027 году – 578,9 млрд, а в 2028 году – 620,9 млрд рублей.

В 2025 году татарстанцы оформили 4,3 тыс. кредитов на покупку готовых домов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ипотека на ИЖС: строить стали реже, покупать готовые дома – чаще

В 2025 году татарстанцы оформили 7,2 тыс. кредитов на ИЖС, следует также из отчета Центробанка. Это на 61% меньше, чем в 2024 году.

Примечательно, что снижение произошло полностью за счет кредитов на строительство домов. Их выдали всего 2,9 тыс. – почти в пять раз меньше, чем годом ранее. При этом ипотека на покупку готовых домов, напротив, набрала обороты. В 2025 году татарстанцы оформили 4,3 тыс. кредитов – почти на уровне прошлого года.

В декабре в республике оформили 1,1 тыс. ипотек на ИЖС, а за аналогичный период прошлого года – 773 кредита. При этом доля ИЖС в общем объеме ипотек уменьшилась до 19,4%.

Объем выданных кредитов на ИЖС за год составил 32,8 млрд рублей. Это почти на 41% меньше, чем в 2024 году. Кредиты на строительство домов упали почти в три раза – до 11 млрд рублей. А на покупку готовых домов объем остался почти без изменений – 21,8 млрд.

Средний срок ипотечного кредита на ИЖС вырос до 27,4 года. Средняя сумма кредита на строительство домов увеличилась до 3,8 млн рублей, а на покупку готового дома – до 5 млн рублей.

Напомним, на итоговой коллегии Минстроя РТ в конце января министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сообщил, что в Татарстане в 2025 году обновили рекорд по вводу жилья. Всего было введено 3,5 млн кв. метров. За последние пять лет объем ввода ИЖС в республике вырос на 65%. Так, в 2020 году ввели 1,5 млн кв. метров, а в 2025 году – уже 2,4 млн «квадратов».

«Почти 68% от этого объема пришлось на индивидуальное жилищное строительство, которое в дальнейшем будет развиваться с использованием эскроу-счетов: закон, гарантирующий гражданам защиту от недобросовестных застройщиков и дающий возможность пользоваться льготными инструментами ипотеки, вступил в силу с 1 марта 2025 года», – сказал глава профильного ведомства.

Центробанк снижал ключевую ставку пять раз за год

Главным фактором, который повлиял на рынок ипотеки в 2025 году, была высокая ключевая ставка. В январе она составляла 21%, но в течение года Центробанк снижал ее пять раз. К декабрю минувшего года показатель опустился до 16%.

Медианные ставки по ипотеке к декабрю также снизились. На квартиры они составили 21,2% годовых, на дома – 20,8%, следует из статистики Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Для сравнения: в 2024 году ставки по квартирам достигали 29%, а по домам – 30%. А в 2019 году ипотеку можно было взять в среднем под 9%.

В январе 2026 года квадратный метр жилья на первичном рынке в столице республики стоил 290 тыс. рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цены на жилье в Татарстане также продолжали расти. В январе 2026 года квадратный метр жилья на первичном рынке в столице республики стоил 290 тыс. рублей, сообщили «Татар-информу» в «Яндекс Недвижимости». Это на 13,4% больше, чем годом ранее. Вторичка подорожала на 7,2%, – до 192 тыс. рублей за квадратный метр.

Стоимость ИЖС также увеличилась. В январе этого года квадратный метр, по данным «Циан. Аналитики», стоил 86,6 тыс. рублей по Татарстану и 104 тыс. рублей в Казани. По сравнению с январем 2025 года цены выросли почти на 5%.

За последние семь лет стоимость домов и земли для ИЖС удвоилась. В январе 2019 года квадратный метр стоил 43,5 тыс. рублей по Татарстану и 49,1 тыс. рублей в Казани.

«Признаков позитивных сдвигов пока нет»

Эксперты пока не делают громких прогнозов о том, как будет развиваться ипотечный рынок в 2026 году. Многие из них надеются, что ключевая ставка, а вместе с ней и ставки по жилищным кредитам снизятся. Но пока это остается лишь предположением.

«До марта не стоит ожидать заметных улучшений условий или снижения ключевой ставки. В феврале возможны лишь незначительные корректировки либо ситуация останется без изменений. Пока нет признаков позитивных сдвигов: новые ипотечные программы не появляются и каких-то принципиально новых или интересных решений на рынке не ожидается», – поделилась с «Татар-информом» руководитель агентства «Счастливый дом», член Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова.

Екатерина Булатова также согласилась, что резкого падения ставок в первом квартале года ждать не стоит – регулятор, по ее мнению, будет действовать предельно осторожно.

«Согласно прогнозам ЦБ и крупных аналитиков (SberCIB, Frank RG), в 2026 году ожидается плавное снижение ключевой ставки до уровня 13–15%. Рыночная ипотека начнет возвращаться в зону доступности. Ожидается, что объем выдач может вырасти к уровням 2024 года», – отметила она.

С 1 февраля вступили в силу новые правила льготной ипотеки под 6%: супруги обязаны быть созаемщиками по одному договору Фото: © «Татар-информ»

Новые правила закрывают лазейку «две квартиры на семью»

Поддержку ожиданиям рынка придали слова Президента РФ Владимира Путина во время «Итогов года» в конце декабря. Глава государства отметил, что доступное жилье остается важным инструментом поддержки семей и демографической политики. При этом, по его словам, в ипотечной сфере есть еще много вопросов. Правительство будет работать над их решением, в том числе над вопросами семейной ипотеки на вторичное жилье.

«С первичного рынка понятно: ипотека семейная работает, она наполняет жизнью строительный сектор, но даже в этом случае, даже там и тогда, где и когда разрешено приобретать жилье со вторичного рынка, все равно еще есть ряд, целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не только и не столько в данном случае на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей. Вопросов там много, и правительство будет этим заниматься», – сказал Путин.

Между тем с 1 февраля вступили в силу новые правила льготной ипотеки под 6%. Теперь действует принцип «Одна семья – одна льготная ипотека»: супруги обязаны быть созаемщиками по одному договору. Ранее, с декабря 2023 года, ограничений почти не было, и супруги могли одновременно пользоваться разными программами – семейной, IT-ипотекой, дальневосточной и другими.

«Это закрывает лазейку «две квартиры на семью», делая программу еще более адресной», – подчеркнула Екатерина Булатова.

Ранее эту инициативу «Татар-информу» прокомментировал также вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

«Изначально программа «семейная ипотека» задумывалась как поддержка молодых семей. Покупка недвижимости исключительно как инвестиции не является такой поддержкой. Поэтому решение оставить одну ипотеку на одну семью выглядит правильным. Семьи, способные взять две ипотеки, вряд ли нуждаются в улучшении жилищных условий, это чаще инвестиционные сделки», – сказал он.

Рустам Минниханов на праздновании 30-летия Госжилфонда РТ сообщил о старте новой программы социальной ипотеки для семей участников СВО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ипотека для участников СВО – это важное адресное направление»

Напомним также, что в Татарстане в 2025 году стартовала новая программа социальной ипотеки для семей участников СВО. О ее запуске Раис республики Рустам Минниханов заявил в августе во время празднования 30-летия Госжилфонда и 10-летия жилого района «Салават Купере». Программа позволит семьям участников специальной военной операции получить квартиры по соципотеке под 7% годовых в приоритетном порядке.

«Ипотека для участников СВО – это важное адресное направление. В 2026 году программы для ветеранов боевых действий и членов их семей станут важным сегментом. Это не просто мера поддержки, а формирование нового платежеспособного пласта покупателей», – отметила Екатерина Булатова.

Программу ранее также поддержали многие общественные и ветеранские организации Татарстана. Герой России Расим Баксиков отмечал ее важность для бойцов, член Общественной палаты РТ и руководитель волонтерского движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь подчеркивала значимость для семей участников спецоперации, а председатель Союза десантников по РТ Юрий Суворов называл ее реальной поддержкой.

«Мы ответственны перед защитниками Родины, и каждый регион к этому должен стремиться. Поскольку мы являемся одним из флагманов России и в экономическом развитии, и в социальном, я очень рад, что Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов принял такое решение в отношении участников специальной военной операции. Они доказали своим характером, кровью и потом, что они достойны жить по современным критериям жизни», – подчеркивал Баксиков.

Всего за четыре месяца действия программы на учет встали 20 семей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Государственного жилищного фонда при Раисе РТ. Из них восемь уже получили новое жилье.

Рынок Татарстана готов к росту, как только «ключ» опустится ниже 15%

Среди позитивных факторов на 2026 год эксперты выделяют перспективы рефинансирования. Заемщики, оформившие дорогую ипотеку в 2025 году, уже в середине – конце 2026 года смогут перейти на более низкие ставки. Это, в свою очередь, может дать дополнительный импульс рынку вторичного жилья.

Из-за слабого спроса в прошлом году рост цен на новостройки в Казани замедлился. В 2026 году рынок, по оценкам аналитиков, войдет в фазу «плато» – с возможными скрытыми скидками, что будет выгодно для реальных покупателей.

В прошлом году рост цен на новостройки в Казани замедлился Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также в Татарстане в перспективе сохранится высокий интерес к индивидуальному жилищному строительству. Даже при ограниченных лимитах сельская ипотека останется сильным драйвером развития пригородных районов Казани.

«2026 год не станет годом «дешевых денег», как 2020-й. Это будет год прагматичных решений. Главный позитив – ожидаемый разворот тренда по ставке и фокус государства на конкретных социальных группах (СВО, многодетные семьи, работники АПК). Рынок Татарстана готов к росту, как только «ключ» опустится ниже 15%», – подытожила Екатерина Булатова.